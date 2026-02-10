ข่าวการเมือง

ชลบุรีระอุ! เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ จี้ กกต. นับคะแนนใหม่

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 08:05 น.
102


ชลบุรีระอุต่อเนื่อง เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ มวลชนกดดัน กกต. ให้นับคะแนนใหม่ ด้านรองเลขาฯ ตอบต้องรอประชุม 10 โมง

จากกรณีร้อนจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีมวลชนเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสถึงการทำงานของ กกต. ก่อนที่จะพบว่ามีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงทำให้เกิดการปิดล้อมและขอดูคะแนนนั้น

ซึ่งขณะที่ประชาชนปักหลักชุมนุม มีประชาชนเจอใบนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง และสมุดบัญชีรายชื่อของประชาชนที่มาใช้สิทธิ ซึ่งมีข้อมูลส่วนตัว ทั้งเลขบัตรประชาชน และที่อยู่ ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองชลบุรีด้วย จากการตรวจสอบเบื้องต้น ใบนับคะแนนดังกล่าวระบุผลคะแนนระหว่าง พรรคภูมิใจไทย ได้ 266 คะแนน และ พรรคประชาชน ได้ 278 คะแนน

ด้าน ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเดินทางมาถึงพื้นที่ดังกล่าว อธิบายให้มวลชนฟังว่า ผมรักความถูกต้อง อยู่ข้างพวกท่านอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การจะเปิดหีบนับใหม่นั้นต้องมาจาก กกต. เพราะตนไม่มีสิทธิเปิดหีบเลือกตั้งใหม่

สำหรับตอนนี้ เปิดหีบนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอ กกต. ชุดใหญ่ประชุมตอน 10 โมง ตอนนี้ทำได้คือรวบรวมหลักฐานไว้ เพื่อยื่นให้ กกต. ชุดใหญ่ 7 คนเป็นผู้วินิจฉัย

ประชาชนยังได้สอบถาม ร.ต.อ.ชนินทร์ ว่า เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องหรือไม่ ปกติแล้วหลังนับคะแนนเสร็จควรเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบหรือไม่ และการนำข้อมูลส่วนตัวของประชาชนไปทิ้งแบบนี้จะทำให้ข้อมูลรั่วไหลหรือไม่ ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่า หากมีการนับคะแนนเสร็จแล้ว ต้องมีการทำลายเอกสารทิ้ง

เมื่อประชาชนถามอีกว่า ทำลายโดยการนำไปทิ้งถังขยะเฉยๆ ได้หรือไม่ ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่า ให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงปักหลักในพื้นที่ จนกว่าจะได้ความชัดเจนว่าทาง กกต. จะยอมนับคะแนนใหม่เพื่อความชัดเจนถึงผลเลือกตั้งในเขตนี้

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 08:05 น.
