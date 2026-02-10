ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต โกงนับคะแนนยอมไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 14:15 น.
74

พรรคประชาชน เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต ยอมรับได้เรื่องผลแพ้ชนะการเลือกตั้ง แต่โกงการนับคะแนนยอมไม่ได้

พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ในการนับคะแนน ว่า “เรายอมรับผลการเลือกตั้ง แพ้-ชนะเป็นเรื่องยอมรับได้ แต่โกงการนับคะแนนเรารับไม่ได้! ทุกคะแนนเสียงของประชาชนคือเจตจำนงที่เราต้องปกป้อง

ตอนนี้เรามีทีมเฉพาะกิจสำหรับรับเคส ดำเนินคดีการนับคะแนนผิดปกติทั่วประเทศนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ และดำเนินการยื่นเรื่องขอนับคะแนนใหม่ 10 เขต ดังนี้

ขอนแก่น เขต 3 ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง
ลำปาง เขต 2 สุวิภา กุศลจูง
สุราษฎร์ธานี เขต 1 รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์
ชลบุรี เขต 1 วรท ศิริรักษ์
มหาสารคาม เขต 1 ธีระวัฒน์ พรรณะ
นครราชสีมา เขต 13 นาลันทา บุญชิต
ชัยนาท เขต 1 ทรงพล ภัทราภิรมย์
สมุทรปราการ เขต 6 วีรภัทร คันธะ
ตาก เขต 1 คริษฐ์ ปานเนียม
สระบุรี เขต 1 สรพัช ศรีปราชญ์

พรรคประชาชนขอยกย่องพี่น้องประชาชนชลบุรี เขต 1 และทุกพื้นที่ที่กำลังตื่นตัวออกมาปกป้องเสียงของตัวเอง พรรคประชาชนยืนยันว่าเราจะเดินหน้าปกป้องทุกคะแนนเสียงของทุกท่านเช่นกัน

หากประชาชนมีบันทึกความผิดปกติเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาพถ่ายใบขีดคะแนนหน้าหน่วย (สส.5/11) สามารถส่งข้อมูลให้เราได้ทันทีผ่านทุกช่องทางของพรรค เพื่อนำมาตรวจสอบกับผลคะแนนที่รวมเรียบร้อยแล้วว่าตรงกันหรือไม่

ยืนหยัดร่วมกัน ปกป้องเจตจำนงของประชาชนด้วยกัน”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

