ส่งกำลังใจ สนธิ ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม งดจัดรายการ สนธิทอล์ค 3 สัปดาห์

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:20 น.
ส่งกำลังใจ สนธิ ลิ้มทองกุล ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม งดจัดรายการ สนธิทอล์ค 3 สัปดาห์

ทำเอาแฟนรายการถึงกับอดเป็นห่วงไม่ได้ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (20 ก.พ. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊ก คุยทุกเรื่องกับสนธิ ได้ออกมาโพสต์ข้อความงดรายการสนธิทอล์คชั่วคราว เนื่องจาก คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ป่วยกะทันหัน “วันนี้ (20 ก.พ.) งดรายการ Sondhi Talk เนื่องจากคุณสนธิไม่สบาย … ขออภัยแฟนๆ รายการทุกท่าน”

หลังจากแจ้งงดรายการชั่วคราวทำให้กลุ่มแฟนข่าวพยายามที่จะสอบถามไปยังแอดมินเพจถึงอาการป่วยของ สนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของรายการด้วยความเป็นห่วง

ล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมาเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกครั้งถึงอาการป่วยของคุณสนธิ โดยได้โพสต์ภาพคุณสนธินอนอยุ่บนเตียงคนไข้ตรงหน้าผากมีผ้าพันแผลปิดอยู่ ส่วนอีกภาพเปิดให้เห็นรอยแผลจากการถูกเย็บตั้งแต่ช่วงหน้าผากด้านซ้ายสุงขึ้นไปถึงบริเวณศีรษะด้านหน้า พร้อมแจ้งข่าวผ่านแคปชั่นว่า

“มีคนเป็นห่วง และสอบถามมาเยอะว่า คุณสนธิไม่สบายเป็นอะไร ถึงไม่ได้ออก ‘รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ’ วันนี้ ?

คุณสนธิประสบอุบัติเหตุ หกล้มที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ครับ ทั้งนี้โดยปกติ คุณสนธิจะมาถึงบ้านพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้ามืด ซึ่งเป็นกิจวัตรปกติธรรมดาทุกวัน เพื่อเตรียมจะขึ้นไปสวดมนต์ และทำงานต่อ แต่พอลงจากรถเดินพ้นบันไดหน้าตึกขึ้นมา ถึงขั้นบนสุดแล้ว คุณสนธิรู้สึกเหมือนว่ามีคนผลัก จึงเสียหลักเซ ศีรษะไปกระแทกกับเสาแตก มีเลือดออก

เมื่อผู้ติดตามพาไปส่งโรงพยาบาลศิริราช ปรากฏว่าบาดแผลค่อนข้างใหญ่ แพทย์ต้องเย็บ 20 เข็ม แต่จากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการทำเอ็กซเรย์สมอง-ทำ CT Scan แพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาท จึงให้นอนพักดูอาการที่โรงพยาบาล 1 คืน

เมื่อเช้าวันนี้ (20) หมอเจ้าของไข้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจแผล และวินิจฉัยอีกรอบ ก็ยืนยันว่าคุณสนธิสามารถกลับบ้านไปพักฟื้นได้ ช่วงสายวันนี้คุณสนธิเลยมานั่งคุย และทานอาหารเช้ากับทีมงาน อย่างไรก็ตาม คุณสนธิขอพักอย่างน้อย 2 -3 อาทิตย์ เพื่อให้แผลหายนะครับ … ขอบคุณแฟน ๆ รายการทุกท่านที่เป็นห่วง”

สนธิ ลิ้มทองกุล ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม ประกาศงดจัดรายการนาน 3 สัปดาห์ แฟนข่าวแห่เป็นห่วง

สนธิ ลิ้มทองกุล ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม ประกาศงดจัดรายการนาน 3 สัปดาห์ แฟนข่าวแห่เป็นห่วง-2

สนธิ ลิ้มทองกุล ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม ประกาศงดจัดรายการนาน 3 สัปดาห์ แฟนข่าวแห่เป็นห่วง-4

คอมเมนต์แฟนคลับ

สนธิ ลิ้มทองกุล ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม ประกาศงดจัดรายการนาน 3 สัปดาห์ แฟนข่าวแห่เป็นห่วง-1

สนธิ ลิ้มทองกุล ล้มหัวฟาดเสา เย็บ 20 เข็ม ประกาศงดจัดรายการนาน 3 สัปดาห์ แฟนข่าวแห่เป็นห่วง-3

อ้างอิงจาก : FB คุยทุกเรื่องกับสนธิ

