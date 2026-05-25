ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก
เฉลยเบื้องหลังการออกแบบ ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง เน้นความสะอาดทั้งผู้ชายผู้หญิง ลดการปนเปื้อน
สังเกตไหมว่าฝารองนั่งชักโครกตามห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าหรือปั๊มน้ำมัน มักจะมีลักษณะเป็นรูปตัว U ที่มีช่องเว้าโล่งอยู่ด้านหน้า แตกต่างจากฝารองนั่งวงกลมหรือวงรีปิดทึบที่ใช้กันตามบ้าน ดีไซน์แปลกตาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อความสวยงามแปลกใหม่ แต่มีเหตุผลสำคัญด้านสุขอนามัย
จุดเริ่มต้นของฝารองนั่งแบบเปิดด้านหน้า ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2498 ในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดมาตรฐานระบบประปาแห่งชาติ (American Standard National Plumbing Code) ระบุให้ชักโครกในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดต้องใช้ฝารองนั่งแบบเปิดด้านหน้า และต้องทำจากวัสดุผิวเรียบที่ไม่ดูดซับความชื้น
เหตุผลข้อแรกคือเรื่องการลดการสัมผัส ดีไซน์ตัว U ช่วยลดพื้นที่ผิวของฝารองนั่งลง ทำให้โอกาสที่ร่างกายจะไปสัมผัสโดยตรงกับสิ่งสกปรกจากผู้ใช้คนก่อนหน้าลดน้อยลงตามไปด้วย
เหตุผลข้อต่อมาคือเรื่องสรีรศาสตร์และการทำความสะอาดส่วนบุคคล ช่องเว้าด้านหน้าเปิดพื้นที่ว่างให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้หญิง สามารถเอื้อมมือลงไปเช็ดทำความสะอาดละอองปัสสาวะหรือทำธุระส่วนตัวได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงให้มือหรือนิ้วมือไปโดนขอบขอบพลาสติกของฝารองนั่ง
นอกจากนี้ ช่องเว้าดังกล่าวยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสกปรกจากผู้ชายที่อาจไม่ได้ยกฝารองนั่งขึ้นขณะยืนปัสสาวะ เพราะช่องว่างตรงกลางจะช่วยลดโอกาสที่หยดปัสสาวะจะกระเซ็นไปสะสมอยู่บนฝารองนั่งด้านหน้า ทำให้ผู้ใช้งานคนถัดไปได้เจอกับพื้นผิวที่แห้งและสะอาดมากกว่าเดิม
แม้เรื่องนี้จะเคยเป็นประเด็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแกมหยอกล้อ ตั้งแต่ความสงสัยว่าช่องนี้ช่วยได้จริงหรือไม่ ไปจนถึงการแซวขำๆ ว่ามีไว้สำหรับคนที่ลืมยกฝาขึ้น แต่ในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมและสุขอนามัยสาธารณะ ดีไซน์ตัว U ถือเป็นนวัตกรรมเรียบง่ายที่ช่วยให้การเข้าห้องน้ำนอกบ้านปลอดภัยและน่าตั้งคำถามน้อยลงในทุกๆ วัน
That gap has been legally required in every U.S. public restroom since 1955. It solves four problems simultaneously.
The official name is the “open-front toilet seat.” The American Standard National Plumbing Code mandated it seven decades ago. California’s state plumbing code… https://t.co/kDztvsCR2E
— Aakash Gupta (@aakashgupta) May 24, 2026
