ชายฮ่องกงวัย 92 สำลักบัวลอย กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 17:00 น.
สลดคาเตียง! ชายวัย 92 สำลักบัวลอย จนหมดสติ กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน

ภรรยาป้อนขนมบัวลอย ให้สามีวัย 92 ปี ป่วยติดเตียง เกิดสำลักอาหารติดคอจนหมดสติ ลูกสาวเร่งแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน

เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อชายสูงอายุวัย 92 ปี เกิดอาการสำลักอาหารจนหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ภรรยากำลังป้อนขนมบัวลอยให้รับประทานภายในห้องพักแห่งหนึ่ง

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ จึงรีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าชายวัย 92 ปี อยู่ในสภาพหมดสติ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา

จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัวรุมเร้า ทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคตา โดยมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนเกิดเหตุภรรยาได้นำขนมบัวลอยมาป้อนให้รับประทานตามปกติ แต่จู่ ๆ ผู้ป่วยกลับเกิดอาการสำลักขนมจนหมดสติไป

เมื่อเห็นสามีหมดสติ ภรรยาตกใจทำอะไรไม่ถูก จึงรีบติดต่อลูกสาวเพื่อให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ยังได้พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อยื้อชีวิต ก่อนที่รถพยาบาลจะเดินทางมารับตัวไปรักษาต่อ แต่สุดท้ายแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติที่น่าสงสัยใด ๆ ภายในห้องพัก จึงได้ส่งมอบคดีนี้ให้ทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ที่มา: hk01

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 17:00 น.
