ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้า 2 ทางเลือกสุดท้าย แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้าเหลือ 2 ทางเลือกสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจ ชาวเน็ตและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจเนืองแน่น
ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง หลังจากที่ออกมาแจ้งข่าวว่า ตนกำลังเข้ารับการรักษาหลังตรวจเจอเนื้องอกมดลูก กำลังตัดสินใจว่าจะผ่าตัดดีหรือไม่ มิหนำซ้ำหมอยังตรวจเจออาการหัวใจเต้นผิดปกติอีก งานนี้ทำเอาครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงแฟนคลับที่ติดตาม แม่ตั๊ก ต่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้
ล่าสุด 11 พ.ย. 68 แม่ตั๊ก ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการป่วยของตัวเองให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า คุณหมอให้เธอต้องเลือกได้แล้วว่าจะตัดเอามดลูกและรังไข่ออกให้หมด แต่จะต้องยอมรับโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจจะตามมาหลังจากผ่าตัดแล้ว หรือจะเลือกการฉีดยาคุม ซึ่งเจ้าตัวกำลังคิดหนักเป็นอย่างมาก ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ และบางคนก็แชร์ประสบการณ์ที่เคยผ่าตัดมดลูกรังไข่มาเช่นกัน และร่างกายก็แข็งแรงดี เพื่อให้แม่ตั๊กได้สบายใจตัดสินใจเลือกเพื่อตัวเองได้อย่างดี
“มี 2 ทางเลือก … นอนคิดทบทวนมาทั้งคืน
1. ตัดมดลูกรังไข่ ทิ้งทั้งหมด และโรคแทรกซ้อนก็จะตามมา สารพัด… เช่น กระดูกพรุน ความดัน ยิ่งไม่มีไทรอยด์ ทรุดแน่นอน และที่แน่ ๆ เป็นคนแก่เลย วัยทอง ผิวเหี่ยว ร่างกายเหมือน 60 หมอหล่าวแบบนี้ น้ำตาไหลแล้ว
2. ฉีดยาคุมเพื่อไม่ให้ประจำเดือนมา และเราก็แพ้ยาพวกกลุ่มนี้ บ้านหมุน วิงเวียนศีรษะตลอด รู้สึกเพลีย เบลอ
เลือก 1 หรือ 2 หมอบอกต้องเลือกได้แล้ว ขืนกินยาเยอะแบบนี้ ตับไตพังหมด”
