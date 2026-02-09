ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 กรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 10:00 น. 9 กุมภาพันธ์ นับเสร็จ
94% พรรคประชาชนแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่ง สส. ได้ทั้ง 33 เขต คะแนนรวม 1,309,746 คะแนน คิดเป็น 46.05%
ส่วนคะแนนบัญชีรายชื่ออันดับ 1 พรรคประชาชน 1,283,756 คะแนน (คิดเป็น 45.19%) อันดับ 2 พรรคภูมิใจไทย 502,467 คะแนน (คิดเป็น 17.69%) 3 พรรคประชาธิปัตย์ 285,457 คะแนน (คิดเป็น 10.05%)
รายชื่อ ว่าที่ สส.กรุงเทพหานคร ทั้ง 33 เขต
-
เขต 1 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ เบอร์ 5
-
เขต 2 นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ เบอร์ 2
-
เขต 3 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ เบอร์ 9
-
เขต 4 นายภัณฑิล น่วมเจิม เบอร์ 2
-
เขต 5 นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช เบอร์ 6
-
เขต 6 นายกัณตภณ ดวงอัมพร เบอร์ 7
-
เขต 7 น.ส.ภัสริน รามวงศ์ เบอร์ 8
-
เขต 8 นายชยพล สท้อนดี เบอร์ 1
-
เขต 9 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เบอร์ 5
-
เขต 10 นายเอกราช อุดมอำนวย เบอร์ 6
-
เขต 11 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เบอร์ 15
-
เขต 12 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ เบอร์ 15
-
เขต 13 นายธนเดช เพ็งสุข เบอร์ 10
-
เขต 14 นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ เบอร์ 14
-
เขต 15 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ เบอร์ 8
-
เขต 16 น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ เบอร์ 10
-
เขต 17 นายวีรวุธ รักเที่ยง เบอร์ 10
-
เขต 18 นายธีรัจชัย พันธุมาศ เบอร์ 10
-
เขต 19 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เบอร์ 6
-
เขต 20 นายชุมพล หลักคำ เบอร์ 7
-
เขต 21 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ เบอร์ 8
-
เขต 22 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ เบอร์ 6
-
เขต 23 นายชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ เบอร์ 15
-
เขต 24 นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา เบอร์ 6
-
เขต 25 น.ส.แอนศิริ วลัยกนก เบอร์ 7
-
เขต 26 นายพงษ์สรณัฐ ทองลี เบอร์ 1
-
เขต 27 นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ เบอร์ 7
-
เขต 28 น.ส.ชลณัฎฐ์ โกยกุล เบอร์ 3
-
เขต 29 น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล เบอร์ 3
-
เขต 30 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร เบอร์ 15
-
เขต 31 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เบอร์ 12
-
เขต 32 น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ เบอร์ 15
-
เขต 33 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เบอร์ 11
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เชียงใหม่” แดงสูญพันธุ์ พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต
- “ไอซ์ รักชนก” ได้ไปต่อ! พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่
- เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: