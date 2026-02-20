ไชอา ลาบัฟ พระเอกทรานฟอร์เมอร์ เลิกรา มีอา ก็อธ หลังฝ่ายชายเผชิญคดีทำร้ายร่างกาย
ไชอา ลาบัฟ เลิก มีอา ก็อธ แยกทางกันตั้งแต่ปีที่แล้ว ฝ่ายหญิงขอให้ย้ายออกจากบ้านในลอสแอนเจลิส ก่อนตำรวจนิวออร์ลีนส์จับกุมนักแสดงหนุ่มข้อหาชกต่อยชายสองคน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า ไชอา ลาบัฟ พระเอกทรานฟอร์เมอร์ และ มีอา ก็อธ ตัดสินใจแยกทางกันแล้ว นิตยสารพีเพิลยืนยันว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์แบบเงียบ ๆ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ข่าวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากตำรวจจับกุมไชอาในข้อหาทำร้ายร่างกายที่งานมาร์ดิกราส์ในเมืองนิวออร์ลีนส์
ความสัมพันธ์ 13 ปีที่จบลง
ไชอาและมีอาพบกันครั้งแรกในปี 2555 จากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Nymphomaniac ภาค 2 ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คนเมื่อ 10 ปีต่อมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่รัก ๆ เลิก ๆ มาตลอด
แหล่งข่าวระบุว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีความซับซ้อน ทั้งสองคนเข้ากันไม่ได้และมีปัญหามากมายในปีที่ผ่านมา มีอาบอกให้ไชอาย้ายออกจากบ้านในลอสแอนเจลิสและไปอยู่ที่นิวออร์ลีนส์ แหล่งข่าวอธิบายเพิ่มเติมว่ามีอารักไชอาแต่เธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขา เธอมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เธอมีชีวิตและหน้าที่การงานของตัวเอง ตอนนี้เธอให้ความสำคัญกับลูกสาวเป็นหลัก ส่วนไชอารักลูกสาวและยังคงติดต่อกันสม่ำเสมอ ตัวแทนของทั้งคู่ยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไชอาและมีอากลายเป็นจุดสนใจในปี 2558 เมื่อคลิปวิดีโอทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ในปี 2559 ทั้งคู่จัดงานแต่งงานเล็ก ๆ ที่ลาสเวกัส แต่เจ้าหน้าที่ออกมายืนยันในภายหลังว่าทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เป็นเพียงการจัดพิธีเพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อกันเท่านั้น
เหตุการณ์จับกุมที่นิวออร์ลีนส์
ข่าวการเลิกราเกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ตำรวจจับกุมไชอาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ อดีตนักแสดงภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สเผชิญข้อหาทำร้ายร่างกาย 2 กระทง เขาชกต่อยกับชายสองคนนอกสถานบันเทิงบนถนนรอยัลสตรีทระหว่างงานเฉลิมฉลองมาร์ดิกราส์
เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุหลังเที่ยงคืนเล็กน้อย พนักงานรักษาความปลอดภัยเชิญไชอาออกจากร้านเพราะเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวและสร้างความรำคาญ ชายคนหนึ่งแจ้งตำรวจว่าไชอาใช้กำปั้นชกเขาหลายครั้งเมื่ออยู่ข้างนอกร้าน ชายอีกคนระบุว่านักแสดงหนุ่มชกที่จมูกของเขา
ตำรวจรายงานว่าผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนเข้ามาช่วยกันจับตัวไชอาไว้จนกระทั่งตำรวจเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่นำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลและจับกุมตัวเขาทันทีหลังจากโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้าน วันต่อมามีคนเห็นเขาเต้นรำในงานมาร์ดิกราส์ตามปกติ
หลังจากนั้นไชอาโพสต์ข้อความสั้น ๆ สองคำบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า ปล่อยฉัน
