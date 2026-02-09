ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:24 น.
120
ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 กรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 10:00 น. 9 กุมภาพันธ์ นับเสร็จ
94% พรรคประชาชนแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่ง สส. ได้ทั้ง 33 เขต คะแนนรวม 1,309,746 คะแนน คิดเป็น 46.05%

ส่วนคะแนนบัญชีรายชื่ออันดับ 1 พรรคประชาชน 1,283,756 คะแนน (คิดเป็น 45.19%) อันดับ 2 พรรคภูมิใจไทย 502,467 คะแนน (คิดเป็น 17.69%) 3 พรรคประชาธิปัตย์ 285,457 คะแนน (คิดเป็น 10.05%)

รายชื่อ ว่าที่ สส.กรุงเทพหานคร ทั้ง 33 เขต

  • เขต 1 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ เบอร์ 5

  • เขต 2 นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ เบอร์ 2

  • เขต 3 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ เบอร์ 9

  • เขต 4 นายภัณฑิล น่วมเจิม เบอร์ 2

  • เขต 5 นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช เบอร์ 6

  • เขต 6 นายกัณตภณ ดวงอัมพร เบอร์ 7

  • เขต 7 น.ส.ภัสริน รามวงศ์ เบอร์ 8

  • เขต 8 นายชยพล สท้อนดี เบอร์ 1

  • เขต 9 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เบอร์ 5

  • เขต 10 นายเอกราช อุดมอำนวย เบอร์ 6

  • เขต 11 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เบอร์ 15

  • เขต 12 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ เบอร์ 15

  • เขต 13 นายธนเดช เพ็งสุข เบอร์ 10

  • เขต 14 นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ เบอร์ 14

  • เขต 15 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ เบอร์ 8

  • เขต 16 น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ เบอร์ 10

  • เขต 17 นายวีรวุธ รักเที่ยง เบอร์ 10

  • เขต 18 นายธีรัจชัย พันธุมาศ เบอร์ 10

  • เขต 19 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เบอร์ 6

  • เขต 20 นายชุมพล หลักคำ เบอร์ 7

  • เขต 21 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ เบอร์ 8

  • เขต 22 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ เบอร์ 6

  • เขต 23 นายชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ เบอร์ 15

  • เขต 24 นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา เบอร์ 6

  • เขต 25 น.ส.แอนศิริ วลัยกนก เบอร์ 7

  • เขต 26 นายพงษ์สรณัฐ ทองลี เบอร์ 1

  • เขต 27 นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ เบอร์ 7

  • เขต 28 น.ส.ชลณัฎฐ์ โกยกุล เบอร์ 3

  • เขต 29 น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล เบอร์ 3

  • เขต 30 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร เบอร์ 15

  • เขต 31 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เบอร์ 12

  • เขต 32 น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ เบอร์ 15

  • เขต 33 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เบอร์ 11

ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

