แม่ตั๊ก กรกนก ออกจากรพ.แล้ว โพสต์รูปคู่ ป๋าเบียร์ สยบข่าวลือรักร้าว!
แม่ตั๊ก กรกนก ออกจากโรงพยาบาลแล้ว โผล่เที่ยวภูทับเบิกกย้อมใจ ก่อนโพสต์รูปคู่ ป๋าเบียร์ กานต์พล สยบข่าวลือรักร้าว
ต้องบอกเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีข่าวลือออกมาหนาหูว่า คู่รักคนดังอดีตเจ้าของร้านขายของออนไลน์ส่อแววรักพัง หลังหลุดคลิปฝ่ายชายเต้นโอบเอว 2 สาวกลางผับ ซึ่งคลิปดังกล่าวพบว่าหน้าตาของผู้ชายคล้ายคลึงกับ ป๋าเบียร์ กานต์พล สามีของแม่ตั๊ก กรกนก เป็นอย่างมาก ทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คู่นี้
อีกทั้งช่วงที่คลิปหลุดออกมานั้น เป็นช่วงเดียวกับที่ แม่ตั๊ก กรกนก แอดมิตเข้าโรงพยาบาลพอดิบพอดี เตรียมจะเข้าผ่าตัดเนื้องอกมดลูก ซึ่งเจ้าตัวก็ได้รับคำถามจากชาวเน็ตหลายคนเกี่ยวกับคลิปคนหน้าคล้ายป๋าเบียร์เต้นคู่ผู้หญิงอื่น แม่ตั๊ก ตอบสั้น ๆ ว่า “ปล่อยให้ทุกคนทำในสิ่งที่อยากทำ รวมทั้ง 3 คนในคลิป เค้าก็มีความสุขดี อยากทำคลิปให้โลกรู้ว่าสนุกมาก” และหลังจากนั้นข่าวนี้ก็เงียบไปโดยที่ไม่ได้มีใครออกมาชี้แจงใด ๆ ต่อ
แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!
ล่าสุด 2 ธันวาคม 2568 แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งหลังจากอาการดีขึ้นและออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว โดยเธอเช็กอินอยู่ที่ภูทับเบิก พร้อมลงรูปคู่กับสามีสุดที่รัก ป๋าเบียร์ กานต์พล โชว์ช็อตหวานหอมแก้มกลางวิวหุบเขา สบยข่าวลือรักร้าวก่อนหน้านี้ไปโดยปริยาย ท่ามกลางคอมเมนต์แซวของแฟนคลับ
