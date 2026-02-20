ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวถูกไล่ออกจากบ้าน เหตุไม่ล้างจาน แฉพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน ซ้ำตัดเงินถีบหัวส่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:54 น.
51
ลูกสาวถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะไม่ล้างจาน

นศ.สาวจีนถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน เพราะไม่ล้างจาน สุดช้ำถูกบีบทำงานบ้าน ซ้ำครอบครัวลำเอียงไม่ให้เงิน ต้องหาเลี้ยงตัวเอง สวนทางน้องชายเล่นเกมไปวัน ๆ ก่อนมุ่งสร้างชีวิตใหม่

วันตรุษจีนควรเป็นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุข แต่โลกโซเชียลจีนได้แชร์เรื่องราวที่ใครอ่านแล้วก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าเห็นใจ กรณีนักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกพ่อแม่แท้ ๆ ไล่ออกจากบ้านตั้งแต่วันแรกของปีใหม่ เพียงเพราะไม่ยอมล้างจาน สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำความสะอาดบ้าน แต่มันคือความลำเอียงที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวมานานหลายปี

ย้อนกลับไป นักศึกษาสาวชั้นปีที่ 4 มาจากมณฑลซานตง ประเทศจีน รีบกลับบ้านเพื่อเตรียมฉลองปีใหม่กับครอบครัว เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดเทอมเร็ว แต่แทนที่จะได้พักผ่อน เธอกลับแทบไม่ได้หยุดพักเลย เพราะต้องรับหน้าที่ทำความสะอาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน และจัดการงานจานชามทุกอย่าง ในขณะที่น้องชายที่อายุไล่เลี่ยกันกลับไม่ต้องหยิบจับอะไรเลย วัน ๆ เอาแต่เล่นเกมอย่างสบายใจ

ความอดทนของเธอหมดลงในตอนที่พ่อสั่งให้เธอไปล้างจาน ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมที่สะสมมานานทำให้ตนโต้ตอบกลับไป แต่ทันใดนั้นแม่ก็รีบเข้ามาตำหนิด้วยประโยคที่แทงใจว่า “ลูกสาวบ้านอื่นเขาหาเงินกันได้แล้ว แต่ลูกบ้านนี้แค่บอกให้ล้างจานยังไม่ทำเลย”

คำพูดนี้เปรียบเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สถานการณ์บานปลาย ระหว่างที่มีปากเสียงกัน เธอพูดตัดพ้อถึงสิ่งที่ต้องเจอมาตลอด ตั้งแต่ตอนเรียนปี 1 เคยได้รับเงินเดือนละ 1,000 หยวน (ประมาณ 4,800 บาท) พอขึ้นปี 2 พ่อแม่กลับลดเงินเหลือเพียง 500 หยวน (ประมาณ 2,400 บาท) ทำให้ตนต้องดิ้นรนทำงานพิเศษเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง ทั้งการทำงานในโรงอาหารของมหาลัย รับสอนพิเศษช่วงฤดูร้อน หรือเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรม เธอก็ทำมาหมดแล้ว

ขณะที่เธอทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง แต่น้องชายที่เรียนสายอาชีพและไม่ได้ตั้งใจเรียนกลับได้รับเงินค่าขนมจากพ่อแม่สูงถึงเดือนละ 2,000 หยวน (ประมาณ 9,600 บาท) แถมยังมักจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาอวดต่อหน้าเธออยู่บ่อย ๆ

จังหวะที่ทั้งสามคมทะเลาะกันแรงขึ้น พ่อแม่ที่กำลังโกรธจัดจึงตะคอกไล่เธอว่า “ไสหัวออกไปจากบ้าน” และพูดว่าว่าปีหน้าไม่ต้องกลับมาอีก เมื่อได้ยินดังนั้นเธอตัดสินใจเดินออกจากบ้าน ทั้งที่ยังสวมชุดนอนและลากรองเท้าแตะเพียงคู่เดียวกลางอากาศหนาวเหน็บ แต่ด้วยความหิวและสภาพอากาศที่เกินจะรับไหว เธอจึงจำใจต้องเดินกลับเข้าบ้านอีกครั้ง

เมื่อเธอกลับเข้าบ้านมาอีกรอบ กลับไม่มีใครถามไถ่หรือห่วงใยแม้แต่น้อย ซ้ำน้องชายยังแสดงท่าทีเยาะเย้ย ครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเก็บเสื้อผ้าและเอกสารสำคัญใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านมา

หญิงจีนถูกไล่ออกจากบ้านเพราะไม่ล้างจาน
ภาพจาก : soha

หลังจากลากกระเป๋าออกจากบ้านมาได้ครึ่งชั่วโมง โชคดีที่มีเพื่อนให้เธอไปอาศัยอยู่ที่คอนโดว่างในช่วงตรุษจีน เมื่อตั้งสติได้เจ้าตัวเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ เลือกเมืองที่อยากไปอยู่ และตั้งเป้าหมายที่จะทำงานในสายงานกฎหมาย

วันถัดมาเธอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทำความสะอาดห้อง เช็ดกระจก และขัดพื้นด้วยตัวเอง และเขียนบันทึกไว้ว่า เมื่อเธอมีความสามารถและมีเงินเก็บเพียงพอก็อยากจะช่วยเหลือเด็กสาวที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเหมือนกับเธอ

หลังจากเรื่องราวของหญิงสาวถูกเผยแพร่ลงโลกออนไลน์ หลายคนมองว่าการให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวไม่เคยหายไปจากสังคมจริง ๆ จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาสาวทำให้เห็นว่าการที่เธอถูกไล่ออกจากบ้านในวันปีใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าเจ็บปวดที่สุด แต่เป็นเรื่องที่เธอถูกบังคับให้ทำงานบ้าน และพ่อแม่มองว่ามันคือหน้าที่ที่ลูกสาวต้องทำ

นศ.ปี 4 ถูกแม่ไล่ออกจากบ้าน เพราะไม่ล้างจาน
ภาพจาก : soha

ข้อมูลจาก : soha

