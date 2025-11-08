บันเทิง

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 14:38 น.
62

แม่ตั๊ก กรกนก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ กานต์พล เต้นข้าง 2 สาวสวยกลางผับ ทำคนลือเลิกเงียบ ลั่น “ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่อยากทำ

กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก และ ป๋าเบียร์ กานต์พล คู่รักคนดังพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ เมื่อจู่ ๆ (8 พ.ย. 68) หลายเพจดังออกมานำเสนอข่าวถึงการเลิกราของคู่รักคู่หนึ่ง เนื่องจากมีคลิปหลุดที่ฝ่ายชายเต้นอยู่ในผับ โดยข้างกายมี 2 สาวสวยยืนสนุกอยู่ด้วยกัน ซึ่งที่น่าสนใจก็คือ ใบหน้าของผู้ชายในคลิปคล้ายกับป๋าเบียร์มาก ทำเอาสังคมต่างพุ่งเป้าไปที่การเลิกราของสามีภรรยาคู่นี้

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ

ล่าสุดในหน้าเฟซบุ๊กของ แม่ตั๊ก กรกนก ได้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงวันเดียวกันที่มีคลิปหลุด โดยเธอโพสต์ขณะสวมชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล ทั้งยังมีสายน้ำเกลือ และสายต่าง ๆ แปะอยู่ที่หน้าอก พร้อมเช็กอินว่ากำลังอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานี

นอกจากนั้น แม่ตั๊ก ยังได้เผยว่า ตนกำลังจะเข้าผ่าตัด และขอให้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต “ตัดสินใจมานานว่า จะผ่าตัด อีกครั้งในชีวิต เพราะเอฟเฟค หลังดมยาสลบ มันทรมาน #เนื้องอกมดลูก ดันมาตรวจเจอหัวใจเต้นผิดปกติอีก ขอให้ตัวเองแข็งแรงในเร็ววัน ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อเคธี่ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ผ่าครั้งนี้ ขอให้เป็นรอบสุดท้าย”

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!-4 แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!-3 แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!-5

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่แม่ตั๊กโพสต์ภาพแจงว่าตนกำลังป่วยอยู่นั้น ก็ได้มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้กันอย่างเนืองแน่น ทว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งแคปภาพจากคลิปที่เป็นข่าวดังนั้นมาลงใต้โพสต์แม่ตั๊กพร้อมแท็กชื่อ ก่อนที่แม่ตั๊กจะเข้ามาตอบกลับอย่างนิ่ง ๆ ว่า

“อุ้ยยย ผู้หญิวสวย น่ารัก ไม่เป็นไรค่ะ ปล่อยให้ทุกคนทำในสิ่งที่อยากทำ รวมทั้ง 3 คนในคลิป เค้าก็มีความสุขดี อยากทำคลิปให้โลกรู้ว่าสนุกมาก”

อย่างไรก็ตามคำตอบของ แม่ตั๊ก กรกนก ก็ไม่ได้การันตีว่าความสัมพันธ์ของเธอกับสามีมีปัญหาตามที่เป็นข่าวลือออกมาหรือไม่ เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่จะควงกันออกมาชี้แจงความจริงให้สังคมได้รับรู้หรือไม่ หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!-2 แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Kornkanok Suwanbut

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี

23 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนบอล 7 สี แห่ส่งกำลังใจ “เจ้ามิค ดาวเตะอบจ.ชัยนาท” แข้งสู้ชีวิตเพื่อพ่อ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สะเทือนใจ ลูกสาว 71 ฆ่าแม่ 102 ปี สารภาพ ‘ไม่เหลือใคร’ ต้องดูแลตามลำพัง คนแห่สงสาร

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำผกาไอซ์รักชนก ข่าวการเมือง

คำผกา ซัดแรง ไอซ์ รักชนก วาทะกรรมไม่ต่างพันธมิตรฯ-กปปส. ก่อนอีกฝ่ายโผล่สวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูนิโอน เบอร์ลิน พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

มีผลแล้ว กฎหมายลาคลอด 120 วัน นายจ้างยังต้องจ่ายเงินเดือน ยกระดับชีวิตแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฮเดนไฮม์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เตือนอย่าหลงเชื่อ “ข่าวปลอม” แอบอ้างเบื้องสูง ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัสใช้ได้วันละเท่าไหร่ การเงิน

คลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ช่วงธ.ค. คาดเริ่มใช้ ม.ค.69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตเส้นทาง &quot;พายุไต้ฝุ่นฟงวอง&quot; กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย ข่าว

อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง” กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์แคลช อาจารย์สกลหมอนทองวิทยา บันเทิง

แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีม “อ.สกล”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระงานศพน้ำท่วมสุโขทัย ข่าว

นับถือใจหลวงพ่อ พระสุโขทัยฝ่ากระแสน้ำมาสวดพระอภิธรรม แม้น้ำท่วมสูง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น &quot;พระศรีอาริยะ&quot; หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก ข่าว

หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอนทองวิทยา 7 สีแข่งกี่โมง ข่าวกีฬา

“หมอนทองวิทยา” ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม ข่าว

ชาวบ้านฮือไล่ เจ้าอาวาสวัดดังเมืองกำแพงเพชร ซุกเช็คกฐิน 1 แสน อ้างไม่รู้-สุดท้ายจนมุม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี บันเทิง

สิ้นแล้ว พอลีน คอลลินส์ นางเอกระดับตำนาน หลังต่อสู้โรคพาร์กินสันนานหลายปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์ ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย 5 ข้อความ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ หมายถึงอะไร เศรษฐกิจ

รวมสถานะ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้ แปลว่าอะไร-แก้ยังไง?

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉวงการเน่าเฟะ โดนพระเอกดังลงโทษ หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย บันเทิง

นางเอกดัง แฉพระเอกดัง นิสัยเน่า โกรธหัวเหวี่ยง หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 14:40 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 14:38 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! รวบแม่ทิ้งลูกที่ร้านนวดค้ากามญี่ปุ่น โดนจับได้ที่ไต้หวัน คดีค้าประเวณี

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

แฟนบอล 7 สี แห่ส่งกำลังใจ “เจ้ามิค ดาวเตะอบจ.ชัยนาท” แข้งสู้ชีวิตเพื่อพ่อ

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

สะเทือนใจ ลูกสาว 71 ฆ่าแม่ 102 ปี สารภาพ ‘ไม่เหลือใคร’ ต้องดูแลตามลำพัง คนแห่สงสาร

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568

ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2568
Back to top button