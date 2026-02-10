เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง
เปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 อย่างไม่เป็นทางการ ‘สุชาติ’ เข้าวิน สส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ ‘พรรคประชาชน’ นำโด่งกว่า 4 หมื่นคะแนน
เกาะติดสมรภูมิเลือกตั้งเดือด จ.ชลบุรี เขต 1 ที่ยังคงคุกรุ่นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุการณ์มวลชนรวมตัวปิดล้อมเทศบาลแสนสุข เนื่องจากพบพิรุธรถขนหีบเลือกตั้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่สงบเรียบร้อยขึ้น โดย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางลงพื้นที่ด้วยตนเอง ณ โรงยิมเนเซียมที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมหารือเร่งด่วนกับรองเลขาธิการ กกต. เพื่อประเมินสถานการณ์
ผู้ว่าฯ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาเฝ้าสังเกตการณ์อย่างเข้มงวด สั่งการให้จัดเตรียมสถานที่และห้องสุขา เพื่อรองรับผู้ชุมนุมที่ปักหลักรอคำตอบอย่างสงบ ยืนยันว่าประชาชนสามารถแสดงออกและเรียกร้องได้ตามสิทธิเสรีภาพ แต่ขอความร่วมมือให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกล่องบัตรเลือกตั้งถูกเก็บรักษาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืด และทุกฝ่ายกำลังรอฟังผลการประชุมจาก กกต. กลาง
เปิดผลคะแนนไม่เป็นทางการ ชลบุรี เขต 1
จากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยให้เห็นผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขต และ บัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรคที่ครองอันดับ 1 นั้นไม่ได้มาจากพรรคเดียวกัน ดังนี้
ผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน)
อันดับ 1 ได้แก่ นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคภูมิใจไทย 43,703 คะแนน คิดเป็น 47.28%
อันดับ 2 ได้แก่ นายวรท ศิริรักษ์ พรรคประชาชน 39,920 คะแนน คิดเป็น 43.19%
อันดับ 3 ได้แก่ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ คิดเป็น 2,791 คิดเป็น 3.02%
ผลคะแนน บัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค)
อันดับ 1 คือ พรรคประชาชน 41,689 คะแนน คิดเป็น 44.98%
อันดับที่ 2 คือ พรรคภูมิใจไทย 26,989 คะแนน คิดเป็น 29.12%
อันดับ 3 คือ พรรคประชาธิปัตย์ 5,285 คะแนน คิดเป็น 5.70%
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
