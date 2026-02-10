พี่เต้ เลือดขึ้นหน้า ท้าต่อย กกต. 8 รุม 1 ยืนยัน ชกกันแบบกีฬา ยัวะจัดคะแนนหาย
เต้ มงคลกิตติ์ บุกสับ กกต. เละ อ้างคะแนนพรรคหายไปเป็นล้าน ท้าประธาน-เลขาฯ ดวลหมัดรหัส 7+1 ชี้ถ้าว่างนักก็มาเจอกันหน่อย จี้โมฆะการเลือกตั้งจัดใหม่ทั้งประเทศดัดหลังพวกซื้อเสียง
เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 69 กลายเป็นไวรัลเดือดเมื่อ เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ออกมาเปิดหน้าแลกหมัดกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบบไม่ไว้หน้า หลังพบความผิดปกติของคะแนนเสียงที่เจ้าตัวอ้างว่าหายไปมหาศาล พร้อมโชว์ลีลาท้าดวลข้ามรุ่นที่ทำเอาโซเชียลต้องตะลึง
ประเด็นที่ร้อนที่สุดในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ คือการที่ “พี่เต้” ออกปากท้าทายไปถึงบอร์ด กกต. ทั้ง 7 ท่าน และเลขาธิการ กกต. อีก 1 ท่าน โดยระบุว่าหากทาง กกต. รู้สึกเหงาหรือเครียด ตนเองก็พร้อมเสนอตัวเป็นคู่ซ้อมให้
“7+1 ผมพร้อมเจอ ไม่ว่าจะให้ทำอะไร จะวิดพื้นหรือต่อยก็ได้” เต้ มงคลกิตติ์ ระบุ พร้อมขยายความว่าไม่อยากทำผิดกฎหมายทำร้ายร่างกาย จึงขอท้าในเชิง “กีฬา” จะเข้ามาทีละคนหรือจะมาพร้อมกันแบบ 8 รุม 1 ตนก็ยินดีรับคำท้าในฐานะตัวแทนประชาชนที่อัดอั้นตันใจ
สาเหตุที่ทำให้ “พี่เต้” เดือดจัดขนาดนี้ เจ้าตัวอ้างว่าได้รับข้อมูลความผิดปกติของคะแนนพรรคไทยศรีวิไลย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชลบุรีและบุรีรัมย์ ที่คะแนนหน้าหน่วย (หน้าบอร์ด) กับคะแนนในระบบออนไลน์ต่างกันถึง 10 เท่า หรือหายไปรวมๆ เป็นหลักล้านคะแนน ทั้งที่ประชาชนเลือกนโยบายกาสิโนและนิวเคลียร์ของตนมาอย่างล้นหลาม
อ้างอิง : อีจัน, FB/มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
