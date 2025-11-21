ปิดตำนาน ห้างฯ ดัง ย่านบางลำพู ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการยาวนานกว่า 71 ปี

ปิดตำนาน 71 ปี ตั้งฮั่วเส็ง ห้างฯ ดังย่านบางลำพู ประกาศปิดกิจการถาวร เปิดวันสุดท้าย 20 พ.ย. 68 ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนาน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group ได้โพสต์ประกาศอันหน้าใจหายเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ห้างฯ ดังคู่ย่านบางลำพู ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้ว “วันนี้ ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู” เปิดบริการวันสุดท้ายค่ะ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน”
หลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายที่กำลังจะสูญเสียห้างสรรพสินค้าในตำนานที่เปิดให้บริการมากว่า 70 ปี
“ตั้งฮั่วเส็ง” บางลำพู ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2497 โดยยุคเริ่มต้น เปิดเป็นร้านขายถ้วยชาม ในย่านบางลำพู ชื่อว่า “ร้านห่วงเส็ง” จากนั้นในปี 2505 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ตั้งฮั่วเส็ง” และปรับมาเป็นการขายเครื่องเย็บปักถักร้อย อุปกรณ์งานฝีมือ ซึ่งถือเป็นร้านที่ใหญ่มากๆ ในยุคนั้น ก่อนขยายกิจการเปิดมินิซูเปอร์มาเก็ต และเปิดเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ขึ้น และขยายไปเปิด “ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี” กระทั่งเจอวิกฤติต่าง ๆ และเมื่อปี 2567 ได้มีการประกาศปิดสาขาธนบุรีลง ก่อนที่ล่าสุด จะมีการประกาศปิดสาขาบางลำพู ที่ถือว่าเป็นสาขาแรก
อ้างอิงจาก : FB Tang Hua Seng Group
