“ไอซ์” ท้ากลับ “สุชาติ” กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน
ไอซ์ รักชนก ท้ากลับ สุชาติ ชมกลิ่น กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน แม้แต่คะแนนเดียว เดือดดูถูกประชาชนเป็นเด็กงอแง
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึง เฮ้ง สุชาติ ชมกลิ่น ว่าด้วยเรื่องของผลการเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ว่า “สุชาติ ชมกลิ่น
ตัวเองเป็นคนอย่างไร ก็เหมารวมคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเอง ที่ปรึกษาของ สุชาติ ชมกลิ่น เคยจัดรวมพลให้คนมายืนด่าดิฉัน ในวันที่จับเบอร์ สส.เขต ที่ชลบุรี วันนี้ประชาชนเค้ารวมตัวกันเพราะเห็นความไม่ชอบธรรม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการนับคะแนน
– ทั้งบัตรเขย่ง ผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรรวมไม่ตรงกัน
– กล่องไม่ได้รัดสายเคเบิ้ลทาย อ้างว่าหมด แต่ประชาชนเจอว่ามี มันอาจจะให้มีการหยิบบัตรเข้าออก ส่อทุจริตหรือไม่ ทั้งยังไม่เป็นไปตามระเบียบเลือกตั้ง
– ประชาชนพบกระดาษนับคะแนนในขยะ ซึ่งกระดาษเหล่านี่ต้องเก็บไว้ที่ กกต.
– เพราะทิ้งกระดาษกันไปแบบนี้หรือป่าว ถึงตัดสินใจนับใหม่ไม่ได้สักที เพราะถ้านับใหม่ จะรู้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น
แต่ สุชาติ ชนกลิ่น กลับดูถูกประชาชนที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาตามหาความโปร่งใสในคะแนนที่พวกเค้ากา ว่า ’เป็นเด็กร้องอยากได้ลูกอม‘ ทั้งๆที่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆ ควรต้องออกมาสนับสนุนการตรวจสอบความไม่โปร่งใส ความไม่ชอบมาพากล
สุชาติ ชมกลิ่น กลัวอะไร
ถ้าชนะอย่างโปร่งใส นับร้อยรอบยังไงก็ชนะ แล้วจะได้เอามาตอกหน้าพรรคประชาชนด้วยไง จะได้แดกส้มหวานโชว์รอบสองไปเลย หยามๆ ไม่ดีหรอ ? แต่ได้ข่าวว่ากำลังร้อนรน ผู้ชนะอย่างโปร่งใส จะร้อนรนเรื่องอะไร
ชี้นิ้วท้าทาย พร้อมใส่ร้ายว่ามี สส ที่ปลุกปั่น ท้าให้ลาออกทั้งๆที่มันเป็นเสียงของประชาชนเค้าเรียกร้องเอง ขอท้ากลับบ้าง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยนไปแม้แต่คะแนนเดียว สุชาติ ชมกลิ่น แม้จะชนะแต่ถ้านับแล้วคะแนนไม่เหมือนเดิมกล้าลาออกจาก สส. และขอไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลไหม? กล้าท้าทายคนอื่น แล้วกล้ารับคำท้าไหม?
นี่ก็มั่นใจว่านับใหม่ยังไงเราก็แพ้ แต่แกจะกลัวอะไร”
