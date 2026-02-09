ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ระบาย เห็นคะแนนแล้วอยากเมา ลั่น เคารพทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:17 น.
82
ป๋าเต็ด โพสต์หลังคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการเผยภูมิใจไทยนำ

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ‘ไอ้xัส’ หลังเห็นคะแนนปิดหีบเลือกตั้ง ลั่น เคารพในทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก คาดหวังคราวหน้าเลือกตั้ง เผยข่าวดีผลประชามติเสียงส่วนใหญ่ หนุนแก้รัฐธรรมนูญ

หลังปิดหีบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า พรรคภูมิใจไทย ได้ไปทั้งสิ้น 10,434,756 คาดการณ์ สส. แบ่งเขต 174 คน ตามมาด้วยอันดับสองคือ พรรคประชาชน 8,437,906 คะแนน คาดการณ์ สส. แบ่งเขต 87 คน ส่วนอันดับที่ 3 ตกเป็นของพรรคเพื่อไทย 6,031,405 คะแนน คาด สส. แบ่งเขต 58 คน อย่างไรก็ดีต้องคอยติดตามผลคะแนนอย่างเป็นทางการจาก กกต. อีกครั้ง

ล่าสุด ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานอีเวนต์แถวหน้าของไทย ออกมาแสดงความเห็นหลังผลการเลือกตั้งเริ่มนับตะแนนนแต่ละเขต ผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm ระบุความในใจว่า “เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาให้เริ่มขายเหล้าได้หลังปิดหีบ ฉันเห็นคะแนนตอนนี้แล้วอยากเมามาก ๆ #ไอ้xัส”

จากนั้นออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เผยว่า “บ่นเสร็จแล้ว พอแล้ว เคารพในทุกเสียงครับ ขอให้มีความสุขกับคนที่คุณเลือก ไว้คราวหน้าเราค่อยมาเลือกกันใหม่ อย่างน้อยวันนี้ก็ดีใจที่นักรำดาบไม่หลุดเข้ามา good night ครับทุกคน”

นอกจากผลการเลือกตั้ง อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตาคือผลการออกเสียงประชามติ ซึ่งผลการนับคะแนนประชามติอย่างไม่เป็นทางการเผยว่าเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งสิ้น 19,882,882 คิดเป็น 60% จากทั้งหมด หลังจากเห็นผลการออกเสียงประชามติ ฝั่ง ป๋าเต็ด ออกมาแสดงความเห็นถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า “อย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีขึ้น คนเห็นชอบประชามติคราวนี้มีมากกว่าคราวที่แล้ว หรือพูดง่าย ๆ คนเห็นชอบให้เขียนใหม่มีมากกว่าคนเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 60”

ป๋าเต็ด โพสต์หลังเห็นคะแนนเลือกตั้ง
ภาพจาก Facebook : Yuthana Boonorm
ป๋าเต็ด โพสต์หลังเห็นคะแนนเลือกตั้ง-2
ภาพจาก Facebook : Yuthana Boonorm

ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา

6 นาที ที่แล้ว
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย ข่าวการเมือง

จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

12 นาที ที่แล้ว
สรยุทธสัมภาษณ์อนุทินหลังชนะเลือกตั้ง 2569 ข่าว

เปิดวาทะจี้ใจ “อนุทิน” หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ

18 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตแฉนาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ให้ถ่ายภาพ ข่าวการเมือง

ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค

19 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดใจเกี่ยวกับดีล MOA พรรคประชาชน เพื่อเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ ข่าวการเมือง

อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สกลนคร เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสน

33 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดอนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังชนะเลือกตั้ง 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง

47 นาที ที่แล้ว
เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี ข่าวการเมือง

เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี

50 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? &quot;ณัฐพงษ์&quot; ส่งข้อความหา &quot;สรยุทธ&quot; กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69 ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? “เท้ง ณัฐพงษ์” ส่งข้อความหา “สรยุทธ” กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69

51 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ปตำรวจหล่อหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย ข่าว

ไวรัล ตำรวจหน่วยเลือกตั้งหล่อ โพสต์ชวนใช้สิทธิ ทำโซเชียลแตก แห่เปิดวาร์ปด่วน

55 นาที ที่แล้ว
มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง &quot;เห็นชอบ&quot; ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข่าวการเมือง

4 เหตุผล มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง “เห็นชอบ” ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรายุทธิ์” เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก ไม่ได้ 200 ที่นั่งตามที่ตั้งเป้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องโพสต์ “ไอซ์ รักชนก” หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง 2569 เพื่อหารือเรื่องพักหนี้ 3 ปี เศรษฐกิจ

พักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย เริ่มเร็วสุดวันไหน? หลัง “อนุทิน” จัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลการเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังวิเคราะห์ 4 ปัจจัย หนุน “ภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้ง แลนด์สไลด์มากถึง 193 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ประท้วงวุ่นเขต 7

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประกาศปลด แพรว นิติรัตน์ พ้นตำแหน่ง บันเทิง

ดราม่า ปลดฟ้าผ่า “มิสแกรนด์ลำพูน 2026” เซ่นปมคุณสมบัติ “แพรว นิติรัตน์” ร่ายยาวโต้กลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์หลังคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการเผยภูมิใจไทยนำ ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ระบาย เห็นคะแนนแล้วอยากเมา ลั่น เคารพทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีดีใจ ได้ชักว่าวบนหลังคา หลังทางการปลดแบน “เทศกาลว่าว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ แมนซิตี้ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 นักเตะ หลังเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล 1-2 แมนซิตี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:17 น.
82
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรยุทธสัมภาษณ์อนุทินหลังชนะเลือกตั้ง 2569

เปิดวาทะจี้ใจ “อนุทิน” หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ชาวเน็ตแฉนาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ให้ถ่ายภาพ

ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

“อนุทิน” ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดใจเกี่ยวกับดีล MOA พรรคประชาชน เพื่อเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ

อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button