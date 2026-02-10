“ธรรมนัส” ชี้เลือกตั้งจบแล้ว อย่าไปสร้างความวุ่นวาย ตอบกระแสข่าวถูก ภท. ดัดหลัง
ธรรมนัส ชี้เลือกตั้งจบแล้ว อย่าไปสร้างความวุ่นวาย ท่ามกลางกระแสขอให้นับคะแนนใหม่ ไม่กังวล หลังมีกระแสข่าวภูมิใจไทยไม่เชิญร่วมรัฐบาล
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกร ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว ที่พรรคภูมิใจไทยจะเชิญพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาล แต่ไม่เชิญพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรรมนัส กล่าวว่า สมการอยู่ที่พรรคแกนนำว่าจะเชิญหรือไม่ เราเป็นนักการเมือง ต้องพร้อมได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวล ตนเดินมาไกลแล้ว
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชน 5 ล้านกว่าเสียงที่เลือกพรรคกล้าธรรม พิสูจน์ให้เห็นหลายประเด็นทั้งที่เราถูกโจมตีจากคู่แข่งทางการเมืองมาตลอด ซึ่งเกมการเมืองช่วงเลือกตั้งจบไปแล้ว เราไม่ผูกใจเจ็บกับพรรคใดพรรคหนึ่งที่โจมตีเรา เพราะท้ายที่สุดผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้ ถ้ายังไม่ยอมรับกติกาก็ค่อยว่ากัน
เมื่อถามว่า ถึงกระแสขอนับคะแนนใหม่เลือกตั้งใหม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเลือกตั้งจบแล้วอย่าไปสร้างความวุ่นวายในสังคม ควรจะให้โอกาสเสียงของคนส่วนใหญ่ ให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้จัดตั้งรัฐบาล ถ้าจัดตั้งไม่ได้ค่อยว่ากัน
