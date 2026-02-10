“หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้
“หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้ง 69 สะพัดหนัก “หัวละ 2,000” พบพิรุธ “บัตรเขย่ง-ไฟดับ” ชี้วิกฤตศรัทธา กกต. คนรับไม่ได้กับความอยุติธรรม
(9 ก.พ. 69) — ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรกล อดุลยานนท์ หรือ “หนุ่มเมืองจันท์” คอลัมนิสต์และนักเขียนชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ หนุ่มเมืองจันท์ โพสต์ข้อความว่าได้รับข้อมูลจากประชาชนจำนวนมากทางอินบ็อกซ์ ให้เห็นถึงความผิดปกติในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง
หนุ่มเมืองจันท์ ระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับทำให้เห็นภาพการซื้อเสียงที่เกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 500-1,000 บาท ในบางพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ราคาพุ่งทะยานไปถึง 1,500-2,000 บาท พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อคืนที่ผ่านมา มีการตะโกนถามมวลชนต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า “ซื้อเสียงหัวละเท่าไหร่” ซึ่งทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “500” สะท้อนว่าประชาชนในพื้นที่ต่างรับรู้กันดี แต่ กกต. กลับไม่ทราบเรื่อง
เรื่อง “บัตรเขย่ง” ที่มีจำนวนบัตรลงคะแนนมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ บางหน่วยพบความผิดปกติสูงถึง 100 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 600 คน รวมถึงจำนวนบัตรเสียที่มากผิดปกติ และการใช้วิธีการแบบโบราณอย่างไฟดับตอนนับคะแนน แต่พัดลมกลับยังทำงานได้ตามปกติ
หนุ่มเมืองจันท์ มองว่าความไม่ชอบมาพากลเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อการทำหน้าที่ของ กกต. จนนำไปสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในหลายพื้นที่ที่เริ่มลุกลามเหมือนไฟลามทุ่ง เพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่
“ทุกการเลือกตั้งมีคนแพ้ มีคนชนะ ครั้งนี้ก็เหมือนกัน แต่ที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาๆ คือ เขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลที่มากผิดปกติ ทุกคนยอมรับความพ่ายแพ้ได้ แต่ยอมรับความอยุติธรรมไม่ได้” หนุ่มเมืองจันท์ ทิ้งท้าย
