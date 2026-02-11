ข่าวการเมือง

ย้อนฟัง สุชาติ เหนื่อยมาก หาเสียง 40 วัน ยกมือไหว้รถ 500 คัน ยันได้คะแนนถูกต้อง

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:18 น.
67
สุชาติ เผยเหนื่อยหาเสียง 40 วัน ต้องยกมือไหวรถ 400 คัน

ย้อนสัมภาษณ์ สุชาติ ชมกลิ่น หลังคนร้องนับคะแนนใหม่ เผยเหนื่อยมาก หาเสียง 40 วัน ต้องยกมือไหว้รถหน้าหมู่บ้าน 500 คัน ถามกลับ เคยมาทำแบบผมไหม? ยันได้คะแนนมาถูกต้อง ทำสะสมมา 20 ปี

หลังผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดจาก กกต. เผย นายสุชาติ ชมกลิ่น จากพรรคภูมิใจไทยครองอันดับ 1 ในสส. แบ่งเขตกวาดคะแนนไป 43,703 จนมีข้อสงสัยเรื่องการนับคะแนนเนื่องจากพบพิรุธรถขนหีบเลือกตั้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ และ เอกสารถูกทิ้งในถังขยะ จนกระทั่งมวลชนรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ กระทั่ง รองเลขาฯ กกต. ออกมาชี้แจงว่าขอเวลา 2 วันในการพิจารณาข้อเท็จจริง

ก่อนหน้านี้ สื่อมวลชนได้ไปสัมภาษณ์นายสุชาติหลังจากที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเผยว่าตนได้อันดับ 1 และมีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น ตนมองประเด็นนี้ว่า “ต้องถามกลับว่าคนที่ปลุกปั่นออกหน้ากันแล้วถ้ามันเท่าเดิมคุณรับผิดชอบอะไร ถ้าเขาบอกว่า กทม. นับใหม่ทั้ง 33 เขตทำไง คุณต้องการอะไรดีกว่า ผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมเหนื่อยมาก 40 วันในการหาเสียง ตื่นตี 4 ดี 5 ไปยืนหน้าหมู่บ้านจัดสรร ยืนยกมือไหว้รถ 400-500 คันต่อหมู่บ้าน เขาเคยมาทำแบบผมหรือเปล่า ช่วงที่ชาวบ้าน พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยากเขาเคยมาอยู่แบบผมหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือคะแนนบริสุทธิ์ คือ คะแนนที่ชาวบ้านเขาออกมาเลือกตั้ง

เราจำเป็นหรือที่การเลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาแล้วจะเป็นนักการเมืองทำไม เราเป็นนักกีฬานะครับ ถูกไหมครับ ผมไม่สามารถไปตอบแทน กกต. ได้ สมมติสื่อมวลชนสงสัยเขตนี้ก็เรียกร้องให้นับใหม่แล้วจะมี กปน. หรือผู้สังเกตการณ์แต่ละพรรคทำไมครับ คะแนนที่ได้ทั้งหมดคือคะแนนที่เราทำสะสมมา 20 ปี

คุณต้องยอมรับความจริงเถอะว่ากระแสพรรคคุณมันตก ตกมาตั้งกี่ล้านเสียง ถูกไหมครับ คะแนนปาร์ตี้ลิสต์มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่ ยกตัวอย่างเขตผมมีแต่ 43,000″

อย่างไรก็ดี มีการเผยแพร่คลิปขณะที่นายสุชาติพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “มันคงโกรธที่เรากินส้ม มันสู้ผมไม่ได้หรอก คะแนนมันต่างกัน”

สุชาติ ชมกลิ่นสุชาติ ชมกลิ่น หาเสียงเลือกตั้ง

