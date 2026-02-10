“พริษฐ์” จี้ กกต. เปิดเผยผลนับคะแนนเลือกตั้ง ย้ำยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา
พริษฐ์ จี้ กกต. เปิดเผยผลนับคะแนนเลือกตั้งได้แล้ว หลังผ่านมาแล้ว 2 วันหลังปิดหีบ ท่ามกลางข้อพิรุธหลายข้อ ย้ำยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึง กกต. ว่า “[ ยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา: กกต. ต้องเปิดเผย “รายงานผลการนับคะแนน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ ได้แล้ว หลังเข้าสู่วันที่ 2 หลังปิดหีบเลือกตั้ง ]
แพ้ชนะเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ แต่คะแนนเสียงของประชาชนทุกคนต้องได้รับการปกป้อง
แพ้ชนะเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้ แต่การดำเนินการที่โปร่งใสของ กกต. จะทำให้ไร้ข้อครหา
ท่ามกลางข้อสังเกตถึงความพิรุธหลายประการเกี่ยวกับการดำเนินการนับหรือรวมคะแนน ทั้งโดยรวมทั่วประเทศ และที่เขต 1 ชลุบรี เมื่อคืน ประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่า กกต. มีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าเสียงของเขาถูกบันทึกและรวมคะแนนอย่างแม่นยำ คือการ เปิดเผยข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ ของทั้ง 99,000+ หน่วยทั่วประเทศ (1 เขตเลือกตั้ง จะมีประมาณ 200-300 หน่วยเลือกตั้ง)
การที่ประชาชนเข้าถึง “รายงานผลการนับคะแนน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ จะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ถึงความแม่นยำในการนับคะแนน
– เช่น สำหรับแต่ละเขตเลือกตั้ง: คะแนนที่ถูกประกาศของเขตเลือกตั้งนั้น ตรงหรือไม่ กับคะแนนที่คำนวณจากการบวกรวมคะแนนจากรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย
– เช่น สำหรับแต่ละหน่วยเลือกตั้ง: คะแนนที่อยู่ในรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย ตรงหรือไม่ กับ คะแนนในตารางนับคะแนนที่ถูกใช้หน้างานตอนนับคะแนน ซึ่งประชาชนและอาสาสมัครอาจมีการถ่ายภาพเก็บไว้
– เช่น สำหรับแต่ละหน่วยเลือกตั้ง: คะแนนที่อยู่ในรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย ตรงหรือไม่ กับ คะแนนที่ถูกบันทึกเข้าไปและรายงานผลในเว็บไซต์ของ กกต.
ระเบียบ กกต. เรื่องการเลือกตั้ง สส. ที่ กกต. แก้ไขเองในปี 2568 กำหนดว่า รายงานผลการนับคะแนนรายหน่วย (หรือเอกสารที่เรียกกันว่า 5/16 5/17 และ 5/18) จะต้องถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กกต. จังหวัด “โดยเร็ว”
– หลักสำคัญของการกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยโดยเร็ว ก็เพื่อปิดช่องว่างเรื่องเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัย ว่ามีการ “ตกแต่ง” คะแนนให้แตกต่างจากที่ถูกนับหน้างาน
– ยิ่งไปกว่านั้น ในเมื่อประเทศเรามีหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย กกต. ควรเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยในรูปแบบที่วิเคราะห์ต่อได้ง่าย (เช่น ตาราง Excel) เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
คำถามสำคัญคือ ตอนนี้ เข้าสู่วันที่ 2 แล้ว หลังจากนับคะแนนเสร็จแล้ว:
– กกต. จะเผยแพร่ “รายงานผลการนับคะแนน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ เมื่อไหร่?
– ตกลงคำว่า “โดยเร็ว” ของ กกต. คือเกิน 2 วันได้?
นอกเหนือจากเรียกร้องผ่านช่องทางนี้ให้ กกต. เร่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ วันนี้ ทางพรรคประชาชนเราจะไปยื่นหนังสือที่ กกต. เพื่อขอคัดเอกสารรายงานผลการนับคะแนนของทุกหน่วยทั่วประเทศ มาตรวจสอบครับ”
