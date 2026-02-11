“ครูเยาว์” บุก กกต. ร้องขอความเป็นธรรม กาชื่อตัวเอง แต่ได้ 0 คะแนน
ครูเยาว์ บุก กกต. ร้องขอความเป็นธรรม กาชื่อตัวเอง แต่ได้ 0 คะแนน ตามจริงควรได้ 2 ชี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรี หายไปคะแนนเดียวก็ไม่ได้
นางเยาวลักษณ์ คำศรี หรือ “ครูเยาว์” อายุ 68 ปี อดีตข้าราชการครู และเป็นผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.อุดรธานี พรรคประชากรไทย เข้าสอบถามกับ กกต. เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 3 บ้านชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยพบว่าคะแนนของสส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 เป็น 0 คะแนน
โดยครูเยาว์ ตั้งคำถามว่าคะแนนจะเป็น 0 ได้อย่างไร พร้อมอธิบายต่อว่า ตนเป็นผู้สมัครสส.พรรคประชากรไทย เขต 2 ได้เบอร์ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กาใบสีเขียวก็กาให้ตัวเอง เบอร์ 10 ส่วนใบสีชมพู เป็นใบเลือกพรรคแบบบัญชีรายชื่อ ก็เลือกตั้งพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 จากนั้นกนำบัตรมาหย่อนลงในหีบ พอวันรุ่งขึ้นก็เดินไปดูหน่วยที่เลือกตั้งที่ 1 บ้านชัยพร ปรากฏว่า คะแนนของพรรคประชากรไทยได้ 0 คะแนน ตกใจมากเป็นไปได้ไง ทั้งๆ ที่แม่กาพรรคกับมือตัวเอง และมีครูเกษียนอีกคนกาให้ตามที่เขาบอก ก็แปลว่าหน่วยนี้แม่ต้องได้ 2 คะแนน แต่ในป้ายนับคะแนน 0 คะแนน
วันนี้มากกต.อุดรธานี อยากรู้ว่าคะแนนหายได้ไง ทั้งๆที่แม่กากับมือ ยืนยันแม่ไม่ได้กาผิดช่องหรือความจำเสื่อม กาคนก็กาตัวเอง ส่วนพรรคก็กาพรรคประชากรไทยที่สังกัด อย่างน้อยต้องมี 1 หรือ 2 คะแนนกับเพื่อนอีกคนแน่ๆ แต่นี้ในหน่วยนี้เป็น 0 คะแนน ตนมาตามหาคะแนน ก่อนมา กกต.ก็แจ้งความไว้แล้ว คะแนนหายแม้ 1 คะแนนก็เสียดายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี
ผู้สื่อข่าวถามว่า 1 คะแนนก็เสียดายรึครับ แม่เยาว์ก็บอกว่า ถ้าเธอมีเงิน 100 บาท ถ้าเงินไม่ครบ 100 บาทจะซื้อของได้ไหม ใช่เปล่าหละ 1 คะแนนก็เสียดายสิ ฉันกาเองกับมือ
เบื้องต้น น.ส.สมิหรา เดชะอังกูร ผอ.กกต.จ.อุดรธานี ได้เรียกประธานหน่วยเลือกตั้งมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
