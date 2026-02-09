“เชียงใหม่” แดงสูญพันธุ์ พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต
พลิกล็อกเลือกตั้ง เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ทักษิณ แดงสูญพันธุ์ เพื่อไทยไม่ได้ซักเขต พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต
สืบเนื่องจากผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ จากที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. 69 และ 8 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา โดยอัปเดตล่าสุดจาก กกต. ซึ่งนับไปแล้ว 92.83% พบว่า พรรคภูมิใจไทย ชนะการเลือกตั้ง และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคภูมิใจไทยได้ 194 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 175 และ บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง
สำหรับพรรคประชาชนตามาเป็นอันดับ 2 ได้ 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 85 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง และอันดับ 3 เป็นพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนนเสียง 76 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 60 ที่นั่ง และ บัญชีรายชื่อ 16 ที่นั่ง ซึ่งจากผลดังกล่าวนั้นเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้น
อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการพูดถึงมากเป็นพิเศษคือ จ.เชียงใหม่ หลังจากที่ผลนับคะแนนล่าสุดพบว่า พรรคประชาชน ชนะ 5 เขต ได้แก่ เขต 1,2,3,4,5,8 ขณะที่พรรคกล้าธรรม ได้เขต 6,7,9,10 ถือเป็นครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ซักเขต แม้ว่าจะเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก็ตาม
โดยนับเฉพาะภาคเหนืออย่างเดียว พรรคเพื่อไทยได้ 10 ที่นั่ง ได้แก่ เชียงราย เขต 1,2 สุโขทัย เขต 1,2,3 แพร่ เขต 3 อุตรดิตถ์ เขต 3 กำแพงเพชร เขต 3,4 และ พิษณุโลก เขต 2
