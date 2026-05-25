คริสปี ครีม จ่ายเยียวยา 56 ล้านบาท เซ่นปมข้อมูลพนักงานหลุด สหรัฐกฎหมายแรง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 03:50 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 16:17 น.
คริสปี ครีม (Krispy Kreme) แบรนด์โดนัทชื่อดัง ตกลงจ่ายเงินเยียวยารวมกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 56 ล้านบาท) หลังเกิดเหตุระบบข้อมูลรั่วไหลเมื่อช่วงปลายปี 2024 ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทั้งอดีตและปัจจุบันเกือบ 1.6 แสนคนถูกเปิดเผย

เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลตรวจพบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2024 ส่งผลกระทบต่อพนักงานราว 161,000 คน ข้อมูลที่หลุดออกไปเป็นข้อมูลอ่อนไหวอย่างยิ่ง มีทั้งชื่อ วันเกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลบัญชีธนาคาร แม้คริสปี ครีม จะปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่ได้ยอมรับผิด แต่ยอมตกลงจ่ายเงินเยียวยาเพื่อยุติคดีความ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ และได้รับหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากบริษัท โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิ์บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตฟรีเป็นเวลา 1 ปีเต็มทันที

ส่วนเงินชดเชยจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกหากมีเอกสารหลักฐานยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนจากการถูกฉ้อโกงหรือโดนขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.2 แสนบาท) ส่วนกลุ่มที่ไม่มีเอกสารหลักฐานความเสียหายมาแสดง จะได้รับเงินชดเชยรายละ 75 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,600 บาท)

พนักงานที่เข้าข่ายและต้องการรับเงินชดเชย ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ Krispy Kreme Data Security Settlement หรือโทรศัพท์แจ้งความจำนงภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2026

ส่วนผู้ที่ต้องการคัดค้านจำนวนเงินเยียวยา หรือต้องการสงวนสิทธิ์ในการยื่นฟ้องร้องแยกเป็นคดีส่วนบุคคล จะต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลการประนีประนอมยอมความภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2026 ก่อนที่ศาลจะพิจารณาอนุมัติข้อตกลงเยียวยาขั้นสุดท้ายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2026

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

วิเคราะห์เลขเด็ดมงคล หวยลาว 26 พ.ค. 69 ดาวชี้เงินมาจากสมอง ไม่ใช่ดวง

ส่องด่วน! แปลปกสลาก 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสลับ เลขมงคล-สถิติหวยย้อนหลัง

