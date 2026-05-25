งามไส้เมืองไทย ตำนานนักแข่ง F1 มิกา ซาโล ถูกคนร้ายกรีดขา เย็บ 28 เข็ม
สำนักข่าวฟินแลนด์ ตีข่าวใหญ่ มิกา ซาโล อดีตนักแข่งรถสูตรหนึ่งชาวฟินแลนด์วัย 59 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ หลังถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มีดกรีดที่ขาขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลาย
ซาโลเล่าให้หนังสือพิมพ์ Ilta-Sanomat ของฟินแลนด์ฟังว่า เหตุเกิดในช่วงเย็นวันอังคารใกล้กับโรงแรมที่พัก ขณะกำลังข้ามถนน มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเฉียดผ่านตัวเขาไป รู้สึกแค่ “สะกิดเบาๆ” จึงเดินต่อตามปกติ จนกระทั่งชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตรตะโกนเตือนว่าเลือดกำลังไหลออกจากขา เขาก้มลงมองและพบว่ารองเท้าเปื้อนเลือดจนทั่ว
ซาโลรีบนั่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์พบบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ขา กล้ามเนื้อฉีกขาด ต้องเย็บกล้ามเนื้อ 8 เข็ม และผิวหนังอีก 20 เข็ม รวมทั้งสิ้น 28 เข็ม
ภรรยาของเขา แอนนิกา ซาโล ให้สัมภาษณ์กับ Ilta-Sanomat ว่า แพทย์ระบุว่าแผลมีลักษณะเป็นรอยกรีดลึกที่สะอาด เกิดจากมีดคม
ที่น่ากังวลคือ เมื่อซาโลกลับไปทำแผลที่โรงพยาบาลในวันถัดมา เจ้าหน้าที่บอกเขาว่าในคืนเดียวกันมีผู้ป่วยถูกกรีดในลักษณะคล้ายกันเข้ามารักษาอีกหลายราย
ปัจจุบันอาการของซาโลปลอดภัยแล้ว แพทย์ให้ใส่ไหมเย็บไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำ และได้รับยาปฏิชีวนะร่วมด้วย
ภรรยาของเขาได้บินจากฟินแลนด์มาเยี่ยมที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
มิกา ยูฮานิ ซาโล เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 1966 ที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เขาแข่งขันในรายการ Formula One ระหว่างปี 1994 ถึง 2002
ช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในอาชีพคือปี 1999 เมื่อไมเคิล ชูมัคเกอร์ ประสบอุบัติเหตุขาหักที่สนามซิลเวอร์สโตน เฟอร์รารีจึงดึงตัวซาโลเข้ามาเป็นตัวแทนกลางฤดูกาล
ในการลงแข่ง 6 รายการให้กับเฟอร์รารี เขาทำได้ 2 โพเดียม รวมถึงการเกือบคว้าชัยที่ German Grand Prix แต่ต้องยอมให้เพื่อนร่วมทีม เอ็ดดี เออร์ไวน์ แซงขึ้นไปคว้าชัยตามคำสั่งของทีม ผลงานของเขามีส่วนช่วยให้เฟอร์รารีคว้าแชมป์ Constructors’ Championship ในปีนั้น
หลังเกษียณจาก F1 ซาโลย้ายมาแข่งรถสปอร์ต และประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์คลาส GT2 ในรายการ 24 Hours of Le Mans ทั้งในปี 2008 และ 2009 รวมถึงคว้าแชมป์ Bathurst 12 Hour ในปี 2014 ปัจจุบันเขาทำหน้าที่ผู้บรรยายการแข่งขัน F1 ให้กับสถานีโทรทัศน์ MTV3 ของฟินแลนด์
