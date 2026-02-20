ชายฮ่องกงวัย 92 สำลักบัวลอย กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน
ภรรยาป้อนขนมบัวลอย ให้สามีวัย 92 ปี ป่วยติดเตียง เกิดสำลักอาหารติดคอจนหมดสติ ลูกสาวเร่งแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน
เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อชายสูงอายุวัย 92 ปี เกิดอาการสำลักอาหารจนหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ภรรยากำลังป้อนขนมบัวลอยให้รับประทานภายในห้องพักแห่งหนึ่ง
เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ จึงรีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบว่าชายวัย 92 ปี อยู่ในสภาพหมดสติ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัวรุมเร้า ทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคตา โดยมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนเกิดเหตุภรรยาได้นำขนมบัวลอยมาป้อนให้รับประทานตามปกติ แต่จู่ ๆ ผู้ป่วยกลับเกิดอาการสำลักขนมจนหมดสติไป
เมื่อเห็นสามีหมดสติ ภรรยาตกใจทำอะไรไม่ถูก จึงรีบติดต่อลูกสาวเพื่อให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ยังได้พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อยื้อชีวิต ก่อนที่รถพยาบาลจะเดินทางมารับตัวไปรักษาต่อ แต่สุดท้ายแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติที่น่าสงสัยใด ๆ ภายในห้องพัก จึงได้ส่งมอบคดีนี้ให้ทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มา: hk01
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบหญิงเกาหลี ต้องสงสัยฆ่าผู้ชาย 2 คน ใช้ ChatGPT ช่วยวางแผนฆาตกรรม
- คกก.โอลิมปิก นำถุงยางมาเติมแล้ว หลังนักกีฬาหยิบหมดเกลี้ยงใน 3 วัน
- สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: