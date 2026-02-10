ข่าวการเมือง

ย้อนรอยที่ปรึกษา “สุชาติ” รุมด่า “ไอซ์” ชนวนเดือดท้าลาออก ชลบุรีนับคะแนนใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 13:30 น.
64
ไอซ์ ด่า สุชาติ ชี้ว่าคนที่มาชุมนุมไม่ใช่เด็กอยากได้ลูกอม
ข้อมูลจาก : รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

ศึกชลบุรีระอุ “ไอซ์ รักชนก” โพสต์ฉะ “เสี่ยเฮ้ง” มองม็อบเป็นเด็กอยากได้ลูกอม ย้อนเกล็ดอดีตที่ปรึกษาเคยเกณฑ์คนมาด่า พร้อมท้าเดิมพันตำแหน่ง หากนับคะแนนใหม่แล้วตัวเลขเปลี่ยน กล้าลาออกไหม?

ความคุกรุ่นทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขต 1 ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ล่าสุด “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้ นายสุชาติ ชมกลิ่น หรือ “เสี่ยเฮ้ง” อย่างดุเดือด หลังมีประเด็นวิวาทะเรื่องการชุมนุมเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่

ฟาดเจ็บ “ตัวเองเป็นคนอย่างไร ก็คิดว่าคนอื่นเป็นแบบนั้น”

ไอซ์ รักชนก ได้เปิดประเด็นด้วยประโยคสุดเจ็บแสบระบุว่า “ตัวเองเป็นคนอย่างไร ก็เหมารวมคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเอง” เพื่อตอบโต้กรณีที่นายสุชาติเปรียบเปรยประชาชนที่ออกมารวมตัวเรียกร้องความโปร่งใสว่าเป็นเหมือน “เด็กร้องอยากได้ลูกอม”

ไอซ์ยืนยันว่า การที่ประชาชนออกมารวมตัวกันนั้น ไม่ใช่การงอแง แต่เพราะพวกเขาเห็นความ “ไม่ชอบธรรม” และความผิดปกติชัดเจนในการนับคะแนน

“ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการนับคะแนน ทั้งบัตรเขย่ง ผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรรวมไม่ตรงกัน, กล่องไม่ได้รัดสายเคเบิ้ลทาย อ้างว่าหมด แต่ประชาชนเจอว่ามี มันอาจจะให้มีการหยิบบัตรเข้าออก ส่อทุจริตหรือไม่ ทั้งยังไม่เป็นไปตามระเบียบเลือกตั้ง, ประชาชนพบกระดาษนับคะแนนในขยะ ซึ่งกระดาษเหล่านี่ต้องเก็บไว้ที่ กกต. และเพราะทิ้งกระดาษกันไปแบบนี้หรือป่าว ถึงตัดสินใจนับใหม่ไม่ได้สักที เพราะถ้านับใหม่ จะรู้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น

แต่ สุชาติ ชนกลิ่น กลับดูถูกประชาชนที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาตามหาความโปร่งใสในคะแนนที่พวกเค้ากา ว่า ’เป็นเด็กร้องอยากได้ลูกอม‘ ทั้งๆที่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆ ควรต้องออกมาสนับสนุนการตรวจสอบความไม่โปร่งใส ความไม่ชอบมาพากล”

สส.ไอซ์ รักชนก ฟาดกลับสุชาติเรื่องความไม่โปร่งใสในการนับคะแนน
ข้อมูลจาก : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ท้าเดิมพันตำแหน่ง “คะแนนเปลี่ยนเดียว = ลาออก”

สส.พรรคประชาชน ยังตั้งคำถามกลับไปว่า หากนายสุชาติมั่นใจว่าชนะอย่างโปร่งใส เหตุใดจึงต้องกลัวการนับคะแนนใหม่ เพราะถ้านับร้อยรอบแล้วยังชนะ ก็จะได้นำผลมาตอกหน้าพรรคประชาชนให้หน้าหงาย

พร้อมกันนี้ ไอซ์ รักชนก ได้ยื่นคำท้าทายไปยังนายสุชาติว่า “ถ้านับใหม่แล้วคะแนนไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยนไปแม้แต่คะแนนเดียว สุชาติ ชมกลิ่น กล้าลาออกจาก สส. และขอไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลไหม? กล้าท้าทายคนอื่น แล้วกล้ารับคำท้าไหม?”

ย้อนรอยปมแค้น “ที่ปรึกษาเสี่ยเฮ้ง” เคยเกณฑ์คนด่า

นอกจากประเด็นเลือกตั้ง ไอซ์ รักชนก ยังขุดปมความขัดแย้งในอดีต โดยระบุว่า “ที่ปรึกษาของ สุชาติ ชมกลิ่น เคยจัดรวมพลให้คนมายืนด่าดิฉัน ในวันที่จับเบอร์ สส.เขต ที่ชลบุรี”

เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 (ช่วงรับสมัครเลือกตั้ง) เกิดเหตุชุลมุนเมื่อกลุ่มมวลชนบุกตะโกนด่าทอและขับไล่ ไอซ์ รักชนก ขณะพาผู้สมัคร สส.ชลบุรี ไปสมัครรับเลือกตั้ง โดยหนึ่งในแกนนำมวลชนคือ น.ส.วิริษนันท์ หรือ “เจน ญาณปรีดส์” ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายสุชาติ

ในครั้งนั้น นายสุชาติเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า น.ส.วิริษนันท์ เป็นที่ปรึกษาจริง (แบบไม่รับเงินเดือน) และปกป้องว่าเป็นคนดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมกล่าวโทษไอซ์ รักชนก ว่าเป็นฝ่ายไป “แหย่กองเชียร์” โดยการทำปากจู๋ใส่ก่อน ทำให้มวลชนที่เทิดทูนสถาบันและไม่ชอบพรรคส้มเกิดอารมณ์เดือดดาล

