ข่าว

งามไส้เมืองไทย ตำนานนักแข่ง F1 มิกา ซาโล ถูกคนร้ายกรีดขา เย็บ 28 เข็ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 23:25 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 23:25 น.
50

อดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์ “มิกา ซาโล” ถูกมีดกรีดขาในกรุงเทพฯ เย็บ 28 เข็ม

สำนักข่าวฟินแลนด์ ตีข่าวใหญ่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่งชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลาย

ซาโลเล่าให้หนังสือพิมพ์ Ilta-Sanomat ของฟินแลนด์ฟังว่า เหตุเกิดในช่วงเย็นวันอังคารใกล้กับโรงแรมที่พัก ขณะกำลังข้ามถนน มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเฉียดผ่านตัวเขาไป รู้สึกแค่ “สะกิดเบาๆ” จึงเดินต่อตามปกติ จนกระทั่งชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตรตะโกนเตือนว่าเลือดกำลังไหลออกจากขา เขาก้มลงมองและพบว่ารองเท้าเปื้อนเลือดจนทั่ว

ซาโลรีบนั่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์พบบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ขา กล้ามเนื้อฉีกขาด ต้องเย็บกล้ามเนื้อ 8 เข็ม และผิวหนังอีก 20 เข็ม รวมทั้งสิ้น 28 เข็ม

ภรรยาของเขา แอนนิกา ซาโล ให้สัมภาษณ์กับ Ilta-Sanomat ว่า แพทย์ระบุว่าแผลมีลักษณะเป็นรอยกรีดลึกที่สะอาด เกิดจากมีดคม

ที่น่ากังวลคือ เมื่อซาโลกลับไปทำแผลที่โรงพยาบาลในวันถัดมา เจ้าหน้าที่บอกเขาว่าในคืนเดียวกันมีผู้ป่วยถูกกรีดในลักษณะคล้ายกันเข้ามารักษาอีกหลายราย

ปัจจุบันอาการของซาโลปลอดภัยแล้ว แพทย์ให้ใส่ไหมเย็บไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำ และได้รับยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

ภรรยาของเขาได้บินจากฟินแลนด์มาเยี่ยมที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

มิกา ยูฮานิ ซาโล เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 1966 ที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เขาแข่งขันในรายการ Formula One ระหว่างปี 1994 ถึง 2002

ช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในอาชีพคือปี 1999 เมื่อไมเคิล ชูมัคเกอร์ ประสบอุบัติเหตุขาหักที่สนามซิลเวอร์สโตน เฟอร์รารีจึงดึงตัวซาโลเข้ามาเป็นตัวแทนกลางฤดูกาล

ในการลงแข่ง 6 รายการให้กับเฟอร์รารี เขาทำได้ 2 โพเดียม รวมถึงการเกือบคว้าชัยที่ German Grand Prix แต่ต้องยอมให้เพื่อนร่วมทีม เอ็ดดี เออร์ไวน์ แซงขึ้นไปคว้าชัยตามคำสั่งของทีม ผลงานของเขามีส่วนช่วยให้เฟอร์รารีคว้าแชมป์ Constructors’ Championship ในปีนั้น

หลังเกษียณจาก F1 ซาโลย้ายมาแข่งรถสปอร์ต และประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์คลาส GT2 ในรายการ 24 Hours of Le Mans ทั้งในปี 2008 และ 2009 รวมถึงคว้าแชมป์ Bathurst 12 Hour ในปี 2014 ปัจจุบันเขาทำหน้าที่ผู้บรรยายการแข่งขัน F1 ให้กับสถานีโทรทัศน์ MTV3 ของฟินแลนด์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

งามไส้เมืองไทย ตำนานนักแข่ง F1 มิกา ซาโล ถูกคนร้ายกรีดขา เย็บ 28 เข็ม

27 วินาที ที่แล้ว
ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก &quot;เว้าตัวยู&quot; รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก ข่าวต่างประเทศ

ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ กาแฟหกแก้วเดียว สายการบินดัง ต้องจ่ายเงิน 5.5 ล้านบาท

40 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง หวยลาว

วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กาเบรียล แกนลีย์&quot; นักเพาะกายดาวรุ่งบราซิล เสียชีวิตในวัย 22 ปี ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ นักกล้ามดาวรุ่งบราซิล ดับวัยเพียง 22 ปี หวั่นเพราะสเตียรอยด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉลามกรีซ ทุบสถิติโลก 50 ม. ฟรีสไตล์ คว้า 70 ล้าน ศึก Enhanced Games ให้โด๊ปเสรี ข่าวต่างประเทศ

ฉลามกรีซ ทุบสถิติโลก 50 ม. ฟรีสไตล์ คว้า 70 ล้าน ศึก Enhanced Games ให้โด๊ปเสรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องญี่ปุ่นเล่าอุทาหรณ์ไฟไหม้บ้านจากแบตเตอรี่จีนระเบิด ข่าวต่างประเทศ

นักร้องรุ่นใหญ่ ไฟไหม้บ้านวอด แบตเตอรี่ระเบิด สูญเงินมหาศาล ซ้ำเครียดจนหูดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง เลขเด็ด

ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 25 พ.ค. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 25 พ.ค. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันจันทร์ 10 งวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุเตือน จังหวัดฝนตก 26 พฤษภาคม 2569 ข่าว

กรมอุตุเตือน จังหวัดฝนตก 26 พฤษภาคม 2569 ร้อยละ 60 ของพื้นที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; เศรษฐกิจ

กรุงไทย เปิดจุดบริการนอกสถานที่ รับสมัครร้านค้า ร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี ข่าว

เร่งบินฉุกเฉิน! เคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ สมองวิกฤติ จากเกาะพะงัน สู่รามาธิบดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดาและไฮโซข้าวโพดเปิดใจหลังเผชิญหน้า เวย์-นานา บันเทิง

เจนสุดา-ไฮโซข้าวโพด เล่านาทีเจอ นานา-เวย์ ในศาล ลั่น ปล่อยให้กรรมทำงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย &quot;ฮุนเซน&quot; หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ตร.ไทย ตอกหน้าหงาย “ฮุนเซน” หลังพล่าม ตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร ข่าว

ด่วน! สารเคมีรั่ว ซอยรามอินทรา 23 แยก 20 เบื้องต้นพบกรดไนตริก 25 ลิตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ดีอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้างในการยื่นขอสินเชื่อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน ข่าว

หวิดเดือด! แก๊งฟันน้ำนม ยวกพกนัดเคลียร์ใจ ควงอีโต้โชว์ โชคดีพลเมืองดีห้ามทัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม? เศรษฐกิจ

อัปเดตเย็นนี้ ไทยช่วยไทยพลัส เหลือกี่สิทธิล่าสุด ยังลงทะเบียนทันไหม?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ เพราะตะเกียบ ข่าว

อึ้ง หมอเตือน กินสุกี้ดัง ป่วยไข้หูดับ เกือบตาย ทั้งที่ไม่กินหมูดิบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทราย สก๊อต เมิน ลีน่าจัง แนะขอโทษแม่-อภัยพี่ชาย ลั่น เขาดูสติไม่ค่อยนิ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ห้างหรูโตเกียว ชายฉีดพ่นสเปรย์ ทำคนไม่สบายทันที 26 ราย ส่งโรงพยาบาล 19

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี บันเทิง

“ทราย สก๊อต” แฉซ้ำ ถูกข่มขืน-บังคับเสพยา ตั้งแต่ 9 ขวบ เตรียมขึ้นศาลฟ้องคดี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ &quot;โทชิฟูมิ ซูซูกิ&quot; บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น เศรษฐกิจ

อาลัย ผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว ย้อนประวัติ “โทชิฟูมิ ซูซูกิ” บิดาร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปเป๋าตัง เศรษฐกิจ

สูตรเติมเงิน ไทยช่วยไทย พลัส ต้องโอนเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปานเทพ ยื่นมือช่วย ทราย สมุทร มองเป็นตัวอย่าง คนกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 23:25 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 23:25 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก &quot;เว้าตัวยู&quot; รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก “เว้าตัวยู” รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569

อุทาหรณ์ กาแฟหกแก้วเดียว สายการบินดัง ต้องจ่ายเงิน 5.5 ล้านบาท

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
&quot;กาเบรียล แกนลีย์&quot; นักเพาะกายดาวรุ่งบราซิล เสียชีวิตในวัย 22 ปี

ช็อกวงการ นักกล้ามดาวรุ่งบราซิล ดับวัยเพียง 22 ปี หวั่นเพราะสเตียรอยด์

เผยแพร่: 25 พฤษภาคม 2569
Back to top button