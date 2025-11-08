แม่ตั๊ก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ เต้นข้างสาวสวย ทำคนลือเลิกเงียบ!
แม่ตั๊ก กรกนก พูดแล้ว หลังโผล่คลิปคนหน้าคล้าย ป๋าเบียร์ กานต์พล เต้นข้าง 2 สาวสวยกลางผับ ทำคนลือเลิกเงียบ ลั่น “ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่อยากทำ
กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก และ ป๋าเบียร์ กานต์พล คู่รักคนดังพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ เมื่อจู่ ๆ (8 พ.ย. 68) หลายเพจดังออกมานำเสนอข่าวถึงการเลิกราของคู่รักคู่หนึ่ง เนื่องจากมีคลิปหลุดที่ฝ่ายชายเต้นอยู่ในผับ โดยข้างกายมี 2 สาวสวยยืนสนุกอยู่ด้วยกัน ซึ่งที่น่าสนใจก็คือ ใบหน้าของผู้ชายในคลิปคล้ายกับป๋าเบียร์มาก ทำเอาสังคมต่างพุ่งเป้าไปที่การเลิกราของสามีภรรยาคู่นี้
ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ
ล่าสุดในหน้าเฟซบุ๊กของ แม่ตั๊ก กรกนก ได้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงวันเดียวกันที่มีคลิปหลุด โดยเธอโพสต์ขณะสวมชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล ทั้งยังมีสายน้ำเกลือ และสายต่าง ๆ แปะอยู่ที่หน้าอก พร้อมเช็กอินว่ากำลังอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานี
นอกจากนั้น แม่ตั๊ก ยังได้เผยว่า ตนกำลังจะเข้าผ่าตัด และขอให้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต “ตัดสินใจมานานว่า จะผ่าตัด อีกครั้งในชีวิต เพราะเอฟเฟค หลังดมยาสลบ มันทรมาน #เนื้องอกมดลูก ดันมาตรวจเจอหัวใจเต้นผิดปกติอีก ขอให้ตัวเองแข็งแรงในเร็ววัน ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อเคธี่ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ผ่าครั้งนี้ ขอให้เป็นรอบสุดท้าย”
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่แม่ตั๊กโพสต์ภาพแจงว่าตนกำลังป่วยอยู่นั้น ก็ได้มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้กันอย่างเนืองแน่น ทว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งแคปภาพจากคลิปที่เป็นข่าวดังนั้นมาลงใต้โพสต์แม่ตั๊กพร้อมแท็กชื่อ ก่อนที่แม่ตั๊กจะเข้ามาตอบกลับอย่างนิ่ง ๆ ว่า
“อุ้ยยย ผู้หญิวสวย น่ารัก ไม่เป็นไรค่ะ ปล่อยให้ทุกคนทำในสิ่งที่อยากทำ รวมทั้ง 3 คนในคลิป เค้าก็มีความสุขดี อยากทำคลิปให้โลกรู้ว่าสนุกมาก”
อย่างไรก็ตามคำตอบของ แม่ตั๊ก กรกนก ก็ไม่ได้การันตีว่าความสัมพันธ์ของเธอกับสามีมีปัญหาตามที่เป็นข่าวลือออกมาหรือไม่ เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่จะควงกันออกมาชี้แจงความจริงให้สังคมได้รับรู้หรือไม่ หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
