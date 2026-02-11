ย้อนฟัง สุชาติ เหนื่อยมาก หาเสียง 40 วัน ยกมือไหว้รถ 500 คัน ยันได้คะแนนถูกต้อง
ย้อนสัมภาษณ์ สุชาติ ชมกลิ่น หลังคนร้องนับคะแนนใหม่ เผยเหนื่อยมาก หาเสียง 40 วัน ต้องยกมือไหว้รถหน้าหมู่บ้าน 500 คัน ถามกลับ เคยมาทำแบบผมไหม? ยันได้คะแนนมาถูกต้อง ทำสะสมมา 20 ปี
หลังผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดจาก กกต. เผย นายสุชาติ ชมกลิ่น จากพรรคภูมิใจไทยครองอันดับ 1 ในสส. แบ่งเขตกวาดคะแนนไป 43,703 จนมีข้อสงสัยเรื่องการนับคะแนนเนื่องจากพบพิรุธรถขนหีบเลือกตั้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ และ เอกสารถูกทิ้งในถังขยะ จนกระทั่งมวลชนรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ กระทั่ง รองเลขาฯ กกต. ออกมาชี้แจงว่าขอเวลา 2 วันในการพิจารณาข้อเท็จจริง
ก่อนหน้านี้ สื่อมวลชนได้ไปสัมภาษณ์นายสุชาติหลังจากที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเผยว่าตนได้อันดับ 1 และมีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น ตนมองประเด็นนี้ว่า “ต้องถามกลับว่าคนที่ปลุกปั่นออกหน้ากันแล้วถ้ามันเท่าเดิมคุณรับผิดชอบอะไร ถ้าเขาบอกว่า กทม. นับใหม่ทั้ง 33 เขตทำไง คุณต้องการอะไรดีกว่า ผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผมเหนื่อยมาก 40 วันในการหาเสียง ตื่นตี 4 ดี 5 ไปยืนหน้าหมู่บ้านจัดสรร ยืนยกมือไหว้รถ 400-500 คันต่อหมู่บ้าน เขาเคยมาทำแบบผมหรือเปล่า ช่วงที่ชาวบ้าน พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยากเขาเคยมาอยู่แบบผมหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือคะแนนบริสุทธิ์ คือ คะแนนที่ชาวบ้านเขาออกมาเลือกตั้ง
เราจำเป็นหรือที่การเลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาแล้วจะเป็นนักการเมืองทำไม เราเป็นนักกีฬานะครับ ถูกไหมครับ ผมไม่สามารถไปตอบแทน กกต. ได้ สมมติสื่อมวลชนสงสัยเขตนี้ก็เรียกร้องให้นับใหม่แล้วจะมี กปน. หรือผู้สังเกตการณ์แต่ละพรรคทำไมครับ คะแนนที่ได้ทั้งหมดคือคะแนนที่เราทำสะสมมา 20 ปี
คุณต้องยอมรับความจริงเถอะว่ากระแสพรรคคุณมันตก ตกมาตั้งกี่ล้านเสียง ถูกไหมครับ คะแนนปาร์ตี้ลิสต์มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่ ยกตัวอย่างเขตผมมีแต่ 43,000″
อย่างไรก็ดี มีการเผยแพร่คลิปขณะที่นายสุชาติพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “มันคงโกรธที่เรากินส้ม มันสู้ผมไม่ได้หรอก คะแนนมันต่างกัน”
- หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก
- กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย
- เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง
- ย้อนรอยที่ปรึกษา “สุชาติ” รุมด่า “ไอซ์” ชนวนเดือดท้าลาออก ชลบุรีนับคะแนนใหม่
