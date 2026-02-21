ข่าว

ทนายแก้ว โพสต์ครั้งแรก ในรอบ 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 08:38 น.
146

เปิดข้อความ ทนายแก้ว มนต์ชัย โพสต์ครั้งแรก ในรอบกว่า 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18 ชาวเน็ตแห่เมนต์ส่งกำลังใจ

ก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ทนายแก้ว มนต์ชัย ทนายความชื่อดังประจำโต๊ะรายการโหนกระแส โดนกระแสข่าวใหญ่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาวอายุ 18 ปี ซึ่งต่อมาตัวทนายได้ตั้งโต๊ะแถลงยอมรับมีการ กอด, หอม, จูบ จริง แต่ไม่ได้มีการล้วงหน้าอกหรือจกของสงวนตามที่ถูกฝั่งคู่กรณีกล่าวหา และยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสภาทนายความ เพื่อโชว์สปิริต รวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไป

หลังเกิดเรื่องใหญ่ ทนายแก้ว ก็หายเงียบไปจากโซเชียล รวมถึงหน้าข่าวทั้งหลายไปเลย ล่าสุด 20 ก.พ. 69 ในหน้าเฟซบุ๊กของ ทนายแก้ว มนต์ชัย มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน โดยโพสต์ข้อความให้ความรู้เรื่องกฎหมายฏีกา ระบุว่า

“ฎีกานี้ได้วางหลักอย่างชัดเจนดีมากๆว่า…เมื่อทั้งสองฝ่าย มีการตกลงที่จะให้โจทก์เป็นฝ่ายจัดงานแต่งงาน เช่นนี้ถือว่าได้มีการตกลงเป็นสัญญาประเภทหนึ่งแล้ว

และการตกลงจัดงานแต่งงานตามประเพณีท้องถิ่นดังกล่าวก็มิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันจะทำให้การนั้นเป็นโมฆะ ตามปพพ.150

เมื่อจำเลยผิดสัญญาโดยไปมีหญิงอื่น ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทำให้งานไม่สามารถจัดได้ อีกฝ่ายก็สามารถฟ้องได้ (ดูรูปที่สรุปประกอบ)

*แต่ทั้งนี้หากจะเทียบเคียงกับกรณีใด ก็ต้องดูข้อเท็จจริงแต่ละกรณี ๆ ด้วยนะครับ”

ทนายแก้ว โพสต์ครั้งแรก ในรอบ 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18-1 ทนายแก้ว โพสต์ครั้งแรก ในรอบ 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18-2

หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ต และแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ รวมถึงความคิดถึงให้กับทนายแก้ว มนต์ชัยอย่างล้นหลาม บางคนก็บอกว่า รอดูในโหนกระแสนะ กลับมาทำงานได้แล้ว

คอมเมนต์ชาวเน็-1

อ้างอิงจาก : FB ทนายแก้ว

