6 ราศี เงินเข้าเงินออกเร็ว แต่ถ้าวางแผนจะเหลือแบบมีวินัย
เปิด 6 ราศี หาเงินเก่งแต่ใช้เก่งกว่า เตือนปรับวินัยนิดเดียว พลิกชะตาจาก “เดือนชนเดือน” เป็น “เศรษฐีเงินเก็บ”
ช่วงนี้ดวงดาวการเงินโคจรด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้กระแสเงินสดของหลายราศีไหลลื่นประดุจสายน้ำ แต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้ไหลเข้าอย่างเดียว แต่มันไหลออกเร็วพอกัน! เรียกว่า “รับทรัพย์ปุ๊บ โอนออกปั๊บ” จนแทบจำหน้าตาแบงก์ในกระเป๋าไม่ได้
สำหรับ 6 ราศีต่อไปนี้ หมอดูขอบอกว่า “คุณมีดวงเป็นเศรษฐี” อยู่ในกำมือ เพราะพื้นดวงเป็นคนหาเงินเก่ง จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เพียงแต่ติดนิสัย “เปย์ไว” ไปหน่อย ถ้าช่วงนี้ดึงสติแล้ววางแผนการออมให้รัดกุม รับรองว่าเงินก้อนโตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
1. ราศีเมษ : ไวไฟเรื่องการโอน
ชาวเมษเป็นคนตัดสินใจเร็ว ทั้งเรื่องงานและเรื่องเงิน เวลาอยากได้อะไรมักจะมีเหตุผลมารองรับเสมอว่า “ของมันต้องมี” หรือ “ซื้อมาต่อยอด” เงินเข้ามาปุ๊บ คุณมักจะจัดสรรไปลงกับโปรเจกต์ใหม่ๆ หรือของชิ้นใหญ่ทันที
วิธีแก้เคล็ด: ให้เปิดบัญชีฝากประจำแบบหักอัตโนมัติ อย่าทิ้งเงินสดไว้ในแอปฯ ธนาคารเยอะเกินไป เพราะนิ้วคุณไวกว่าความคิด
2. ราศีเมถุน : นักเอฟในตำนาน
ชาวเมถุนมีช่องทางรายได้เข้ามาหลายทาง หาเงินเก่งมาก แต่รายจ่ายก็ยิบย่อยมากเช่นกัน โดยเฉพาะค่าสังสรรค์ ค่าช้อปปิ้งออนไลน์ หรือของจุกจิกที่เห็นแล้วอดใจไม่ไหว มารู้ตัวอีกทีคือเงินรั่วไหลไปกับของเล็กๆ น้อยๆ จนหมด
วิธีแก้เคล็ด: จดบันทึกรายรับรายจ่ายด่วน! แล้วคุณจะตกใจว่าเงินค่ากาแฟและของจุ๊กจิ๊ก รวมกันแล้วซื้อทองได้เป็นเส้น
3. ราศีสิงห์ : เปย์หนักเพื่อสังคม
เรื่องศักดิ์ศรีชาวสิงห์ยอมไม่ได้! เงินเข้าเยอะจริง แต่ส่วนใหญ่มักหมดไปกับการรักษาหน้าตา การเลี้ยงดูปูเสื่อเพื่อนฝูง หรือการซื้อของแบรนด์เนมเพื่อเสริมภาพลักษณ์ “เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ยอม” คือคติประจำใจ
วิธีแก้เคล็ด: ลด “ภาษีสังคม” ลงบ้าง เก็บเงินไว้เปย์ตัวเองในอนาคตดีกว่า เปลี่ยนจากการซื้อของโชว์ เป็นซื้อกองทุนหรือออมทองจะรุ่งมาก
4. ราศีตุลย์ : ความสวยงามคือการลงทุน
ชาวตุลย์แพ้ความสวยงาม อะไรที่สวย หรู ดูดี คุณพร้อมจ่ายไม่อั้น ช่วงนี้เงินสะพัดมาก แต่ก็หมดไปกับการดูแลตัวเอง เสื้อผ้าหน้าผม หรือของแต่งบ้านที่มองแล้วเจริญตาเจริญใจ
วิธีแก้เคล็ด: แบ่งเงิน 30% ทันทีที่เงินเข้า เก็บเข้า “บัญชีห้ามถอน” ส่วนที่เหลือค่อยนำมาใช้จ่ายตามใจชอบ ต้องใจแข็งห้ามดึงเงินเก็บมาหมุนเด็ดขาด
5. ราศีธนู : หมดไปกับประสบการณ์
หาเงินเก่งระดับเทพ แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เพราะชาวธนูให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์ชีวิต” มากกว่าตัวเลขในบัญชี เงินส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการท่องเที่ยว อาหารการกิน หรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
วิธีแก้เคล็ด: เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นการลงทุน เช่น ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หรือซื้อประกันสะสมทรัพย์ที่บังคับออมยาวๆ จะเหมาะกับจริตของคุณที่สุด
6. ราศีกุมภ์ : หมดไปกับของล้ำๆ
ชาวกุมภ์มักมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยี แกดเจ็ต หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เงินเข้าง่ายแต่ก็ออกไวเพราะความ “อยากลอง” ของคุณเอง
วิธีแก้เคล็ด: ตั้งกฎก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ ให้เวลาตัวเองทบทวน 3 วัน ถ้ายังอยากได้ค่อยซื้อ ส่วนใหญ่แล้วพอผ่านไป 3 วัน ความอยากจะลดลงเอง
คำแนะนำส่งท้าย
การที่เงินหมุนเร็ว ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป เพราะมันแสดงถึง “เครดิตที่ดี” และ “ความสามารถในการหาเงิน” ของคุณ เพียงแต่ช่วงนี้ดวงดาวกระตุ้นกิเลสแรงไปหน่อย
เคล็ดลับสำคัญคือ “จ่ายให้ตัวเองก่อนจ่ายให้คนอื่น” ทันทีที่เงินเดือนออก หรือได้ค่าจ้าง ให้หักส่วนหนึ่งเก็บเข้าบัญชีลับทันที แล้วใช้ชีวิตด้วยเงินส่วนที่เหลือ ถ้าทำแบบนี้ได้รับรองว่าสิ้นปีนี้ 6 ราศีที่กล่าวมา จะมีเงินถุงเงินถังให้นอนกอดอุ่นใจแน่นอน
