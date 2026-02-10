นักการเมืองเกาหลี โดนขับพ้นพรรค เสนอนำเข้าผู้หญิงต่างแดน กระตุ้นอัตราเกิด
นักการเมืองเกาหลี โดนขับพ้นพรรค หลังเสนอว่าให้นำผู้หญิงจากต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นอัตราการเกิด ก่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า คิม-ฮี-ซู สมาชิกพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี ถูกขับพ้นพรรค ภายหลังจากที่กล่าวในหอประชุมในเขตจินโด ว่าเขามีแนวคิดนำเข้าผู้หญิงจากเวียดนามและศรีลังกา เพื่อกระตุ้นอัตราการเกิด รวมไปถึงแนะนำให้ผู้หญิงไปแต่งงานกับชายหนุ่มในพื้นที่ชนบท
โดยแนวคิดของนายคิมกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง และถูกแรงต้านในประเทศเวียดนาม ซึ่งเขาได้ออกมาขอโทษต่อสิ่งที่เขาพูด พร้อมอธิบายว่าเขาแค่มีเจตนาอยากแสดงให้เห็นถึงวิกฤติจำนวนประชากร แต่เขายอมรับว่าเขาใช้ภาษาคำพูดที่ไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามคำขอโทษของเขานั้นไม่เป็นผล เพราะทางพรรคลงเสียงขับนายคิมพ้นพรรคในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ประเทศเกาหลีเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลก โดยคาดว่าหากเกาหลียังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ จำนวนประชากรของเกาหลีออกจากหายไปกว่าครึ่งในระยะเวลา 60 ปีข้างหน้า
