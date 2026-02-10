ข่าวการเมือง

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:59 น.
74
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1

เปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 อย่างไม่เป็นทางการ ‘สุชาติ’ เข้าวิน สส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ ‘พรรคประชาชน’ นำโด่งกว่า 4 หมื่นคะแนน

เกาะติดสมรภูมิเลือกตั้งเดือด จ.ชลบุรี เขต 1 ที่ยังคงคุกรุ่นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุการณ์มวลชนรวมตัวปิดล้อมเทศบาลแสนสุข เนื่องจากพบพิรุธรถขนหีบเลือกตั้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่สงบเรียบร้อยขึ้น โดย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางลงพื้นที่ด้วยตนเอง ณ โรงยิมเนเซียมที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมหารือเร่งด่วนกับรองเลขาธิการ กกต. เพื่อประเมินสถานการณ์

ผู้ว่าฯ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาเฝ้าสังเกตการณ์อย่างเข้มงวด สั่งการให้จัดเตรียมสถานที่และห้องสุขา เพื่อรองรับผู้ชุมนุมที่ปักหลักรอคำตอบอย่างสงบ ยืนยันว่าประชาชนสามารถแสดงออกและเรียกร้องได้ตามสิทธิเสรีภาพ แต่ขอความร่วมมือให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกล่องบัตรเลือกตั้งถูกเก็บรักษาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืด และทุกฝ่ายกำลังรอฟังผลการประชุมจาก กกต. กลาง

เปิดผลคะแนนไม่เป็นทางการ ชลบุรี เขต 1

จากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยให้เห็นผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขต และ บัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรคที่ครองอันดับ 1 นั้นไม่ได้มาจากพรรคเดียวกัน ดังนี้

ผลคะแนน สส. แบบแบ่งเขต (เลือกคน)

อันดับ 1 ได้แก่ นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคภูมิใจไทย 43,703 คะแนน คิดเป็น 47.28%

อันดับ 2 ได้แก่ นายวรท ศิริรักษ์ พรรคประชาชน 39,920 คะแนน คิดเป็น 43.19%

อันดับ 3 ได้แก่ นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ คิดเป็น 2,791 คิดเป็น 3.02%

ผลคะแนน บัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค)

อันดับ 1 คือ พรรคประชาชน 41,689 คะแนน คิดเป็น 44.98%

อันดับที่ 2 คือ พรรคภูมิใจไทย 26,989 คะแนน คิดเป็น 29.12%

อันดับ 3 คือ พรรคประชาธิปัตย์ 5,285 คะแนน คิดเป็น 5.70%

คะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1
ภาพจาก : ectreport69

นายสุชาติ ชมกลิ่นวรท ศิริรักษ์

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

