กางเงินเดือน กกต. ได้เท่าไหร่? แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีหลักแสน

ไขข้อสงสัย? เงินเดือน กกต. ได้กี่บาท แลกกับการควบคุมและจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส-เที่ยงธรรม แต่ละตำแหน่งไม่ธรรมดา เงินเข้าบัญชีต่อเดือนหลักแสน
ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในหลาย ๆ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เมื่อเกิดการรวมตัวของประชาชนที่เล็งเห็นถึงความผิดปกติและความไม่โปร่งใสของ กกต. และ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ในบางเขตของบางจังหวัด ทำให้กระแสตอนนี้ที่ประชาชนเรียกร้องคือต้องการให้มีการนับผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ใหม่อีกครั้งในเขตพื้นที่ที่มีพิรุธ
จากกรณีดราม่าดังกล่าว ทำให้พี่น้องประชาชนเริ่มระแคะระคายสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณ และเงินเดือนของ กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าในปัจจุบันแต่ละตำแหน่งได้เงินเดือน รวมถึงเงินค่าตำแหน่งกันคนละเท่าไหร่ เพื่อแลกกับการทำหน้าที่ควบคุมและจัดการเลือกตั้งภายในประเทศให้มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้เปิดเผย บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีการระบุรายเอียดเงินเดือนของ กกต. เอาไว้ด้วย ตั้งแต่ระดับประธานกกต. ไปจนถึงกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ประธาน กกต.
- เงินเดือน 81,920 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
- รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน 131,920 บาท
กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
- เงินเดือน 80,540 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
- รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน 123,040 บาท
เลขาธิการ กกต.
- เงินเดือน 97,900 – 107,770 บาท
- เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 20,000-35,000 บาท
- รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 120,000-140,000 บาท
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ
- เงินเดือน 55,880-90,770 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 17,000 บาท
- รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 107,770 บาท
ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
- เงินเดือน 48,260-90,770 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท
- รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 102,770 บาท
ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง
รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน และผู้ชำนาญการ จะได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งเท่ากัน คือ
- เงินเดือน 36,820-76,670 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
- รวมเงินที่ได้รับต่อเดือน (โดยประมาณ) 86,670 บาท
ตำแหน่งปฏิบัติการ
ปฏิบัติการระดับกลาง (ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง)
- เงินเดือน 19,500-56,540
ปฏิบัติการระดับต้น (ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง)
- เงินเดือน 11,300-33,700
