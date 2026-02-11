ข่าวการเมือง

กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 10:14 น.
กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน

ไขข้อสงสัย? เงินเดือน กกต. ได้กี่บาท แลกกับการควบคุมและจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส-เที่ยงธรรม แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีต่อเดือนหลักแสน

ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในหลาย ๆ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เมื่อเกิดการรวมตัวของประชาชนที่เล็งเห็นถึงความผิดปกติและความไม่โปร่งใสของ กกต. และ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ในบางเขตของบางจังหวัด ทำให้กระแสตอนนี้ที่ประชาชนเรียกร้องคือต้องการให้มีการนับผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ใหม่อีกครั้งในเขตพื้นที่ที่มีพิรุธ

จากกรณีดราม่าดังกล่าว ทำให้พี่น้องประชาชนเริ่มระแคะระคายสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณ และเงินเดือนของ กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าในปัจจุบันแต่ละตำแหน่งได้เงินเดือน รวมถึงเงินค่าตำแหน่งกันคนละเท่าไหร่ เพื่อแลกกับการทำหน้าที่ควบคุมและจัดการเลือกตั้งภายในประเทศให้มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม

พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้เปิดเผย บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีการระบุรายเอียดเงินเดือนของ กกต. เอาไว้ด้วย ตั้งแต่ระดับประธานกกต. ไปจนถึงกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ประธาน กกต.

  • เงินเดือน 81,920 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
  • รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน 131,920 บาท

กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

  • เงินเดือน 80,540 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
  • รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน 123,040 บาท

เลขาธิการ กกต.

  • เงินเดือน 97,900 – 107,770 บาท
  • เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 20,000-35,000 บาท
  • รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 120,000-140,000 บาท

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ

  • เงินเดือน 55,880-90,770 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 17,000 บาท
  • รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 107,770 บาท

ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

  • เงินเดือน 48,260-90,770 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท
  • รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 102,770 บาท

ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง

รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน และผู้ชำนาญการ จะได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งเท่ากัน คือ

  • เงินเดือน 36,820-76,670 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
  • รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 86,670 บาท

ตำแหน่งปฏิบัติการ

ปฏิบัติการระดับกลาง (ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง)

  • เงินเดือน 19,500-56,540

ปฏิบัติการระดับต้น (ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง)

  • เงินเดือน 11,300-33,700

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

