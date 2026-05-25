คริสปี ครีม จ่ายเยียวยา 56 ล้านบาท เซ่นปมข้อมูลพนักงานหลุด สหรัฐกฎหมายแรง
คริสปี ครีม (Krispy Kreme) แบรนด์โดนัทชื่อดัง ตกลงจ่ายเงินเยียวยารวมกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 56 ล้านบาท) หลังเกิดเหตุระบบข้อมูลรั่วไหลเมื่อช่วงปลายปี 2024 ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทั้งอดีตและปัจจุบันเกือบ 1.6 แสนคนถูกเปิดเผย
เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลตรวจพบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2024 ส่งผลกระทบต่อพนักงานราว 161,000 คน ข้อมูลที่หลุดออกไปเป็นข้อมูลอ่อนไหวอย่างยิ่ง มีทั้งชื่อ วันเกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลบัญชีธนาคาร แม้คริสปี ครีม จะปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่ได้ยอมรับผิด แต่ยอมตกลงจ่ายเงินเยียวยาเพื่อยุติคดีความ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ และได้รับหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากบริษัท โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิ์บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตฟรีเป็นเวลา 1 ปีเต็มทันที
ส่วนเงินชดเชยจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกหากมีเอกสารหลักฐานยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนจากการถูกฉ้อโกงหรือโดนขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.2 แสนบาท) ส่วนกลุ่มที่ไม่มีเอกสารหลักฐานความเสียหายมาแสดง จะได้รับเงินชดเชยรายละ 75 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,600 บาท)
พนักงานที่เข้าข่ายและต้องการรับเงินชดเชย ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ Krispy Kreme Data Security Settlement หรือโทรศัพท์แจ้งความจำนงภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2026
ส่วนผู้ที่ต้องการคัดค้านจำนวนเงินเยียวยา หรือต้องการสงวนสิทธิ์ในการยื่นฟ้องร้องแยกเป็นคดีส่วนบุคคล จะต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลการประนีประนอมยอมความภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2026 ก่อนที่ศาลจะพิจารณาอนุมัติข้อตกลงเยียวยาขั้นสุดท้ายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมการปกครอง คำสั่งด่วนที่สุดถึง พรรคประชาชน เซ่นปมข้อมูลรั่วไหล
- อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอม แจกเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง
- สอบสวนกลาง เตือน สแกนม่านตาแลกเงิน ชี้เสี่ยงโดนสวมรอย ข้อมูลรั่วไหล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: