“พรรคส้ม” เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต โกงนับคะแนนยอมไม่ได้
พรรคประชาชน เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต ยอมรับได้เรื่องผลแพ้ชนะการเลือกตั้ง แต่โกงการนับคะแนนยอมไม่ได้
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ในการนับคะแนน ว่า “เรายอมรับผลการเลือกตั้ง แพ้-ชนะเป็นเรื่องยอมรับได้ แต่โกงการนับคะแนนเรารับไม่ได้! ทุกคะแนนเสียงของประชาชนคือเจตจำนงที่เราต้องปกป้อง
ตอนนี้เรามีทีมเฉพาะกิจสำหรับรับเคส ดำเนินคดีการนับคะแนนผิดปกติทั่วประเทศนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ และดำเนินการยื่นเรื่องขอนับคะแนนใหม่ 10 เขต ดังนี้
ขอนแก่น เขต 3 ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง
ลำปาง เขต 2 สุวิภา กุศลจูง
สุราษฎร์ธานี เขต 1 รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์
ชลบุรี เขต 1 วรท ศิริรักษ์
มหาสารคาม เขต 1 ธีระวัฒน์ พรรณะ
นครราชสีมา เขต 13 นาลันทา บุญชิต
ชัยนาท เขต 1 ทรงพล ภัทราภิรมย์
สมุทรปราการ เขต 6 วีรภัทร คันธะ
ตาก เขต 1 คริษฐ์ ปานเนียม
สระบุรี เขต 1 สรพัช ศรีปราชญ์
พรรคประชาชนขอยกย่องพี่น้องประชาชนชลบุรี เขต 1 และทุกพื้นที่ที่กำลังตื่นตัวออกมาปกป้องเสียงของตัวเอง พรรคประชาชนยืนยันว่าเราจะเดินหน้าปกป้องทุกคะแนนเสียงของทุกท่านเช่นกัน
หากประชาชนมีบันทึกความผิดปกติเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาพถ่ายใบขีดคะแนนหน้าหน่วย (สส.5/11) สามารถส่งข้อมูลให้เราได้ทันทีผ่านทุกช่องทางของพรรค เพื่อนำมาตรวจสอบกับผลคะแนนที่รวมเรียบร้อยแล้วว่าตรงกันหรือไม่
ยืนหยัดร่วมกัน ปกป้องเจตจำนงของประชาชนด้วยกัน”
