ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 23:20 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:28 น.
51
ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก "เว้าตัวยู" รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

เฉลยเบื้องหลังการออกแบบ ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง เน้นความสะอาดทั้งผู้ชายผู้หญิง ลดการปนเปื้อน

สังเกตไหมว่าฝารองนั่งชักโครกตามห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าหรือปั๊มน้ำมัน มักจะมีลักษณะเป็นรูปตัว U ที่มีช่องเว้าโล่งอยู่ด้านหน้า แตกต่างจากฝารองนั่งวงกลมหรือวงรีปิดทึบที่ใช้กันตามบ้าน ดีไซน์แปลกตาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อความสวยงามแปลกใหม่ แต่มีเหตุผลสำคัญด้านสุขอนามัย

จุดเริ่มต้นของฝารองนั่งแบบเปิดด้านหน้า ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2498 ในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดมาตรฐานระบบประปาแห่งชาติ (American Standard National Plumbing Code) ระบุให้ชักโครกในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดต้องใช้ฝารองนั่งแบบเปิดด้านหน้า และต้องทำจากวัสดุผิวเรียบที่ไม่ดูดซับความชื้น

เหตุผลข้อแรกคือเรื่องการลดการสัมผัส ดีไซน์ตัว U ช่วยลดพื้นที่ผิวของฝารองนั่งลง ทำให้โอกาสที่ร่างกายจะไปสัมผัสโดยตรงกับสิ่งสกปรกจากผู้ใช้คนก่อนหน้าลดน้อยลงตามไปด้วย

เหตุผลข้อต่อมาคือเรื่องสรีรศาสตร์และการทำความสะอาดส่วนบุคคล ช่องเว้าด้านหน้าเปิดพื้นที่ว่างให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้หญิง สามารถเอื้อมมือลงไปเช็ดทำความสะอาดละอองปัสสาวะหรือทำธุระส่วนตัวได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงให้มือหรือนิ้วมือไปโดนขอบขอบพลาสติกของฝารองนั่ง

นอกจากนี้ ช่องเว้าดังกล่าวยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสกปรกจากผู้ชายที่อาจไม่ได้ยกฝารองนั่งขึ้นขณะยืนปัสสาวะ เพราะช่องว่างตรงกลางจะช่วยลดโอกาสที่หยดปัสสาวะจะกระเซ็นไปสะสมอยู่บนฝารองนั่งด้านหน้า ทำให้ผู้ใช้งานคนถัดไปได้เจอกับพื้นผิวที่แห้งและสะอาดมากกว่าเดิม

แม้เรื่องนี้จะเคยเป็นประเด็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแกมหยอกล้อ ตั้งแต่ความสงสัยว่าช่องนี้ช่วยได้จริงหรือไม่ ไปจนถึงการแซวขำๆ ว่ามีไว้สำหรับคนที่ลืมยกฝาขึ้น แต่ในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมและสุขอนามัยสาธารณะ ดีไซน์ตัว U ถือเป็นนวัตกรรมเรียบง่ายที่ช่วยให้การเข้าห้องน้ำนอกบ้านปลอดภัยและน่าตั้งคำถามน้อยลงในทุกๆ วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

งามไส้เมืองไทย ตำนานนักแข่ง F1 มิกา ซาโล ถูกคนร้ายกรีดขา เย็บ 28 เข็ม

5 นาที ที่แล้ว
ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก &quot;เว้าตัวยู&quot; รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ กาแฟหกแก้วเดียว สายการบินดัง ต้องจ่ายเงิน 5.5 ล้านบาท

45 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง หวยลาว

วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กาเบรียล แกนลีย์&quot; นักเพาะกายดาวรุ่งบราซิล เสียชีวิตในวัย 22 ปี ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ นักกล้ามดาวรุ่งบราซิล ดับวัยเพียง 22 ปี หวั่นเพราะสเตียรอยด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉลามกรีซ ทุบสถิติโลก 50 ม. ฟรีสไตล์ คว้า 70 ล้าน ศึก Enhanced Games ให้โด๊ปเสรี ข่าวต่างประเทศ

ฉลามกรีซ ทุบสถิติโลก 50 ม. ฟรีสไตล์ คว้า 70 ล้าน ศึก Enhanced Games ให้โด๊ปเสรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องญี่ปุ่นเล่าอุทาหรณ์ไฟไหม้บ้านจากแบตเตอรี่จีนระเบิด ข่าวต่างประเทศ

นักร้องรุ่นใหญ่ ไฟไหม้บ้านวอด แบตเตอรี่ระเบิด สูญเงินมหาศาล ซ้ำเครียดจนหูดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง เลขเด็ด

ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 25 พ.ค. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 25 พ.ค. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันจันทร์ 10 งวด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุเตือน จังหวัดฝนตก 26 พฤษภาคม 2569 ข่าว

กรมอุตุเตือน จังหวัดฝนตก 26 พฤษภาคม 2569 ร้อยละ 60 ของพื้นที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี ข่าว

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา บันเทิง

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย &quot;ฮุนเซน&quot; หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย “ฮุนเซน” หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร ข่าว

ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ดีอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน ข่าว

หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม? เศรษฐกิจ

อัปเดตเย็นนี้ ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ เพราะตะเกียบ ข่าว

อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทราย สก๊อต เมิน ลีน่าจัง แนะขอโทษแม่-อภัยพี่ชาย ลั่น เขาดูสติไม่ค่อยนิ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ห้างหรูโตเกียว ชายฉีดพ่นสเปรย์ ทำคนไม่สบายทันที 26 ราย ส่งโรงพยาบาล 19

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี บันเทิง

“ทราย สก๊อต” แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ &quot;โทชิฟูมิ ซูซูกิ&quot; บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น เศรษฐกิจ

อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ “โทชิฟูมิ ซูซูกิ” บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปเป๋าตัง เศรษฐกิจ

สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ต้องโอนเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปานเทพ ยื่นมือช่วย ทราย สมุทร มองเป็นตัวอย่าง คนกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 23:20 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 17:28 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งามไส้เมืองไทย ตำนานนักแข่ง F1 มิกา ซาโล ถูกคนร้ายกรีดขา เย็บ 28 เข็ม

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง

ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
หวยลาว 25 พ.ค. 69

ตรวจหวยลาววันนี้ 25 พ.ค. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันจันทร์ 10 งวด

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button