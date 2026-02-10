อ.เจษฎา ฝากถึง สุชาติ ลั่น “ถ้าเป็นผมจะช่วยเรียกร้อง เพื่อพิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”
เชือดนิ่ม! อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึง “สุชาติ” ลั่น “ถ้าผมเป็นคุณจะช่วยดันให้นับคะแนนใหม่ พิสูจน์ชัยชนะแบบโปร่งใส”
จากกรณีประชาชนในหลายพื้นที่พบพิรุธเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2569 จนเกิดเป็นวิวาทะใหญ่โตที่ประชาชนพยายามเรียกร้องให้ กกต.เริ่มนับคะแนนใหม่ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จ.ชลบุรี เขต 1 หลังผลคะแนนรวมออกมาว่า “สุชาติ ชมกลิ่น” ผู้สมัครสส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 43,703 คะแนน เอาชนะ วรท ศิริรักษ์ ผู้สมัคร สส. คู่แข่งจากพรรคประชาชน ที่ได้คะแนนเสียง 39,920 คะแนน ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงการเล่นไม่ซื่อทางเกมการเมืองในพื้นที่ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
“ไอซ์” ท้ากลับ “สุชาติ” กล้าลาออกไหม ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเคลื่อน
ต่อมาทาง สุชาติ ชมกลิ่น ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ตรงนี้จึงเห็นชัดว่านี่คือการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะเราไปใช้สิทธิ 1 สิทธิ 1 เสียง ถ้านับใหม่แล้วผลออกมาเท่าเดิมใครจะรับผิดชอบ คนที่ปลุกปั่นรับผิดชอบหรือไม่ คนที่อยู่ข้างหลังฉาก พวกที่ใส่แมสก์ ใส่หมวก ใส่แว่น ไปเป็นตัวแอบอยู่ข้างหลังรับผิดชอบหรือไม่…เขาไม่ยอมรับผลลัพธ์ ถ้านับใหม่คะแนนออกมาเท่าเดิม ซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันต้องเท่าเดิม เขารับผิดชอบอะไรดีกว่า เขาจะลาออกจาก สส. ไหม เขากล้าไหม คนที่ปลุกปั่นอยู่นะ ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอก คนที่ปลุกปั่นอยู่ ก็ดูในเฟซบุ๊กสิ เขากล้าไหมล่ะ อย่าทำอะไรอยู่หลังฉาก
คุณต้องการอะไรดีกว่า ผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่อยากที่จะไปอะไร 40 กว่าวันผมเหนื่อยมากแล้ว ตื่นตี 4 ตี 5 ออกไปหาเสียง ยืนหน้าหมู่บ้านจัดสรร ยกมือไหว้ รถแล่นไปมาต่างๆ เขาเคยมาทำแบบผมหรือเปล่า ช่วงที่ชาวบ้านเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เขาเคยมาอยู่แบบผมหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคะแนนบริสุทธิ์ เป็นคะแนนที่ชาวบ้านเขาออกมาเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งถ้าไม่ยอมรับกติกาการเลือกตั้ง เราจะเป็นนักการเมืองทำไม เราเป็นนักกีฬานะครับ”
ล่าสุด 10 ก.พ. 69 ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีนี้ และฝากข้อความไปถึง “สุชาติ ชมกลิ่น” ผู้ชนะการเลือกตั้ง สส.ในพื้นที่ เขต 1 จ.ชลบุรี ระบุว่า “ถ้าผมเป็นคุณสุชาตินะ ผมจะรีบออกมาช่วยเรียกร้อง ให้ กกต. นับคะแนนใหม่เลยครับ จะได้พิสูจน์ตนเอง ว่าชนะจริงๆ แบบใสๆ ที่ชลบุรี หึๆ”
อีกทั้งก่อนหน้านี้ อ.เจษฎา ได้โพสต์ข้อความหลังได้เห็นผลการเลือตั้ง 2569 ระบุว่า “ต่อไปคงไม่ต้องซื้อเสียงกันแล้วล่ะ ถ้าซื้อหน่วยเลือกตั้งได้ หึๆๆ #นับคะแนนใหม่เถอะ” และ “การเลือกตั้งก็เป็นการแข่งขัน มีแพ้มีชนะ เรารับได้. แต่ถ้าไม่โปร่งใส กรรมการไม่เป็นกลาง มันก็ไม่โอเคครับ” ท่ามกลางเสียงจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ใต้โพสต์ของ อ.เจษฎา กันอย่างเนืองแน่น
อ้างอิงจาก : FB Jessada Denduangboripant
