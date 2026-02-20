รวบหญิงเกาหลี ต้องสงสัยฆ่าผู้ชาย 2 คน ใช้ ChatGPT ช่วยวางแผนฆาตกรรม
รวบหญิงเกาหลีใต้ ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยวางยาฆาตกรรมชายสองคน ด้ยการผสมยาเข้ากับเครื่องดื่ม พบใช้ ChatGPT ใช้วางแผนฆาตกรรม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จับกุมหญิง สกุลคิม ในช่วงอายุ 20 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมชาย 2 คน ด้วยการผสมเบนโซไดอะซีพีน กลุ่มยากดประสาท เข้าไปในเครื่องดื่มกอฮอล์
โดยตำรวจระบุว่าเธอก่อเหตุครั้งแรกในวันที่ 28 มกราคม เวลา 21.24 น. หลังจากที่เธอเข้าโรงแรมกับชายอีกคนในช่วงอายุ 20 ปี ก่อนที่จะพบว่าเธอออกจากโรงแรมคนเดียว ส่วนฝ่ายชายเสียชีวิตในโรงแรม ก่อนที่เธอจะใช้วิธีเดียวกันฆ่าชายอีกคนในช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
จากการตรวจสอบพบว่าหญิงคนดังกล่าวได้ใช้ ChatGPT ในการช่วยวางแผนฆาตกรรม โดยเธอตั้งคำถามเกี่ยวกับยาดังกล่าว ซึ่งแสดงให้รู้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับยาชนิดดังกล่าวเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
คิมถูกควบคุมตัวส่งให้อัยการในข้อหาฆาตกรรม แทนข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หลังตำรวจพิจารณาว่าเธอมีเจตนาฆ่า โดยอ้างอิงจากประวัติการใช้งานออนไลน์ของผู้ต้องสงสัย
