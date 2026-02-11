“วิโรจน์” บุกโรงพัก เข้าแจ้งความเอาผิด กกต.ชลบุรี ปมพิรุธเลือกตั้ง
วิโรจน์ บุกโรงพัก เข้าแจ้งความเอาผิด กกต.ชลบุรี ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หลังมีพิรุธเลือกตั้ง และไม่มีการดำเนินการใดๆตามหน้าที่และอำนาจ
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อายุ 48 ปี อดีต แกนนำพรรคประชาชน ได้เดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ต.เกษม เสนาประโคน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 ก.พ.69 ได้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีความผิดปกติและเป็นที่น่าสงสัยของประชาชนใน เขตเลือกตั้งที่ 15 ชลบุรี
โดย 1.ข้อมูลของ แบบขีดนับคะแนน (สส.5/11) ข้อมูลไม่ตรงกับแบบรวมคะแนน (สส.5/18) 2.หีบบัตรเลือกตั้งไม่มีการรัดสายเคเบิลไท แต่มีการตรวจพบว่ามีบางหีบไม่มีการผูกรัด และการเก็บถุงบัตรเลือกตั้งไม่เป็นไปตามขั้นตอน กล่าวคือมีการนำถุงบัตรนำมารวมในถุงหีบบัตรเดียวกัน ซึ่งผิดระเบียบ ของ กกต.
3.แบบขีดนับคะแนน (สส.5/11) และ แบบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สส.1/3) ปกติแล้วต้องอยู่ในซองเก็บเอกสารเพื่อขนย้าย แต่ปรากฏว่าพบอยู่พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในถังขยะ 4.คะแนนผลการเลือกตั้งหลายหน่วยไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น บางหน่วยที่จำนวนบัตรเลือกตั้ง มีมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ (บัตรเขย่ง)
ซึ่งต่อมา นายชนินทร์ น้อยเล็ก รอง เลขา กกต.กับพวก ได้มีการตรวจสอบ และมีการแถลงและพาไปดู ปรากฏว่าข้อมูลที่ทางกกต.ได้แถลงนั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่ประชาชนแจ้งให้นายชนินทร์ทราบ และไม่มีการดำเนินการ ตาม พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ.2561 มาตรา 124 แต่อย่างใด ซึ่งเป็นอำนาจของ กกต. อยู่แล้ว หากแต่ได้ทำเพียงรายงานไปยัง กกต.กลางเท่านั้น
โดยประวิงเวลาถึง 2 วัน โดยไม่มีการดำเนินการใดๆตามอำนาจและหน้าที่ ทำให้ประชาชนเชื่อว่าการไม่ดำเนินการดังกล่าวนั้น ส่อเจตนาที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อประสงค์ร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังต่อไปนี้
1.นายชนินทร์ น้อยเล็ก ตำแหน่ง รอง เลขา กกต.
2.นายเพชรอร โพนปลัด ตำแหน่งประธานหน่วยการเลือกตั้งที่ 15 ชลบุรี เขต 1 และ พวก ดังนี้
2.1 นายณรงค์ กลั่นวารินทร์
2.2นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
2.3 นายชาย นครชัย
2.4นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
2.5นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
2.6นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
2.7 นายณรงค์ รักร้อย
3.น.ส.มนัสนันท์ วิทนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และพวก
เบื้องต้นทาง พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้ว และจะได้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
