พิธา ส่งตรงกำลังใจ เท้ง ณัฐพงษ์ ในวันที่พ่ายแพ้ ขอให้มุ่งมั่นต่อไป-สนับสนุนเสมอ
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ส่งกำลังใจ เท้ง ณัฐพงษ์ ขอให้ยืนหยัดมุ่งมั่นต่อไป จะคอยสนับสนุนเสมอ หลังแพ้เลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ หลั่งน้ำตาขอโทษทำเพื่อนสอบตก
หลังประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจาก กกต. เผยว่า พรรคประชาชนเป็นพรรคอันดับ 2 ของ สส. แบ่งเขต กวาดคะแนนเสียงทั้งสิ้น 7,841,837 พ่ายให้กับ พรรคภูมิใจไทยได้ที่ 9,973,228 คะแนน ล่าสุด นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ออกมาให้สัมภาษณ์ใน กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ยอมรับผลการเลือกตั้งเป็นผู้แพ้ เสียใจเพื่อน สส. เขต ไม่ได้เจอในสภาอีก
พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองว่าในฐานะหัวหน้าพรรค เขามีส่วนทำให้เกิดผลลัพธ์นี้หรือไม่ แม้เพื่อนร่วมพรรคจะปลอบใจว่าเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นและไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียว
แม้จะยอมรับความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้ง แต่เท้งยืนยันหนักแน่นว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาประกาศลาออก เพราะการลาออกตอนนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนภายในพรรค หน้าที่ของเขาคือประคองพรรคให้เดินหน้าต่ออย่างมั่นคงที่สุด หากในอนาคตมีใครที่พร้อมกว่าหรือดีกว่า ตนก็พร้อมจะถอย รวมถึงประเด็นผู้นำฝ่ายค้านที่ต้องหารือกันภายในว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุด
เมื่อถูกถามเปรียบเทียบกับอดีตผู้นำอย่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ ได้มา 80 ที่นั่ง ส่วน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล ได้มาสูงสุด 151 ที่นั่ง ฝั่งนายณัฐพงษ์ยอมรับถ้าใครคิดว่าตนสู้ไม่ได้ แต่เขายืนยันว่าจะสู้ในแบบของผม พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์หากใครจะมองว่าเขายังทำได้ไม่ดีเท่ารุ่นพี่ แต่ก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงและกำลังใจที่ได้รับ
ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ออกมาโพสต์ความในใจเป็นภาษาอังกฤษว่า “Persevere, and tomorrow will carry the strength you build today You got my support ALWAYS @teng.pple” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “จงยืนหยัดมุ่งมั่นต่อไป ความเข้มแข็งที่คุณสร้างในวันนี้ จะกลายเป็นพลังให้กับวันพรุ่งนี้ ผมสนับสนุนคุณเสมอครับ”
