“ธิษะณา” แนะ “ณัฐพงษ์” ลาออกหัวหน้าพรรค ชี้ไร้ภาวะผู้นำ ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
“ธิษะณา ชุณหะวัณ” อดีต สส.พรรคประชาชน โพสต์เดือดแนะ “เท้ง ณัฐพงษ์” ลาออกหัวหน้าพรรค ซัดไร้ภาวะผู้นำ ชี้ผิดพลาดใหญ่ “โหวตภูมิใจไทย-ฟอกเงิน-เว็บพนัน”
นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์สตอรี่ผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว แสดงความคิดเห็นถึง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โดยเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมองว่าขาดคุณสมบัติและศักยภาพในการเป็นผู้นำ
ธิษะณา ระบุว่า “ลาออกเถอะ ไร้ภาวะผู้นำ” สตอรี่ถัดมา ธิษะณา ระบุข้อความว่า “คือคนไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำค่ะคุณเท้ง คุณไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการลาออกจาตำแหน่งตั้งแต่ตอนที่ยกมือให้ภูมิใจไทยแล้วล้มเหลวนี่ก๊อกหนึ่ง
ก๊อกสองยังมีการคัดเลือกผู้สมัครฟอกเงินยาเสพติด 2 หมื่นล้าน ก๊อกสามยังมีการปล่อยผ่านเรื่องเว็บพนันจนเรื่องแมลง ทีหลังคุณควรลาออกตั้งแต่สามเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะ ถ้าเป็นจริยธรรมของนายกสากลทั่วโลกแต่คุณยึดติดกับตำแหน่งกระหายอำนาจ ทั้งทั้งที่ไม่มีศักยภาพจนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คนดีกว่าคุณมีหลายล้านคนทั่วประเทศค่ะ คลายอำนาจซะเถอะค่ะ ตอนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็ไม่มีแคนดิเดตคนอื่นนอกจากคุณคนเดียวแล้ว พรรคจะมีทางเลือกอื่นหรอคะ เหมือนมัดมือชกทั้งทั้งที่ดิฉันก็ไม่ได้เห็นว่าคุณมมีศักยภาพตรงไหน”
ในเวลาต่อมา ธิษะณา โพสต์สตอรี่อีกครั้ง โดยระบุว่า “เสียใจ เสียใจ เสียใจ ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษ ไหนล่ะความรับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศ”
