ไอซ์ ถาม กกต. ขอ 2 วันทำอะไร ผลิตบัตรใหม่? หรือปล่อยให้คนโกรธจนเหนื่อย

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 17:38 น.
60
ไอซ์ สงสัยทำไม กกต. รอ 2 วัน ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1 หวั่นบัตรเขย่ง

ไอซ์ รักชนก สงสัย กกต. ขอ 2 วัน แจงปมนับคะแนนใหม่ชลบุรี เขต 1 ลั่น ประวิงเวลาเพื่ออะไร ผลิตบัตรใหม่-ขีดคะแนนใหม่? หรือให้เวลาคนโกรธจนเหนื่อย ยอมแพ้ไปเอง

จากกรณีที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เนื่องจากกังขาในความโปร่งใส ทั้งหีบบัตรเลือกตั้งไม่รัดเคเบิ้ลไทร์ และ พบเอกสารในถังขยะ ล่าสุด รองเลขาธิการ กกต. ชี้แจงแล้วว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนการยุบรวมหีบบัตร เพื่อลดจำนวนหีบและจัดเก็บได้ง่ายไม่เปลืองที่ ส่วนเอกสารที่พบในถังขยะคือเอกสารธุรการและเศษวัสดุ ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมจึงไม่สามารถขอนับคะแนนเลือกตั้งได้ทันที ฝั่ง รองเลขาธิการ กกต. อธิบายว่าการขอนับคะแนนหรือจัดการเลือกตั้งใหม่นั้นต้องเกิดจาก 2 กรณีคือ จำนวนบัตรเลือกตั้งกับผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน และ การนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง หากประชาชนพบเห็นสามารถทักท้องหน้าหน่วยเลือกตั้งได้เลย โดยกรรมการประจำหน่วยจะเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลไว้ และนำมาพิจารณาอีกครั้ง

กรณีการเรียกร้องในเขต 1 ชลบุรีนั้นมีการมอบหมายให้เลขาธิการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งมีการฝ่าฝืนกฎหรือไม่ โดยจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน

หลังจาก กกต. ออกมาชี้แจงกรณีการนับคะแนนใหม่ ด้าน ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาโต้เดือดตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการถึง 2 วัน หรือ เป็นวิธีปล่อยเวลาทำให้ประชาชนหายโกรธ เมื่อทราบว่าทำอะไรไม่ได้ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

“ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเพียงพอให้นับคะแนนใหม่ได้แล้ว และในหลายพื้นที่ก็นับใหม่จนผลปรากฏว่าพลิกผู้ชนะ แต่ กกต. ประวิงเวลาให้ยืดยาวไปอีก 2 วัน เพื่ออะไร? ผลิตบัตรใหม่ ผลิตกระดาษขีดคะแนนใบใหม่อยู่หรอ?

หรือคิดว่า 2 วัน เดี๋ยวคนโกรธจนเหนื่อย ทำอะไรไม่ได้ ก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านไปเอง หลังจากนั้นค่อยมาตกแต่งหลักฐาน

คุณท้าทายกับความโกรธแค้นของประชาชนมากนะ”

ไอซ์ รักชนก สวน กกต. ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก-2
ภาพจาก Instagram : nanaicez

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ &quot;เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน&quot; แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ “เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน” แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เผยโฉม เพชรา เชาวราษฎร์ หลังทำศัลยกรรมแบบจัดเต็ม ในวัย 84 ปี หน้าเด็กลงมาก

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมชุดใหญ่ในวัย 84 ปี สวยเป๊ะโกงอายุเหมือน 50 ต้นๆ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

มารีญา โพสต์ภาพหนุ่มปริศนา แห่เดาเปิดตัวแฟน? หลังถูกจับจิ้นรักใหม่ “ทิม พิธา”

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/2/69 จับตาเด่น-รอง แจกเลขชุดแบบจุกๆ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
