‘ฮุน มาเนต’ ประกาศ กัมพูชาเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของ “ทรัมป์” ระยะสั้น 3 ปี
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ประกาศว่า กัมพูชา ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสันติภาพ ตามคำเชิญของ โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (27 มกราคม) นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต ได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กว่า กัมพูชา ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ตามคำเชิญของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยระบุว่า
“กัมพูชาได้ตัดสินใจตอบรับคำเชิญของนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของ “สภาเพื่อสันติภาพ” (The Board of Peace) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ของกัมพูชาในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการยกระดับและการรักษาสันติภาพของโลก ซึ่งความรักในสันติภาพและการอุทิศตนเพื่อการสร้างสันติสุขถือเป็นหลักการสำคัญที่กัมพูชายึดถือมาโดยตลอด เห็นได้ชัดจากการส่งกองกำลังรักษาความสันติภาพภายใต้ร่มเงาขององค์การสหประชาชาติไปปฏิบัติภารกิจในหลายประเทศที่ประสบภัยสงครามทั่วโลก”
“ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินในการเข้าเป็นสมาชิก จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า การเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของสภาเพื่อสันติภาพในวาระเริ่มต้น 3 ปีแรกนั้น ไม่มีการกำหนดให้ต้องชำระเงินค่าสมาชิกหรือมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนประเด็นเรื่องการจ่ายเงินจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ปรากฏในกระแสข่าวนั้น เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับกรณีการเข้าเป็นสมาชิกประเภทระยะยาวหรือสมาชิกถาวร (Permanent Member) เท่านั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเป็นไปอย่างมั่นคงในระยะยาว”
