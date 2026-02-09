ดราม่า ปลดฟ้าผ่า “มิสแกรนด์ลำพูน 2026” เซ่นปมคุณสมบัติ “แพรว นิติรัตน์” ร่ายยาวโต้กลับ

ปลดฟ้าผ่า “มิสแกรนด์ลำพูน 2026” เซ่นปมคุณสมบัติไม่ตรง-ดราม่าตัดสินไม่เป็นธรรม ดันรอง 1 ขึ้นแทนทันที “แพรว นิติรัตน์” ร่ายยาวโต้กลับ
กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูน ได้ร่อนจดหมายด่วนประกาศปลด แพรว นิติรัตน์ แสนศิริ พ้นจากตำแหน่งมิสแกรนด์ลำพูน 2026 ให้มีผลทันที พร้อมแต่งตั้งรองอันดับ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน
นายภัสกร พุทธสุภะ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ลำพูน 2026 ได้ลงนามในประกาศเป็นทางการ ระบุเหตุผลหลักในการพิจารณายุติการดำรงตำแหน่งของ นางสาวนิติรัตน์ แสนศิริ ไว้ว่า นางสาวนิติรัตน์มีคุณสมบัติบางประการที่ไม่ตรงกับแผนการปฏิบัติหน้าที่และกรอบการทำงานของกองประกวดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบข้อครหาและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมก่อนหน้านี้ กองประกวดจึงต้องการยึดหยัดบนความถูกต้องและความโปร่งใสตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าประกวดอีก 7 ท่าน ที่ได้ร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมมาด้วยกัน
เพื่อให้การดำเนินงานของกองประกวดเป็นไปอย่างเรียบร้อย กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูน 2026 จึงมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวอภิตานันท์ พึ่งเพียร ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง ขึ้นดำรงตำแหน่ง “มิสแกรนด์ลำพูน 2026” แทน
ทางกองประกวดระบุว่า นางสาวอภิตานันท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม และได้แสดงความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมการประกวดด้วยดีเสมอมา โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ (8 ก.พ. 2569) เป็นต้นไป
ภายหลังจากที่กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูน 2026 ได้ออกประกาศปลด ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Praew Nitirat โพสต์ข้อความชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โต้แย้งในหลายประเด็น ยอมรับโดนปลด แต่ข้องใจไม่แจ้งส่วนตัว
แพรว นิติรัตน์ ระบุว่า ตนได้รับทราบข่าวการปลดแล้วและขอน้อมรับทุกอย่าง แต่ประเด็นที่ติดใจคือ ทางพีดี (ผู้อำนวยการกองประกวด) ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน ซึ่งหากมีการพูดคุยกันก่อน ตนคงไม่ติดใจอะไร แต่สถานการณ์ตอนนี้ทำให้ตนกลายเป็นเป้าโจมตีจากกระแสสังคม ทั้งที่เลือกที่จะเงียบมาโดยตลอด
ต่อข้อกล่าวหาของกองประกวดที่ว่าเธอไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา แพรวได้ชี้แจงไทม์ไลน์การสมัครว่า ตนเพิ่งสมัครเข้าประกวดใน “คืนก่อนวันประกวด” (ตอนเที่ยงคืน) “ทางพีดีเป็นคนแจ้งให้แพรวมาสมัครเอง” โดยบอกให้มาช่วงบ่ายและระบุว่าต้องการให้มีการ “ทุ่มโหวต” หลังจากประกวดจบ ตนก็ได้ไปร่วมงานปฐมนิเทศและทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย
แพรวเปิดเผยถึงปัญหาการทำงานร่วมกับกองประกวดว่า ทีมงานของตนได้พยายามติดต่อสอบถามเรื่อง “สัญญา” ตลอดเวลา แต่ทางกองประกวดกลับเงียบเฉยและไม่มีการพูดคุยใดๆ ทำให้ตนไม่รู้แนวทางปฏิบัติหรือการเตรียมตัวเข้ากองใหญ่ สุดท้ายตนและทีมงานจึงต้องวางแผนสำรองและจัดหาชุดต่างๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด เพราะไม่ทราบว่ากองประกวดจะซัพพอร์ตส่วนไหนบ้าง
ทิ้งท้ายขอโอกาสเวทีหน้า ในช่วงท้าย แพรวได้กล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ ทีมงาน และแฟนนางงามที่ให้กำลังใจ พร้อมกล่าวขอโทษเพื่อนผู้เข้าประกวด ผู้ใหญ่ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมองว่าแม้จะได้สัมผัสเวทีใหญ่เพียงแค่วันเดียวก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดี และขอโอกาสสำหรับเวทีต่อไปในอนาคต
