ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ กาแฟหกแก้วเดียว สายการบินดัง ต้องจ่ายเงิน 5.5 ล้านบาท

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 22:45 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 15:09 น.
53

กาแฟแก้วเดียวบนเครื่องบิน จบที่คำพิพากษา 5.5 ล้านบาท เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหยัดฟ้องสายการบินระดับโลก จนชนะ

พรีตี ฐาปา บนเที่ยวบิน QR744 เส้นทางบอสตัน–โดฮา–กาฐมาณฑุ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 กาแฟร้อนจากมือลูกเรือหกใส่ร่างกายเธออย่างรุนแรง ทิ้งรอยไหม้ระดับสองไว้ที่หน้าท้อง ต้นขา บริเวณที่บอบบางที่สุด

หลังลงจอดที่สนามบินฮาหมัด เธอได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเดินทางกลับเนปาลเพื่อรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล เจ้าตัวติดต่อ Qatar Airways เพื่อขอค่าชดเชย แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง แทนที่จะปล่อยผ่าน เธอเดินเข้าศาลผู้บริโภคในกรุงกาฐมาณฑุ

ในชั้นศาล Qatar Airways ยืนยันว่าผู้โดยสารทำกาแฟหกระหว่างดื่มเอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของลูกเรือ แต่ศาลไม่เชื่อ

คำพิพากษาตัดสินให้สายการบินจ่ายค่าชดเชยรวม 26.1 ล้านรูปีเนปาล หรือราว 5.55 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเสียหายภายใต้อนุสัญญามอนทรีออล 24.1 ล้านรูปี ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและความเสียหายทางจิตใจ และเพิ่มอีก 2 ล้านรูปีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของเนปาล

อนุสัญญามอนทรีออลเป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดความรับผิดชอบของสายการบินต่อผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งหลายคนแทบไม่รู้ว่ามันมีอยู่

แต่คดีนี้พิสูจน์ว่ามันใช้ได้จริง แม้แต่ในศาลของประเทศเล็กๆ อย่างเนปาล ที่กำลังยืนหยัดต่อสู้กับสายการบินที่มีมูลค่าหลายแสนล้าน

Qatar Airways ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลที่สูงกว่า เรื่องนี้อาจยังไม่จบ

ครั้งหน้าที่นั่งบนเครื่อง รับเครื่องดื่มร้อนจากลูกเรือ อาจเป็นเรื่องดีถ้าจะรู้ไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น สิทธิ์ของผู้โดยสารระหว่างประเทศมีอยู่จริง และมีผู้หญิงคนหนึ่งในเนปาลที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้

กาแฟแก้วเดียว เปลี่ยนชีวิตได้หลายแบบ

ผู้ชายชอบมาก ฝารองชักโครก "เว้าตัวยู" รู้ที่มาต้องทึ่ง ไม่ใช่เรื่องลามก

