“ตะวัน” ได้รับอนุญาตถอดกำไล EM หลังใส่นานเกือบ 2 ปี
“ตะวัน ทานตะวัน” นักกิจกรรมทางการเมือง เดินทางเข้าถอดอุปกรณ์ EM ที่ศาลอาญา รัชดาฯ หลังสวมติดตัวมานานกว่า 1 ปี 8 เดือน เจ้าตัวโพสต์ดีใจขอบคุณทีมทนายและกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมย้ำจุดยืนไม่ลืมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ยังถูกคุมขัง
จากกรณีที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM ของ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ “ตะวัน” อดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวัง หลังเจ้าตัวเดินทางมายังศาลเพื่อตามคำสั่งอนุญาตของศาล โดยตะวันต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการติดตามตัวตามเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 8 เดือนเศษ
ภายหลังการถอดอุปกรณ์เสร็จสิ้น ตะวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Tawan Tantawan เปิดเผยความรู้สึกว่า “ได้ถอดกำไล EM แล้ว” พร้อมกล่าวขอบคุณทีมทนายความ นายประกัน และกองทุนราษฎรประสงค์ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวงเงินประกันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ โดยระบุว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับอิสระในส่วนนี้คืนมา
อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข แต่เธอยังคงย้ำเตือนถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยระบุทิ้งท้ายว่าเธอยังไม่ลืมกลุ่มผู้ต้องขังทางการเมืองรายอื่นๆ ที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำขณะนี้ ซึ่งเธอกล่าวว่ามีจำนวนอย่างน้อย 61 คน
ตะวันต้องติดกำไล EM นับตั้งแต่ศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคดีมาตรา 112 เมื่อ 22 พ.ค. 2567 จากกรณีไลฟ์สดออนไลน์ หน้าสำนักงานสหประชาชาติ (UN) ก่อนที่จะมีขบวนเสด็จของรัชกาลที่ 10 เคลื่อนผ่าน เมื่อ 5 มี.ค. 2565 และการติดกำไล EM เป็นเงื่อนไขให้ประกันตัวในคดีดังกล่าว
อ้างอิงข้อมูลจาก ประชาไท ตะวันเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่สวมกำไล EM อุปกรณ์ได้เสียดสีข้อเท้าจนเป็นแผลถลอกเรื้อรัง ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าทางเดียวที่จะรักษาให้หายขาดคือต้องถอดอุปกรณ์ออก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเรียนเนื่องจากต้องพกสายชาร์จติดตัวตลอดเวลา และมักเกิดความวิตกกังวลหากลืมชาร์จแบตเตอรี่จนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเตือนในช่วงเช้ามืด
ทั้งนี้ เธอมองว่ากำไล EM ควรใช้เพื่อลดความแออัดในเรือนจำสำหรับผู้ที่ต้องการพักโทษ มากกว่าจะนำมาใช้กับคดีทางการเมืองในลักษณะที่อาจเป็นการจำกัดเสรีภาพในการพูด.
