ป๋าเต็ด โพสต์ระบาย เห็นคะแนนแล้วอยากเมา ลั่น เคารพทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก
ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ‘ไอ้xัส’ หลังเห็นคะแนนปิดหีบเลือกตั้ง ลั่น เคารพในทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก คาดหวังคราวหน้าเลือกตั้ง เผยข่าวดีผลประชามติเสียงส่วนใหญ่ หนุนแก้รัฐธรรมนูญ
หลังปิดหีบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า พรรคภูมิใจไทย ได้ไปทั้งสิ้น 10,434,756 คาดการณ์ สส. แบ่งเขต 174 คน ตามมาด้วยอันดับสองคือ พรรคประชาชน 8,437,906 คะแนน คาดการณ์ สส. แบ่งเขต 87 คน ส่วนอันดับที่ 3 ตกเป็นของพรรคเพื่อไทย 6,031,405 คะแนน คาด สส. แบ่งเขต 58 คน อย่างไรก็ดีต้องคอยติดตามผลคะแนนอย่างเป็นทางการจาก กกต. อีกครั้ง
ล่าสุด ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานอีเวนต์แถวหน้าของไทย ออกมาแสดงความเห็นหลังผลการเลือกตั้งเริ่มนับตะแนนนแต่ละเขต ผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm ระบุความในใจว่า “เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาให้เริ่มขายเหล้าได้หลังปิดหีบ ฉันเห็นคะแนนตอนนี้แล้วอยากเมามาก ๆ #ไอ้xัส”
จากนั้นออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เผยว่า “บ่นเสร็จแล้ว พอแล้ว เคารพในทุกเสียงครับ ขอให้มีความสุขกับคนที่คุณเลือก ไว้คราวหน้าเราค่อยมาเลือกกันใหม่ อย่างน้อยวันนี้ก็ดีใจที่นักรำดาบไม่หลุดเข้ามา good night ครับทุกคน”
นอกจากผลการเลือกตั้ง อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตาคือผลการออกเสียงประชามติ ซึ่งผลการนับคะแนนประชามติอย่างไม่เป็นทางการเผยว่าเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งสิ้น 19,882,882 คิดเป็น 60% จากทั้งหมด หลังจากเห็นผลการออกเสียงประชามติ ฝั่ง ป๋าเต็ด ออกมาแสดงความเห็นถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า “อย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีขึ้น คนเห็นชอบประชามติคราวนี้มีมากกว่าคราวที่แล้ว หรือพูดง่าย ๆ คนเห็นชอบให้เขียนใหม่มีมากกว่าคนเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 60”
