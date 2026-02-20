บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง “การหย่า” แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:04 น.
100

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์ถึงเรื่อง “การหย่า” ทั้งที่เพิ่งฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 18 กับสามี ป๋าเบียร์ กานต์พล ไปหมาด ๆ ทำคนแห่ใส่ใจ

จู่ ๆ ก็มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้ตามใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อเฟซบุ๊กของ แม่ตั๊ก กรกนก มีความเคลื่อนไหวแปลก ๆ เกิดขึ้นโดยการโพสต์ข้อความเศร้า และพูดถึงเรื่องการหย่าร้าง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า นี่คือครั้งแรกที่พูดเรื่องการหย่า แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การทำคอนเทนต์หรือเรียกกระแสยอดไลก์แต่อย่างใด

“เจ็บให้มันสุด ไปให้มันสุด จนความเจ็บนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว เริ่มชินชากับมัน กลับมารักตัวเอง กลับมาดูแลตัวใจตัวเอง หยุดจมกับอดีต บังคับตัวเองให้เดินหน้า…”

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-1

“การหย่า ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่มันทำให้เราได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพราะถ้าเราจะยังเสียเวลากับความทุกข์ต่อไป แล้วเมื่อไหร่ เราจะมีความสุข

ที่ผ่านมาหลายคนคงเข้าใจ “คำว่า รักษา ครอบครัว” คำนี้แหละที่ทำให้ทุกคน อดทนได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราจะรู้สึกเองว่า มันไม่ได้แล้วจริง ๆ มันถึงทางตันเมื่อไหร่ #เราจะรู้ดีที่สุด

ต่อไป ตั๊กอาจจะต้องโดนกลั่นแกล้ง โดนตบทรัพย์ โดนให้ข่าวปลอม โดนใครทำอะไรอีกสารพัด แต่จะไม่คิดสั้น หรือ ฆตต เด็ดขาด เพราะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ลูก มันเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ ในวันที่แย่ที่สุด แค่เห็นหน้าลูก ความทุกข์ทั้งหมด ก็หายไปชั่วขณะ”

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-2 เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-3

ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ แม่ตั๊ก และ ป๋าเบียร์ ก็เพิ่งจะทำเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ด้วยช่อดอกกุหลาบสีแดงช่อโตฉลองวันวาเลนไทน์ปีที่ 18 ด้วยกัน แถมยังโพสต์รูปโมเมนต์สุดหวานลงในเฟซบุ๊กให้ได้อิจฉากันด้วย ทำให้คนที่เห็นโพสต์ทั้ง 2 อันล่าสุดของแม่ตั๊กต่างก็งงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้แม่ตั๊กกันอย่างเต็มที่

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-5

ขณะที่ทางฝั่งของ ป๋าเบียร์ กานต์พล ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา โดยโพสต์ภาพหอมแก้มภรรยา แม่ตั๊ก กรกนก อยู่ที่ริมทะเล และมีดอกกุหลาบช่อใหญ่มอบให้กันด้วย พร้อมแคปชั่นว่า “เติมความหวานให้ภรรยา”

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-10

อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้ทั้งคู่พร้อมที่จะออกมาเปิดใจตอบคำถามเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-9

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-4

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-6

เกิดอะไรขึ้น แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง การหย่า แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ-7

อ้างอิงจาก : FB Kornkanok Suwanbut

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

