ช็อกวงการ นักกล้ามดาวรุ่งบราซิล ดับวัยเพียง 22 ปี หวั่นเพราะสเตียรอยด์
ช็อกวงการเพาะกาย “กาเบรียล แกนลีย์” อินฟลูฯ ดาวรุ่งบราซิล เสียชีวิตในวัย 22 ปี ช็อกสถิติ ปีเดียว เสียชีวิตกว่า 56 ราย
กาเบรียล แกนลีย์ นักเพาะกายและอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสชื่อดังชาวบราซิล ซึ่งเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ในชื่อ บีบีซินโญ เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 22 ปี สร้างความโศกเศร้าให้กับวงการฟิตเนสและเพาะกายในประเทศบราซิลเป็นอย่างมาก
แกนลีย์สร้างชื่อเสียงจนมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 2 ล้านคน จากการทำคอนเทนต์วิดีโอฝึกซ้อม อัปเดตพัฒนาการรูปร่าง นำเสนอคอนเทนต์ด้วยบุคลิกที่สนุกสนาน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์สินค้าชั้นนำจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการ
อินทิกรัลเมดิกา สปอนเซอร์หลักของแกนลีย์ ยืนยันข่าวการเสียชีวิตพร้อมโพสต์ข้อความไว้อาลัยถึง บีบีซินโญ ผู้เป็นที่รัก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แม้สื่อออนไลน์บางแห่งจะคาดการณ์ว่าอาจเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แต่ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
แกนลีย์เกิดที่กรุงริโอเดอจาเนโร เริ่มเข้าสู่วงการยกน้ำหนักตั้งแต่อายุ 15 ปี มีนักเพาะกายระดับตำนานเป็นแรงบันดาลใจ ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อในสาขาพลศึกษาและทุ่มเทให้กับการเล่นฟิตเนสและการเพาะกายอย่างเต็มตัว จนสามารถสร้างอิทธิพลและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในฐานะคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายชัดเจน
เมื่อกล้ามเนื้อไม่ได้แปลแข็งแรง วงการเพาะกายโลกสูญเสียนักกีฬากว่า 50 ชีวิตในปีเดียว
ปี 2568 คือปีที่วงการเพาะกายโลกสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด มีนักกีฬาเพาะกายเสียชีวิตมากกว่า 56 ราย ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเพียง 35 ปี กว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตจากปัญหาหัวใจ
ปี 2567 ก็ไม่ต่างกัน Illia “Golem” Yefimchyk นักเพาะกายชาวเบลารุสวัย 36 ปี ที่ได้รับฉายา “นักเพาะกายที่น่าเกรงขามที่สุดในโลก” เสียชีวิตจากหัวใจวายในเดือนกันยายน 2567 ภรรยาของเขาเฝ้าข้างเตียงทุกวันด้วยความหวัง แต่สุดท้ายก็ต้องรับฟังข่าวร้ายว่าสมองของเขาดับแล้ว
Antonio Souza นักแข่งชาวบราซิลวัยเพียง 27 ปี ล้มหมดสติจากหัวใจหยุดเต้นกลางเวทีแข่งขันในเดือนสิงหาคม 2567 แม้ทีมแพทย์จะเข้าช่วยเหลือทันที แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ ภรรยาของเขาเขียนไว้ว่า “เขาอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับกีฬานี้”
Varinder Singh Ghuman นักเพาะกายและนักแสดงชาวอินเดียวัย 41 ปี ที่ได้รับการขนานนามว่า “อาร์โนลด์แห่งอินเดีย” เสียชีวิตจากหัวใจวายในเดือนตุลาคม 2568 ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ไหล่ และ Kadu Santos นักเพาะกายออสเตรเลียวัย 31 ปี แชมป์ 11 สมัย เสียชีวิตในเดือนเดียวกัน เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากขอแฟนสาวแต่งงาน
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน European Heart Journal เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 พบว่านักเพาะกายอาชีพมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นกะทันหันสูงกว่านักเพาะกายสมัครเล่นถึง 5.2 เท่า
งานวิจัยชิ้นเดียวกันนี้ติดตามนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน IFBB กว่า 20,286 คน ในช่วงปี 2548–2563 พบการเสียชีวิต 121 ราย เกือบ 38% เสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน รวมถึงในกลุ่มนักกีฬาที่อายุเฉลี่ยเพียง 35 ปี
ผลการชันสูตรพบความผิดปกติของหัวใจในหลายราย ทั้งหัวใจโต หลอดเลือดหัวใจตีบ ร่องรอยการใช้สเตียรอยด์และสารเร่งกล้ามเนื้อ นักวิจัยระบุว่าการฝึกหนักสุดขีด การควบคุมน้ำหนักอย่างรวดเร็ว การใช้สารกระตุ้นล้วนกดดันหัวใจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเพิ่มความเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ที่สเตียรอยด์
เลียว หยาง อาจารย์มหาวิทยาลัยชาวจีนวัย 38 ปีที่คร่ำเคร่งกับการเพาะกาย เสียชีวิตระหว่างฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งที่ฮ่องกง ข้อมูลเปิดเผยภายหลังชี้ว่าเขาใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตถึงวันละ 30 IU ระหว่าง contest prep ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นปริมาณที่สูงมากผิดปกติ
สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือหลายรายใช้ชีวิตดูปกติ ไม่มีสัญญาณเตือน ไม่มีอาการป่วยก่อนหน้า แต่กลับล้มลงโดยไม่ทันตั้งตัว ในหลายกรณี โค้ชที่เคยโพสต์อวดความสำเร็จของนักกีฬากลับเงียบหายไปเมื่อเกิดโศกนาฏกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระบุปัจจัยเสี่ยงหลักหลายประการ ได้แก่ ความเข้มข้นของการฝึกที่สุดโต่ง อาหารแคลอรีสูงผิดปกติ การขาดน้ำอย่างตั้งใจเพื่อลดน้ำหนักก่อนแข่ง และการใช้สารต้องห้ามที่ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
สวยบนเวที แต่จ่ายด้วยอะไร
วงการเพาะกายโลกกำลังอยู่ในจุดที่ต้องทบทวนตัวเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ตั้งคำถามเรื่องสารต้องห้าม แต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งระบบ ตั้งแต่ความกดดันบนเวที ไปจนถึงโปรแกรมซ้อมที่ไม่มีใครรับผิดชอบเมื่อเกิดเรื่อง
Dr. Marco Vecchiato ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัย Padova ผู้นำงานวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า “ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในกลุ่มนักเพาะกายชายอยู่ในระดับที่สูงมากอย่างมีนัยสำคัญ และระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนั้น”
กล้ามเนื้อที่แกร่งที่สุดในห้องโรงยิม อาจไม่ได้เป็นหลักประกันว่าหัวใจข้างในยังแข็งแรงพอ
