“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น
ซีเค เจิง (CK Cheong) นักธุรกิจ อินฟลูเอนเซอร์ และ CEO แพลตฟอร์ม Fastwork โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงมุมมองต่อการให้ความสำคัญกับปริญญาว่า “ผมพูดไปแล้วอาจจะดราม่า แต่ปริญญาไม่สำคัญแล้ว ก่อนที่คุณจะด่าผมหรือไม่เห็นด้วยกับผม อย่าลืมนะครับว่าผมคือผู้ว่าจ้าง มีคนสมัครเข้าบริษัทผม 40 เรซูเม่ต่อวัน ทีมงานของผมมีมากกว่า 100 ชีวิต
ผมเคยจ้างคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยมาหลายคน ในชีวิตผมน่าจะเคยสัมภาษณ์คนมาเกือบพันคน ไม่เคยสักครั้ง ที่ผมถามว่าเขาจบจากที่ไหน ไม่เคยสักครั้ง ที่ผมขอดูใบจบของเขา ไม่เคยสักครั้ง ที่ผมถามว่าเขาได้เกรดเท่าไหร่
สิ่งที่ผมขอดูมีแค่อย่างเดียวคือผลงาน ผลงานที่มีคนจ้างจริง ผลงานที่วัดผลได้ ผลงานที่พิสูจน์ความสามารถของคนนั้นได้จริงๆ ผมเลยอยากบอกคนรุ่นใหม่ทุกคนว่า ไม่ใช่การศึกษาไม่สำคัญนะครับ แต่ควรให้ค่าเรื่องปริญญาน้อยลง และให้ค่าเวลากับการสร้างผลงานให้มากขึ้น เพราะตลาดแรงงานวันนี้ ถ้าคุณไม่มีผลงาน คุณก็จะไม่มีตัวตน”
จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง ตัวอย่างเช่น “ส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งสำคัญในการมีปริญญาคือ mind set ที่โตเป็นผู้ใหญ่ ที่ปกติเราจะได้มาจากการใช้ชีวิตในมหาลัยครับ ซึ่งผลผลิตของมันคือทัศนคติ ตรรกะการคิดวิเคราะห์และผลงาน
สังเกตว่ามันมีวิธีชวนคุยแล้วเช็กง่ายๆ ว่าคนคิดแบบไหนใช้วิธีคิดคนไม่จบปริญญา ตรรกะไม่นำไปสู่การสร้างผลงานหรือการพัฒนาตัวเอง จุดนี้จะตัวตัดสินสำหรับบริษัทต่างๆ ว่าควรรับมาเป็นพนักงานหรือไม่”
“อันนี้เรื่องจริง มีคนที่เก่งมากๆที่รู้จัก ผมถามเขาเรียนรู้ยังไง เขาบอกเรียนรู้เองค้นหาและลองทำ เห็นมากับตาเนื้องานนอกของรัฐและเอกชน ยอมรับเรื่องการเรียนรู้แบบไม่หยุดบวกฝึกฝน ถามตอบได้หมด”
“ใช่ครับทุกวันนี้ความสามารถในการหาเงินและสกิลการทำงานต้องมีทักษะล้วนๆ ซึ่งปริญญาจะจบจากที่ไหนก็ได้แต่ความรู้มีมากแค่ไหนวัดกันที่การทำงานกับชีวิตจริง ปริญญาก็สำคัญกับบางงานครับ”
