“ฮุน มาเนต” ร่วมประชุม “คณะกรรมการสันติภาพ” ควักเงินจ่ายฟื้นฟูกาซา
ฮุน มาเนต บินสหรัฐฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการสันติภาพ ซึ่งผู้นำสหรัฐฯระบุว่า ประเทศสมาชิกร่วมกันลงขันได้ 1.5 แสนล้าน เพื่อฟื้นฟูกาซา
เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงสารสนเทศ กัมพูชา ได้เผยแพร่ภาพของนาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมบอร์ดสันติภาพของนายโดนัลด์ ทรัมป์
โดยทางเพจเขียนข้อความกำกับว่า “สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้นำคณะผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพ โดยได้รับการต้อนรับจาก เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐอเมริกา และ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำองค์การสหประชาชาติ”
เบื้องต้นคาดว่า ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีการหารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมไปถึงการฟื้นฟูฉนวนกาซา ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าสมาชิกบอร์ดได้ร่วมกันรวมเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท (5 พันดอลลาร์สหรัฐฯ)
สำหรับคณะกรรมการสันติภาพนั้น เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุอย่างเป็นทางการว่า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ ฟื้นฟูการปกครองที่น่าเชื่อถือและชอบด้วยกฎหมาย และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคามจากความขัดแย้ง โดยแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการเสนอโดยนายทรัมป์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 และมีการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569
