เริ่มแล้ววันนี้! 9 แบรนด์ดัง ร่วมปรับสูตรหวานปกติ เท่ากับหวาน 50%
เริ่มแล้ววันนี้ กรมอนามัย จับมือกับ 9 แบรนด์ดัง ร่วมปรับสูตรหวานปกติ เท่ากับหวาน 50% ลดความเสี่ยงโรค มุ่งให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องดื่มรายใหญ่ในประเทศ 9 แบรนด์ เช่น คาเฟ่อะเมซอน, อินทนิล, ออล คาเฟ่, แบล็ค แคนยอน, พันธุ์ไทย และชาวดอย เริ่มใช้แนวทางหวานปกติ เท่ากับหวาน 50% นับตั้งแต่วันนี้ (11 ก.พ.69) เป็นต้นไป
มาตรการนี้ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ปรับค่าเริ่มต้นของคำสั่งซื้อจากเดิมที่การสั่ง “หวานปกติ” อาจมีน้ำตาลสูงเกินเกณฑ์สุขภาพ ให้กลายเป็นระดับความหวานเพียง 50% ของสูตรเดิมโดยอัตโนมัติ
สำหรับตัวอย่างของเครื่องดื่มปริมาณ 16 ออนซ์ หรือประมาณ 473 มิลลิลิตร ที่จะปรับลดความหวานลง เช่น กาแฟสดจากเดิมหวาน 100% หรือหวานปกติ จะใส่น้ำตาลเฉลี่ย 7.3 ช้อนชา แต่วันนี้ (11ก.พ.) เป็นต้นไป จะใส่เพียง 3.7 ช้อนชา ส่วนชาเย็น ชานม จากเดิมหวานปกติ 6.6 ช้อนชา จะเหลือ 3.3 ช้อนชา
ขณะที่เพจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความระบุว่า หวานปกติ = หวาน 50% เป็นการลดความหวานลงเหลือแค่ 50% จาก 100% เพื่อลดเสี่ยงน้ำหนักเกินและโรค NCDs และวันนี้ กรมอนามัยมาเสนอข้อดีอีกมุมของการลดหวาน ลดน้ำตาล นั่นคือ 5 ข้อดีสุขภาพผิวและสุขภาพกาย
1.ตัดวงจร “หน้าแก่ก่อนวัย” ลดปริมาณน้ำตาลที่จะไปทำลายโครงสร้างผิว ทำให้ “หน้าเด็กนานขึ้น ผิวไม่เหี่ยวเร็ว และลดการอักเสบของสิว” ได้อย่างชัดเจน
2.บอกลาอาการ “ดีดแล้วดับ” เมื่อค่าน้ำตาลในเลือดมั่นคงขึ้น ทำให้มี “สมาธิทำงาน หรือ เรียนได้นานขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย และไม่รู้สึกเพลียร่างตอนบ่าย”
3.ลดพุงหมาน้อย น้ำตาลลดลงครึ่งหนึ่งในทุกแก้ว ช่วยให้ “หน้าท้องยุบลง ตัวไม่บวมน้ำ และรูปร่างกระชับขึ้น” โดยไม่ต้องเน้นการออกกำลังกายที่หนักกว่าเดิม
4.กู้คืน “ลิ้น ในการรับรสชาติ” สั่งหวาน 50% คือ จุดกึ่งกลางในการฝึก “ลดระดับความคุ้นชินของลิ้น” (Desensitization) เมื่อทำต่อเนื่อง ลิ้น จะเริ่มรับรสธรรมชาติจากผลไม้ หรือ ข้าวได้ดีขึ้น ทำให้อาหารคลีน หรือ หวานน้อยกว่า 50% อร่อยขึ้น
5.ตับและตับอ่อน ได้พักร้อน การลดภาระให้ตับและตับอ่อน (ที่ผลิตอินซูลิน) ลงครึ่งหนึ่ง ช่วยลดความเสี่ยงไขมันพอกตับและเบาหวานในอนาคต ทำให้ “ระบบเผาผลาญ (Metabolism) ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยปกติแล้ว การผลัดเซลล์รับรสของลิ้น สำหรับรสหวาน เฉลี่ยแล้ว 14 วัน เพราะแบบนี้ การที่เรารู้สึก “ไม่อร่อย” ในแก้วแรก เมื่อสั่งหวาน 50% จาก 100% เป็นเรื่องปกติ แต่อันนี้บอกเลยว่า… หากเราบอกกับตัวเองว่า “สู้สิหญิง” ได้เกิน 10 วันขึ้นไป การลดหวาน ลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! เพื่อสุขภาพและสุขภาพกายที่ดียิ่งขึ้น ลดเสี่ยงโรคอ้วนและ NCDs อื่น ๆ เรามาร่วมเดินไป หวานปกติ = หวาน 50% กันดีกว่า
