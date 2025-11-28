ปิดตำนาน 18 ปี ‘คลินิกหมอสมนึก’ มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดกิจการถาวร
ปิดตำนาน 18 ปี คลินิก นพ.สมนึก มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดถาวร เซ่นพิษน้ำท่วมหาดใหญ่ หมอยืนแช่น้ำอำลาความหลัง
ท่ามกลางวิกฤตมหาอุทกภัยที่ชาวหาดใหญ่กำลังเผชิญ นอกจากความเสียหายของบ้านเรือนแล้ว ยังสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงให้กับหลาย ๆ ธุรกิจในพื้นที่ ล่าสุด คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพาณิช สถานพยาบาลชื่อดังที่เป็นความหวังของคู่รักผู้มีบุตรยากทั่วประเทศ ได้ประกาศ ปิดกิจการอย่างถาวร หลังพ่ายแพ้ต่อมวลน้ำที่เข้าท่วมเสียหายหนัก
ในวันนี้ (28 พ.ย. 68) เพจเฟซบุ๊กของทางคลินิกได้โพสต์ภาพ ของ นพ.สมนึก วีระนรพาณิช ยืนแช่น้ำที่ท่วมสูงถึงระดับเอวอยู่บริเวณหน้าคลินิก พร้อมข้อความอำลาที่เต็มไปด้วยความเศร้า ระบุว่า
“ปิดคลินิกอย่างถาวรแล้วครับ ….18 ปีที่ให้การดูแลรักษาคนที่มีลูกยาก เริ่มบุกเบิกจากศูนย์ จนคนรู้จักทั่วประเทศ …ขอเก็บความภูมิใจไว้กะตัวละกัน # สังเวยน้ำท่วม หาดใหญ่ 68”
ปิดตำนาน 18 ปี หมอเทวดาของครอบครัวที่อยากมีลูก
สำหรับ นพ.สมนึก วีระนรพาณิช ถือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า ที่ได้สานฝันและมอบโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวที่มีบุตรยากมาแล้วนับพันราย ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ อดีตคนไข้และเหล่าคุณพ่อคุณแม่ที่เคยประสบความสำเร็จในการมีบุตรจากฝีมือคุณหมอ ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและขอบคุณอย่างล้นหลาม
การปิดตัวลงของคลินิกแห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ในปี 2568 ที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไป
อ้างอิงจาก : FB คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพานิช
