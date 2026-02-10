ข่าวการเมือง

กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 15:05 น.
64
รองเลขาฯ กกต. เผย 2 สาเหตุ กรรมการพิจารณานับคะแนน-เลือกตั้งใหม่

รองเลขาฯ กกต. แจงปมร้อนชลบุรี เขต 1 เผย 2 สาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่เลยไม่ได้? ต้องมีหลักฐานทักท้วงหน้าหน่วย ร้องขอให้เริ่มนับใหม่ทันทีไม่ได้ ต้องเหตุและผล

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2569) ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ พร้อมตอบข้อสงสัยกรณีประชาชนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ ชลบุรี เขต 1 ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ลากยาวมาจนถึงวันนี้โดยยังไม่มีข้อสรุป

ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร อธิบายว่า การนับคะแนนใหม่ตามกฎหมายสามารถทำได้ เช่น กรณีบัตรเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงคืออะไร เป็นเหตุให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียงใหม่หรือไม่

ส่วนที่ 2 คือ การเลือกตั้ง หรือ การนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการสามารถสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ได้เป็นไปตามกระบวนการ

“เหมือนที่นำเรียนทุกท่านไปเมื่อวานว่า กระบวนการลงคะแนน และ การนับคะแนน หากผู้มาใช้สิทธิหรือพี่น้องประชาชนเห็นว่าขั้นตอนไหนมีความผิดพลาดหรือไม่ชอบมาพากล สามารถทักท้วงคัดค้านได้ ณ เวลานั้นเลย ซึ่งขั้นตอนก็คือ กรรมการประจำหน่วยจะเป็นผู้บันทึกเวลาว่ามีผู้มาทักท้วงเรื่องการลงคะแนนและรวมคะแนนตอนกี่โมง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับกรรมการ ถ้าเทียบกับตำรวจก็เหมือนกันการบันทึกประจำวัน ที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละหน่วย ฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะมีการนับคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่หรือไม่

ไม่อย่างงั้นใครจะมาร้องว่าให้เลือกตั้งให้หรือนับคะแนนใหม่แล้วสั่งอย่างไรก็ได้นั้นทำไม่ได้ มันต้องมีที่มาที่ไป เหตุและผลก่อน”

กกต. แจงสาเหตุนับคะแนนใหม่กรณีใดบ้าง
ภาพจาก Facebook : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

