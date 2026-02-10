ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น “ถ้าเป็นผมจะช่วยเรียกร้อง เพื่อพิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 14:07 น.
63
อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น "ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส"

เชือดนิ่ม! อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึง “สุชาติ” ลั่น “ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”

จากกรณีประชาชนในหลายพื้นที่พบพิรุธเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2569 จนเกิดเป็นวิวาทะใหญ่โตที่ประชาชนพยายามเรียกร้องให้ กกต.เริ่มนับคะแนนใหม่ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จ.ชลบุรี เขต 1 หลังผลคะแนนรวมออกมาว่า “สุชาติ ชมกลิ่น” ผู้สมัครสส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 43,703 คะแนน เอาชนะ วรท ศิริรักษ์ ผู้สมัคร สส. คู่แข่งจากพรรคประชาชน ที่ได้คะแนนเสียง 39,920 คะแนน ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงการเล่นไม่ซื่อทางเกมการเมืองในพื้นที่ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

“ไอซ์” ท้ากลับ “สุชาติ” กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน

ต่อมาทาง สุชาติ ชมกลิ่น ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ตรงนี้จึงเห็นชัดว่านี่คือการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเราไปใช้สิทธิ 1 สิทธิ 1 เสียง ถ้านับใหม่แล้วผลออกมาเท่าเดิมใครจะรับผิดชอบ คนที่ปลุกปั่นรับผิดชอบหรือไม่ คนที่อยู่ข้างหลังฉาก พวกที่ใส่แมสก์ ใส่หมวก ใส่แว่น ไปเป็นตัวแอบอยู่ข้างหลังรับผิดชอบหรือไม่…เขาไม่ยอมรับผลลัพธ์ ถ้านับใหม่คะแนนออกมาเท่าเดิม ซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันต้องเท่าเดิม เขารับผิดชอบอะไรดีกว่า เขาจะลาออกจาก สส. ไหม เขากล้าไหม คนที่ปลุกปั่นอยู่นะ ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอก คนที่ปลุกปั่นอยู่ ก็ดูในเฟซบุ๊กสิ เขากล้าไหมล่ะ อย่าทำอะไรอยู่หลังฉาก

คุณต้องการอะไรดีกว่า ผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่อยากที่จะไปอะไร 40 กว่าวันผมเหนื่อยมากแล้ว ตื่นตี 4 ตี 5 ออกไปหาเสียง ยืนหน้าหมู่บ้านจัดสรร ยกมือไหว้ รถแล่นไปมาต่างๆ เขาเคยมาทำแบบผมหรือเปล่า ช่วงที่ชาวบ้านเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เขาเคยมาอยู่แบบผมหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคะแนนบริสุทธิ์ เป็นคะแนนที่ชาวบ้านเขาออกมาเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งถ้าไม่ยอมรับกติกาการเลือกตั้ง เราจะเป็นนักการเมืองทำไม เราเป็นนักกีฬานะครับ”

ล่าสุด 10 ก.พ. 69 ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีนี้ และฝากข้อความไปถึง “สุชาติ ชมกลิ่น” ผู้ชนะการเลือกตั้ง สส.ในพื้นที่ เขต 1 จ.ชลบุรี ระบุว่า “ถ้าผมเป็นคุณสุชาตินะ ผมจะรีบออกมาช่วยเรียกร้อง ให้ กกต. นับคะแนนใหม่เลยครับ จะได้พิสูจน์ตนเอง ว่าชนะจริงๆ แบบใสๆ ที่ชลบุรี หึๆ”

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส-1

อีกทั้งก่อนหน้านี้ อ.เจษฎา ได้โพสต์ข้อความหลังได้เห็นผลการเลือตั้ง 2569 ระบุว่า “ต่อไปคงไม่ต้องซื้อเสียงกันแล้วล่ะ ถ้าซื้อหน่วยเลือกตั้งได้ หึๆๆ #นับคะแนนใหม่เถอะ” และ การเลือกตั้งก็เป็นการแข่งขัน มีแพ้มีชนะ เรารับได้. แต่ถ้าไม่โปร่งใส กรรมการไม่เป็นกลาง มันก็ไม่โอเคครับ” ท่ามกลางเสียงจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ใต้โพสต์ของ อ.เจษฎา กันอย่างเนืองแน่น

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส-2

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส-3

ชาวเน็ตวิจารณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Jessada Denduangboripant

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กกต. พะเยา แถลงข่าวจับกรรมการฉีกบัตรเลือกตั้ง 14 ใบ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ปม โกงเลือกตั้งพะเยา ฉีกบัตร 14 ยันคะแนนยังบริสุทธิ์

5 นาที ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. เผย 2 สาเหตุ กรรมการพิจารณานับคะแนน-เลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

กกต. เฉลยสาเหตุ ทำไมขอนับคะแนนใหม่ไม่ได้? ชี้ ต้องมีหลักฐานท้วงหน้าหน่วย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลง กกต. แจงดราม่าชลบุรี ยันเปิดหีบตัดสายรัดคือ ขั้นตอนยุบรวม

24 นาที ที่แล้ว
กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน ข่าวการเมือง

กกต. แจงปม เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เผยสั่งนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอผลสอบภายใน 2 วัน

31 นาที ที่แล้ว
ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน ข่าวภูมิภาค

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรคส้ม” เดินหน้าลุยยื่นนับคะแนนใหม่ 10 เขต โกงนับคะแนนยอมไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ส่งข้อความถึง เท้ง คอยสนับสนุนเสมอ ข่าวการเมือง

พิธา ส่งตรงกำลังใจ เท้ง ณัฐพงษ์ ในวันที่พ่ายแพ้ ขอให้มุ่งมั่นต่อไป-สนับสนุนเสมอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดูชัดๆ 7 กตต.เป็นใคร มาจากไหน ? จากมรดกคสช. ไฮบริดขั้วน้ำเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แจงปมเพิกถอน ปริญญาเอก อดีตนักการเมืองดัง ข่าว

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แจงปมเพิกถอน ปริญญาเอก อดีตนักการเมืองดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แถลงข่าว &quot;การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ&quot; เวลา: 14.00 น. สถานที่: ศูนย์การเลือกตั้ง สส. ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แถลง: ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร และ นายครรชิต เจริญอินทร์ (รองเลขาธิการ กกต.) ข่าวการเมือง

ชมถ่ายทอดสด กกต. แถลงด่วน 14.00 น. ปมนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองเกาหลี โดนขับพ้นพรรค เสนอนำเข้าผู้หญิงต่างแดน กระตุ้นอัตราเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น &quot;ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส&quot; ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น “ถ้าเป็นผมจะช่วยเรียกร้อง เพื่อพิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ฉาว เสนอ &quot;นำเข้าผู้หญิง&quot; อาเซียนผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์ ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ฉาว เสนอ “นำเข้าผู้หญิงอาเซียน” ผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ภูมิใจไทย รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดขุมสมบัติ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รวย 14.5 ล้าน ไร้หนี้สิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สวน “เพื่อไทย” เวลาแพ้มีพิรุธทุกที ชี้เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ ขอจ่ายค่านับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่ ข่าวการเมือง

ลือหึ่ง! เพจเชียร์เพื่อไทยปูด ศรีสะเกษ เขต 6-7 พลิกชนะภูมิใจไทย หลังนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ ด่า สุชาติ ชี้ว่าคนที่มาชุมนุมไม่ใช่เด็กอยากได้ลูกอม ข่าวการเมือง

ย้อนรอยที่ปรึกษา “สุชาติ” รุมด่า “ไอซ์” ชนวนเดือดท้าลาออก ชลบุรีนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพาษาจำคุก “ต้นไผ่” 30 ปี ผิด ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ โทษรวม 50 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี แลนสไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต ข่าวการเมือง

อนุทิน เตรียมขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวปราจีนบุรี เย็นนี้! แลนด์สไลด์ภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ท้ากลับ “สุชาติ” กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 14:07 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัยภูมิเขต 7 ผลนับคะแนน

แฉคลิปฉาว “เลือกตั้งชัยภูมิ เขต 7” งัดหีบกลางวงล้อม! เดือดงบ 7000 ล้าน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

Hesai แต่งตั้ง Grab เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR รายเดียวในภูมิภาค ตอบรับดีมานด์ยานยนต์ระบบอัตโนมัติ

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

เท้ง สวนกลับ สุชาติ ยันไร้ใบสั่งป่วน นับคะแนนชลบุรี เขต 1 ย้ำ แพ้ได้แต่ประชาชนรับการโกงไม่ได้

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

พิจิตรโป๊ะแตก! กกต. รับเอง “บัตรเขย่ง” เขต 2 อึ้ง ปธ.หน่วยยอมให้ ตร. กาข้ามเขต

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button