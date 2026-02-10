ข่าวการเมือง

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 14:36 น.
70

กกต.พิจิตร แถลงยอมรับความผิดพลาดเขต 2 เหตุการ์ดตำรวจงอแงจะเลือกตั้งข้ามเขต ประธานหน่วยยอมทำให้จนบัตรเกิน ส่วนปมเขต 1 ผู้ใช้สิทธิ 1 แสน แต่คะแนนโผล่ 1.3 แสน ยันชี้แจงผู้สมัครพรรคประชาชนเข้าใจแล้ว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. สถานการณ์การเลือกตั้งในจังหวัดพิจิตรเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนัก เมื่อ นายอมร รัชตังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร (ผอ.กกต.พิจิตร) ได้ออกมาชี้แจงข้อร้องเรียนความผิดปกติใน 2 เขตเลือกตั้งสำคัญ

นายอมร เปิดเผยยอมรับว่า ในพื้นที่ อำเภอดงเจริญ (หน่วยเลือกตั้งที่ 2) ของเขตเลือกตั้งที่ 2 พบปัญหา “บัตรเขย่ง” เกิดขึ้นจริง สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.หน่วย) มีชื่อและสิทธิเลือกตั้งอยู่ใน เขต 3 แต่มาปฏิบัติหน้าที่ใน เขต 2

ตำรวจรายดังกล่าวต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยที่ตนปฏิบัติงาน (เขต 2) ซึ่งตามระเบียบ ทำไม่ได้ เพราะต้องอยู่ในเขตเดียวกันเท่านั้นถึงจะเพิ่มชื่อได้

ปรากฏว่า ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กลับยินยอมให้ตำรวจคนดังกล่าวลงคะแนน ส่งผลให้มีบัตรเลือกตั้ง (บัตรสีชมพู) เกินมา 1 ใบ กลายเป็นบัตรเขย่งที่ไม่ตรงกับบัญชีผู้มีสิทธิในหน่วยนั้น

เขต 1 คะแนนงอกเกือบ 3 หมื่น? กกต. แจง “เคลียร์แล้ว”

ส่วนกรณี นายไกรรินทร์ ทั่งทอง ผู้สมัคร สส.พิจิตร เขต 1 พรรคประชาชน ยื่นร้องเรียนความผิดปกติของตัวเลขคะแนนที่มีความต่างกันมหาศาล คือ:

  • ผู้มาใช้สิทธิ: 100,830 คน

  • คะแนนที่นับได้: 130,175 คะแนน

  • ส่วนต่าง (คะแนนเกิน): 29,345 คะแนน

นายอมรระบุว่า ได้ทำการชี้แจงกับผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จนเข้าใจตรงกันแล้วและ “ไม่มีปัญหา” (อย่างไรก็ตาม ในการให้สัมภาษณ์ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าตัวเลข 3 หมื่นคะแนนที่เกินมานั้นเกิดจากสาเหตุใด)

ย้ำ “เปิดหีบเองไม่ได้” ต้องร้องเรียนไปที่ กกต.กลาง

สำหรับข้อเรียกร้องให้มีการ “นับคะแนนใหม่” ผอ.กกต.พิจิตร ย้ำว่า กกต.จังหวัด ไม่มีอำนาจในการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยพลการ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

  1. ทำหนังสือร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร (ร้องปากเปล่าไม่ได้)

  2. ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงประกอบ

  3. ยื่นเรื่องเพื่อให้ กกต.พิจิตร ส่งต่อไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเท่านั้น

ขณะนี้ กกต.พิจิตร ได้ส่งผลการนับคะแนนทั้งหมดให้ส่วนกลางรับทราบแล้ว เพื่อรอการพิจารณารับรองผลต่อไป โดยระบุว่าทั้งจังหวัดมีเรื่องร้องเรียนเพียง 1 เรื่องเท่านั้น

ข้อมูล : กกต.จังหวัดพิจิตร, ข่าวสด, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

