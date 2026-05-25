ครบ 14 ปี เลดี้ กาก้า สวมชฎา เล่นคอนเสิร์ต ดราม่า วธ ส่งหนังสือถึง ตำรวจ

ภาพประวัติศาสตร์ “เลดี้ กาก้า สวมชฎา” บนเวทีคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในดราม่าวัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการบันเทิงไทย เมื่อ 14 ปีก่อน ในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ “The Born This Way Ball Tour Live in Bangkok” ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ลามจนกระทรวงวัฒนธรรมส่งหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เลดี้ กาก้า (Lady Gaga) ซูเปอร์สตาร์หญิงชาวอเมริกัน เปิดคอนเสิร์ต The Born This Way Ball Tour Live in Bangkok ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เริ่มแสดงเวลา 20.30 น. มีผู้ชมประมาณ 50,000 คน นับเป็นคอนเสิร์ตศิลปินต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในไทยช่วงเวลานั้นในรอบกว่าทศวรรษ
ผู้จัดคือ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ราคาบัตรอยู่ระหว่าง 1,500-7,000 บาท คอนเสิร์ตเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์โปรโมตอัลบั้ม Born This Way ก่อนกาก้าจะบินต่อไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และอีกหลายประเทศ
ไฮไลต์ที่กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นระหว่างกาก้าร้องเพลง “Hair” บนเวที กาก้าขอยืมชฎาจากแฟนเพลงไทยที่อยู่หน้าเวที ชื่อ “น้องโอม” นำมาสวมศีรษะตัวเองชั่วครู่ ขณะที่สวมชุดแบบบิกินี่หนังรัดรูป
น้องโอม เจ้าของชฎา ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ตอนแรกตั้งใจจะมอบชฎาให้กาก้าไปเลย แต่กาก้าตั้งชฎาคืนให้การ์ดส่งกลับมา ไม่โยน เพราะรู้ว่าไม่สมควรโยนของสูง น้องโอมจึงเก็บชฎาไว้เป็นที่ระลึก
หลังเล่นเพลง Hair จบ กาก้ากล่าวกับแฟนเพลงว่า “ฉันรักและเคารพประเทศของคุณ กรุงเทพฯ สวยงามมาก ฉันรู้สึกเหมือนอยากร้องไห้”
ทันทีหลังคอนเสิร์ตจบ โลกโซเชียลมีเดียไทยแบ่งเป็น 2 ฝั่งชัดเจน
ฝั่งวิจารณ์ มองว่าการสวมชฎาซึ่งเป็นเครื่องสวมศีรษะที่มีนัยทางวัฒนธรรมและสะท้อนความสูงส่ง คู่กับชุดวาบหวิวนั้นไม่เหมาะสมและกระทบความรู้สึกคนไทย ผู้ใช้โซเชียลบางส่วนระบุว่ากาก้าไม่รู้จักกาลเทศะ
ฝั่งสนับสนุน ปกป้องว่ากาก้าให้เกียรติชฎาแล้ว ขณะสวมศีรษะมีท่าทางพนมมือไหว้ชฎา และเมื่อจะคืนก็ไม่ได้โยน แต่ตั้งและให้การ์ดส่งคืน
ดราม่าธงชาติบนมอเตอร์ไซค์ จุดร้อนต่อ
ในคอนเสิร์ตคืนเดียวกัน ยังมีอีกฉากที่กลายเป็นประเด็น คือกาก้านั่งมอเตอร์ไซค์บนเวทีโดยมีธงชาติไทยผูกที่ท้ายรถลากตามหลัง ขณะสวมชุดที่ค่อนข้างเปิดเผย
ผู้ร้องเรียนมองว่าเป็นการใช้ธงชาติไทยไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าธงชาติประกอบด้วย 3 สี — แดงหมายถึงชาติ น้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ และขาวหมายถึงศาสนา
ดราม่าก่อนคอนเสิร์ต ทวีต “fake Rolex”
ก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้น กาก้าเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และทวีตข้อความว่า “I wanna get lost in a lady market and buy fake Rolex” (อยากไปหลงในตลาดผู้หญิงและซื้อโรเล็กซ์ปลอม)
ข้อความนี้สร้างความไม่พอใจให้คนไทยส่วนหนึ่ง มองว่าตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในสายตาชาวโลก ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นเรื่องตลกบ
บานปลายถึงกระทรวงวัฒนธรรม ส่งหนังสือถึง ตร.
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 หรือประมาณ 3 สัปดาห์หลังคอนเสิร์ต นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น ยืนยันว่ากระทรวงส่งหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มาคือมีผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” เกี่ยวกับการแสดงของกาก้าที่สวมชฎาและนำธงชาติไทยผูกท้ายมอเตอร์ไซค์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและกระทบความรู้สึกชาวไทย
นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น ระบุกับสื่อต่างประเทศว่า กระทรวงไม่ได้ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับกาก้า แต่เป็นขั้นตอนปกติของกระทรวงที่จะส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับข้อร้องเรียน เพื่อแสดงความไม่พอใจ
เลดี้ กาก้า 14 ปีให้หลัง
หลังเหตุการณ์ในไทย เลดี้ กาก้า ยังเดินสายคอนเสิร์ตในเอเชีย โดยเจอแรงต่อต้านในหลายเมือง ทั้งโซล มะนิลา และจาการ์ตา ผู้จัดคอนเสิร์ตในอินโดนีเซียถึงขั้นต้องยกเลิกการแสดง
ปัจจุบัน (2569) เลดี้ กาก้า ยังคงทำผลงานต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2568 จัดฟรีคอนเสิร์ตบนชายหาดโคปาคาบานา เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล มีผู้ชมประมาณ 2.6 ล้านคน สร้างสถิติโลกในฐานะศิลปินหญิงที่มีผู้ชมการแสดงสดมากที่สุดตลอดกาล
ส่วนเหตุการณ์สวมชฎาในไทยเมื่อปี 2555 ยังถูกหยิบยกมาพูดถึงเป็นระยะ ในฐานะกรณีศึกษาประเด็นการนำเครื่องสวมศีรษะที่มีนัยทางวัฒนธรรมไปใช้ในบริบทต่าง ๆ และเส้นแบ่งระหว่างการให้เกียรติกับการล่วงเกินวัฒนธรรม
