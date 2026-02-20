มาไง? ธงชาติไทยปรากฎบนรายชื่อบน “บอร์ดสันติภาพ” แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก
มาไงก่อน ธงชาติไทยปรากฎบนรายชื่อบน บอร์ดสันติภาพของ โดนัลด์ ทรัมป์ แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่ได้สลับกับกัมพูชา
จากกรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดประชุมคณะกรรมการบอร์ดสันติภาพ (Board of Peace) ที่กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงแผนฟื้นฟูและดัดแปลงฉนวนกาซา ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของอิสราเอล
อย่างไรก็ตามจากภาพที่สำนักข่าว AP เผยแพร่ พบว่ามีธงชาติไทยปรากฎอยู่ด้วย แม้ไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม และยังอยู่ในช่วงศึกษาและสังเกตการณ์ นอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าไม่ใช่การใส่สลับกับกัมพูชา เนื่องจากธงชาติกัมพูชาอยู่ที่บอร์ดอีกฝั่ง นอกจากนี้ยังพบว่าสหราชอาณาจักรเองก็ที่ปฏิเสธคำเชิญของสหรัฐอเมริกาก็มีธงปรากฎอยู่เช่นกัน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดเผยว่าไทยได้รับหนังสือเชิญจากนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับ Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict และข้อริเริ่มของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
ในหลักการ ไทยยินดีกับข้อริเริ่มใด ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางและความพยายามดำเนินการด้านมนุษยธรรม เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์ และหวังว่าข้อริเริ่มจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวปาเลสไตน์และได้รับการสนับสนุนโดยประเทศในภูมิภาค
ไทยยืนยันการสนับสนุนความพยายามที่ดำเนินการอยู่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุแนวทางสองรัฐ ที่มีรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กันอย่างสันติและมีความมั่นคง บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
