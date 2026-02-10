เกาหลีใต้ฉาว เสนอ “นำเข้าผู้หญิงอาเซียน” ผลิตลูกกู้ชาติ โดนจวกยับเหยียดเพศ-ศักดิ์ศรีมนุษย์
นายกเทศมนตรีเกาหลีใต้เสนอไอเดีย นำเข้าผู้หญิง จากเวียดนาม ศรีลังกา หวังแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำ จนเกิดกระแสต่อต้านลุกลามระดับประเทศ
(10 ก.พ. 69) — ทางการจังหวัดชอลลาใต้ ประเทศเกาหลีใต้ ต้องออกแถลงการณ์ขอโทษสาธารณชนอย่างเร่งด่วน ภายหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีนายคิม ฮี-ซู นายกเทศมนตรีอำเภอจินโด เสนอแนวคิดให้นำเข้า”หญิงสาวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมาแต่งงานกับชายหนุ่มในชนบท หวังช่วยเพิ่มอัตราการเกิดของประเทศที่กำลังวิกฤต
นายคิม ฮี-ซู ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นดังกล่าวในระหว่างการประชุมประชาคมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าหมู่บ้านในชนบทสามารถแก้ไขปัญหาประชากรลดลงได้ด้วยการจับคู่หนุ่มโสดในพื้นที่กับหญิงสาวที่ชักชวนมาจากประเทศเวียดนามหรือศรีลังกา
“เราควรนำเข้าผู้หญิงสาวจากเวียดนามหรือศรีลังกา เพื่อให้ชายหนุ่มในชนบทได้แต่งงานกับพวกเธอ” นายคิมกล่าวในที่ประชุม
คำพูดดังกล่าวถูกสื่อมวลชนท้องถิ่นและสังคมเกาหลีใต้ประณามอย่างรุนแรง ทั้งยังลุกลามจนกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ มีรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกรุงโซลได้ยื่นหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อกรณีนี้ เนื่องจากมองว่าเป็นการดูถูกและลดทอนคุณค่า
รัฐบาลจังหวัดชอลลาใต้ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอำเภอจินโด ได้พยายามระงับกระแสความไม่พอใจที่เกิดขึ้น โดยโฆษกจังหวัดได้แถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ทางจังหวัดขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับวาจาที่ไม่เหมาะสมของนายกเทศมนตรีจินโด ซึ่งสร้างความเจ็บปวดร้าวรานให้กับชาวเวียดนามรวมถึงผู้หญิงทุกคน
โฆษกจังหวัดยังระบุชัดเจนว่า การเลือกใช้คำว่า “นำเข้า” กับมนุษย์นั้น ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุสิ่งของ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ไม่สามารถยอมรับได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
ทางด้านนายคิม ฮี-ซู ได้ออกมากล่าวขอโทษหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยยอมรับว่าตนใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม แต่ได้พยายามชี้แจงว่าเจตนาที่แท้จริงคือต้องการหารือเกี่ยวกับมาตรการทางสถาบันเพื่อสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานเพื่อการแต่งงาน ท่ามกลางวิกฤตการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักที่ชุมชนชนบทและชุมชนชาวประมงกำลังเผชิญอยู่
ปัจจุบันเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างประชากร โดยนักวิชาการบางสำนักคาดการณ์ว่า หากอัตราการเกิดยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน จำนวนประชากรของเกาหลีใต้จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงประมาณ 26.8 ล้านคนภายในสิ้นศตวรรษนี้
