ไอซ์ ถาม กกต. ขอ 2 วันทำอะไร ผลิตบัตรใหม่? หรือปล่อยให้คนโกรธจนเหนื่อย
ไอซ์ รักชนก สงสัย กกต. ขอ 2 วัน แจงปมนับคะแนนใหม่ชลบุรี เขต 1 ลั่น ประวิงเวลาเพื่ออะไร ผลิตบัตรใหม่-ขีดคะแนนใหม่? หรือให้เวลาคนโกรธจนเหนื่อย ยอมแพ้ไปเอง
จากกรณีที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เนื่องจากกังขาในความโปร่งใส ทั้งหีบบัตรเลือกตั้งไม่รัดเคเบิ้ลไทร์ และ พบเอกสารในถังขยะ ล่าสุด รองเลขาธิการ กกต. ชี้แจงแล้วว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นขั้นตอนการยุบรวมหีบบัตร เพื่อลดจำนวนหีบและจัดเก็บได้ง่ายไม่เปลืองที่ ส่วนเอกสารที่พบในถังขยะคือเอกสารธุรการและเศษวัสดุ ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมจึงไม่สามารถขอนับคะแนนเลือกตั้งได้ทันที ฝั่ง รองเลขาธิการ กกต. อธิบายว่าการขอนับคะแนนหรือจัดการเลือกตั้งใหม่นั้นต้องเกิดจาก 2 กรณีคือ จำนวนบัตรเลือกตั้งกับผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน และ การนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง หากประชาชนพบเห็นสามารถทักท้องหน้าหน่วยเลือกตั้งได้เลย โดยกรรมการประจำหน่วยจะเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลไว้ และนำมาพิจารณาอีกครั้ง
กรณีการเรียกร้องในเขต 1 ชลบุรีนั้นมีการมอบหมายให้เลขาธิการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งมีการฝ่าฝืนกฎหรือไม่ โดยจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน
หลังจาก กกต. ออกมาชี้แจงกรณีการนับคะแนนใหม่ ด้าน ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาโต้เดือดตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการถึง 2 วัน หรือ เป็นวิธีปล่อยเวลาทำให้ประชาชนหายโกรธ เมื่อทราบว่าทำอะไรไม่ได้ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
“ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเพียงพอให้นับคะแนนใหม่ได้แล้ว และในหลายพื้นที่ก็นับใหม่จนผลปรากฏว่าพลิกผู้ชนะ แต่ กกต. ประวิงเวลาให้ยืดยาวไปอีก 2 วัน เพื่ออะไร? ผลิตบัตรใหม่ ผลิตกระดาษขีดคะแนนใบใหม่อยู่หรอ?
หรือคิดว่า 2 วัน เดี๋ยวคนโกรธจนเหนื่อย ทำอะไรไม่ได้ ก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านไปเอง หลังจากนั้นค่อยมาตกแต่งหลักฐาน
คุณท้าทายกับความโกรธแค้นของประชาชนมากนะ”
